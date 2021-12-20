10 зимних вещей, которые еще вчера обожали все, а сегодня на них в магазине даже смотреть не стоит

С каждым годом мода меняется, и нам приходится меняться вместе с ней — приспосабливаться к новым трендам и даже учиться заглядывать вперед, чтобы всегда выглядеть с иголочки. Не обходит этот процесс стороной и зимний гардероб.

Сегодня мы в AdMe.ru решили выяснить, какие предметы из нашего гардероба этой зимой уже отходят на второй план и на что, наоборот, будет полезно обратить свое внимание.

Меховые шубы

С течением времени не только меховые шубы, но и в целом одежда из меха и кожи животных все больше теряет популярность. Ей на смену приходит верхняя одежда из других материалов: акрила, искусственного меха, экокожи. И это не может не радовать. И если вы уже присмотрели в ближайшем магазине симпатичную шубку, то, возможно, стоит изменить свое решение.

Платье-свитер

От обтягивающего теплого платья лучше все же отказаться — каким бы уютным оно ни было, такое платье легко может подчеркнуть недостатки фигуры. Вместо него лучше выбрать более свободные модели, модели оверсайз и слегка расклешенные.

Монохромная теплая одежда

Как бы тепло и уютно она ни смотрелась, монохром в одежде уже далеко не так популярен, как прежде, и вызывает легкую ностальгию. Лучше отдать предпочтение разным цветам, не забывая, конечно, о том, что они должны сочетаться между собой и выглядеть гармонично.

Укороченные пуховики

Помимо того, что короткие курточки постепенно выходят из моды, у таких пуховиков есть один основной минус, на который сложно закрыть глаза: они короткие. Если в регионах с мягким климатом длиной можно пренебречь, то в местах, где температура часто опускается ниже нуля, стоит все же подобрать на зиму что-нибудь подлиннее. Например, стильную уютную шубку из искусственного меха.

Сапоги или ботинки на танкетке

Когда-то очень популярные, сейчас такие сапожки переживают не лучшие времена. На смену им пришла обувь с крупной объемной подошвой. Такие модели весьма удобны — они гармонично сочетаются как с юбками и платьем, так и с джинсами и брюками. А если вы все же хотите обувь на каблуке, то лучше выбрать каблук потоньше — не прогадаете.

Шапка со стразами

Уходят в прошлое и шапки со стразами и большими помпонами. Однако не спешите забывать о них насовсем, отдавать или выбрасывать — ведь мода циклична, и через несколько лет, возможно, снова настанет их время. Ну а сейчас обратите внимание на минималистичные шапки без лишней атрибутики и, конечно, на утепленные панамы.

Спортивная шубка

Короткая шубка в спортивном стиле не выглядит как предмет гардероба стильной женщины. Лучше выбрать или спортивный пуховик в соответствующем магазине, или шубу из искусственного меха классического кроя.

Куртка с меховой оторочкой

Зимняя куртка — это прежде всего практичная вещь, и только потом уже красивая. И в этом сезоне пуховики с объемными меховыми вставками отходят на второй план. Лучше выбрать что-то более сдержанное и минималистичное.

Ковбойские сапожки

На время о таких сапогах лучше забыть. Но лишь на время, ведь их популярность то вспыхивает, то снова гаснет. Отдайте предпочтение обуви на платформе, о которой мы уже говорили выше, или, сапогам, которые будут доходить до колена — ну или хотя бы закрывать ногу повыше щиколотки.

Кардиган оверсайз

С таким кардиганом ваша фигура, какой бы красивой она ни была, надежно укрыта от посторонних глаз. Но иногда это совсем не то, чего хочется или диктует мода. В этом сезоне популярны другие модели — покороче и на пуговицах.