10 опасных вещей, которые были разрешены в прошлом

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Если вы думаете, что нынешние люди творят что-то из ряда вон выходящее, то вам следует обратиться к сравнительно недавней истории. Вы убедитесь, что наши предки делали куда больше странностей, причем действуя в рамках дозволенного. AdMe.ru составил для вас список из 10 жутких вещей, которые когда-то считались вполне приемлемыми.

Лечение кокаином

100 лет назад это вещество вовсе не считалось опасным, напротив, его можно было свободно купить в аптеке. Кокаин рекомендовали даже детям в качестве снотворного, им же лечили кашель и снимали зубную боль. И как большинство лекарственных средств, капли и микстуры на основе кокаина широко рекламировались.

Пересылка детей по почте

Звучит как шутка, но в начале XX века в США можно было абсолютно легально отправить своего малыша по почте к родственникам. Доставка обходилась родителям примерно в 15 центов, при условии что их ребенок весил не больше, чем полагалось стандартной посылке. Возможно, таким образом «заботливые» родители хотели сэкономить, отправляя ребенка в гости к бабушке.

Оконные клетки для младенцев

В 1930-х годах в Великобритании нередко можно было увидеть проволочные клетки на окнах жилых домов. С помощью этих жутковатых приспособлений дети дышали свежим воздухом, в то время как их мамы занимались домашними делами. Невероятно, но оконные клетки считались вполне безопасными. О чем только думали родители того времени?

Садовые отшельники

Во все времена богачи были одержимы всевозможными капризами и, как следствие, заставляли страдать других ради их исполнения. В XVIII веке существовала мода поселять в своем саду «персонального отшельника», одетого в рубище. Отшельнику запрещалось мыться, стричь волосы и ногти, а домом ему служил рукотворный грот. Эту «живую декорацию» хозяева с удовольствием демонстрировали гостям.

Сомнительные методы лечения

В не таком уж отдаленном прошлом медики не имели понятия о дезинфекции и пользовались странными методами: кровопусканием от всех болезней, обрезанием языка при заикании, лоботомией и электрошоком. Даже у самых успешных врачей своего времени, например хирурга-ортопеда Льюиса Сейра (на фото он с пациенткой), операции с летальным исходом вовсе не были редкостью.

Радиоактивные игрушки

В 50-х годах XX века к радиации относились иначе, чем в наши дни — ее попросту не считали такой уж опасной. «Атомные» игрушки, такие как мини-лаборатория на фото, были на пике популярности. В состав набора для опытов входили настоящий полоний и уран, но, разумеется, в микроскопических дозах.

Человеческие зоопарки

Некогда на Западе был популярен вид «развлечения», целью которого было продемонстрировать выходцев из Азии и Африки в виде дикарей, зачастую рядом с обезьянами — как живое «доказательство» теории Дарвина. Эта позорная практика просуществовала довольно долго — на фото вы видите человеческий зоопарк в Бельгии в 1958 году.

«Развлекательные экскурсии» в дома умалишенных

В прошлом с пациентами психиатрических заведений обращались просто ужасно и почти не кормили, и это несмотря на то что содержание больных было оплачено их родными. Но и этого владельцам сумасшедших домов оказалось мало. Они организовали небольшой «бизнес»: за умеренную плату любой желающий мог поглазеть на несчастных людей и даже потыкать в них палкой.

Коллекционирование частей тела

Сейчас коллекционировать части тела в качестве трофеев станет лишь отъявленный психопат. Но когда-то это жуткое хобби не вызывало отвращения: солидные джентльмены собирали целые кунсткамеры у себя дома, а солдаты не гнушались привезти домой череп врага. Так поступил и американский моряк времен Второй мировой, которого вы видите на фото с черепом японского солдата.

Курение во время беременности по предписанию врача

Сегодня курильщикам приходится несладко, но еще каких-то 70 лет назад американские врачи рекомендовали своим беременным пациенткам курение в качестве средства от запоров, а только что родившая женщина могла спокойно закурить в своей палате. Страшно подумать, что было бы со всеми нами, если бы медицина по-прежнему придерживалась подобных взглядов.