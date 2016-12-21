10 женских причесок, которые сводят мужчин с ума

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Женщины готовы тратить кучу времени, чтобы волосы выглядели идеально. Однако интересно узнать, что же думают мужчины об этой красоте и жертвах, на которые прекрасные дамы идут ради нее? Изучая этот вопрос, AdMe.ru пришел к неожиданному выводу: прически, которые покоряют сердца мужчин, каждая из нас может сделать в два счета. Вот как просто все оказалось!

Конский хвост

Спортивная, но в то же время очень стильная прическа, которая особенно нравится мужчинам, поскольку делает лицо женщины открытым, а также подчеркивает высокий лоб и яркий макияж.

Длинные прямые волосы

Гладкие и блестящие прямые волосы выглядят очень соблазнительно. Особенно когда девушка ухаживает за ними.

Прическа в стиле ретро

Такая прическа добавляет образу романтичности и загадочности. Женщину с прической в стиле ретро сразу хочется пригласить на свидание, чтобы любоваться ее изысканными локонами.

Высокий небрежный пучок

Несмотря на то что в прическе есть некая небрежность, сам стиль намекает на строгость. В итоге получается интригующий образ, с обладательницей которого хочется познакомиться поближе.

Небрежная коса набок

Есть что-то хулиганское в этой прическе, но в то же время маняще-нежное. Подобное противоречие притягивает мужчин.

Низкий свободный пучок

Ощущение, будто вы только что проснулись и наскоро завязали этот милый пучок. Но выглядит он свежо и стильно, а выбивающиеся непослушные пряди — чертовски соблазнительно.

Гладкий низкий хвост

Строгая прическа, которая придаст аккуратный вид. С такой девушкой хочется поговорить, ведь она наверняка интересная собеседница.

Взъерошенные волны

С помощью этой прически создается ощущение, будто вы только что вышли из душа или... моря. Очень естественный вид!

Косая челка

Мужчин так и тянет поправить челку, падающую девушке на глаза. А каким проникновенным кажется взгляд, направленный на спутника! Сражает наповал.

Классическая асимметрия

Здесь важно не переборщить с экспериментами, и тогда классическая прическа или стрижка заиграют новыми красками благодаря асимметрии. Подобный образ делает вас более современной и веселой.

А какие прически вы считаете самыми соблазнительными? Делимся в комментариях!