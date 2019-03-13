Любопытные факты из жизни великих людей, о которых не расскажут в школе

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Скучный энциклопедический материал лучше преподносить, разбавляя его интересными фактами: так информация лучше запоминается. В школе большинство интригующих и порой неожиданных фактов упускают из виду, а некоторые и вовсе не рассказывают из-за пресловутой бесполезности. Поэтому мы можем много знать о конкретных событиях, войнах, открытиях, но гораздо меньше — о людях, которые в них участвовали. Поговорку «Дьявол кроется в деталях» можно отнести и к истории. К таким мелочам как раз и принадлежат эти биографические очерки.

Нетривиальные факты возбуждают любопытство и подталкивают к тщательному изучению того или иного вопроса. Мы в AdMe.ru решили проштудировать книги и интернет в поисках занимательных фактов биографии великих людей. Надеемся, что после прочитанного вам тоже захочется просмотреть и изучить хотя бы парочку биографических книг, которые вы так долго откладывали.

Наполеон Бонапарт

Наполеон родился в Аяччо на острове Корсика, а все его предки были из Флоренции, поэтому его смело можно назвать итальянцем, точнее корсиканцем. Он обучался в школе на итальянском языке, а французский стал изучать лишь в 10 лет. Бонапарт был императором Франции и королем Италии. Поэтому он принял участие в разработке итальянского флага, взяв за основу флаг Франции. С изменением лишь одного цвета: синего на зеленый.

Авраам Линкольн

Авраам Линкольн был одним из великих американских президентов. В молодости он был довольно опытным борцом. «Честный Эйб» (прозвище Линкольна) часто бросал вызов целой толпе, предлагая сразиться с любым желающим. Именно за подобные подвиги он удостоился почетного места в Национальном зале борцовской славы. Кстати, свое прозвище он заслужил за привычку полностью отдавать долги.

Жанна д’Арк

Во времена Жанны д’Арк было невозможно встретить девушку с обрезанными волосами. Как известно из описаний, Жанне некие голоса советовали совершать разного рода поступки. Одним из таких было обрезание длинной косы. Спустя почти 500 лет со дня смерти французской героини этот факт вдохновил парикмахера из Польши, и тот создал самую популярную женскую стрижку во всем мире — короткий боб.

Альберт Эйнштейн

Великий физик Альберт Эйнштейн покинул этот мир в далеком 1955 году. Причиной смерти Эйнштейна стал разрыв аорты, вскрытие проводил патологоанатом Томас Харви. Но он решил не ограничиваться только лишь вскрытием. Харви заглянул и в черепную коробку, вынул мозг, а затем забальзамировал его. Кстати, мозг Эйнштейна весил 1 230 г при среднем весе мозга человека около 1 400 г.

Мэрилин Монро

У самой красивой и успешной актрисы была довольно тяжелая и несчастная судьба. Ее мать долгое время лежала в психиатрической клинике, поэтому Мэрилин выросла в приюте. Девочку 11 раз пытались удочерить и в итоге каждый раз возвращали обратно в детский дом.

Карл VII

Знаменитая, практически крылатая фраза «Король умер, да здравствует король!» впервые была произнесена во время коронации Карла VII, и произошло это в далеком 1422 году. Это выражение произносилось перед погребением. Данное высказывание означает переход власти от одного монарха к другому.

Чарлз Дарвин

Мало кто знает, что известнейший натуралист не получил специального биологического образования. По окончании школы Дарвин решил продолжить семейную традицию и поступил на медицинский факультет Эдинбургского университета, однако вскоре ему пришлось попрощаться с медициной. Причина была проста: он не переносил вида крови.



Наверняка для многих будет открытием, что Чарлз Дарвин никогда не утверждал, что человек произошел от обезьяны. Он говорил только, что у людей и человекообразных обезьян существовал общий прародитель, а это принципиально разные вещи.

Юлий Цезарь

У Юлия Цезаря было присвоенное право: он мог везде носить лавровый венок на голове. И он им пользовался, так как хотел скрыть стремительное облысение.

Король Испании Альфонсо XIII

При дворе короля существовала специальная должность — гимновик. Альфонсо XIII не обладал музыкальным слухом, поэтому не мог отличить гимн от другой музыки. В обязанности гимновика входило своевременное предупреждение короля о том, когда заиграет национальный гимн.

Генри Форд

В компании известного предпринимателя Генри Форда было принято нанимать работников вне зависимости от состояния их здоровья. Так, в 1917 году на предприятии работало около 6 тысяч инвалидов. Это стало своеобразной традицией компании. Важно, что оплата труда была равной для всех работников. Форд также считал, что люди с ограниченными физическими возможностями лучше подготовлены для выполнения монотонной работы.

Христофор Колумб

Существует легенда о завистниках Колумба и его гениальном ответе им. Они неоднократно говорили Колумбу, что открыть Америку было не так уж и трудно. Естественно, испанского мореплавателя это раздражало. И Колумб поступил следующим образом: он попросил своих недоброжелателей взять яйцо и поставить его вертикально. Никому не удавалось это сделать, как бы они ни старались. Тогда Христофор взял яйцо, резко закрутил его и вращающимся поставил вертикально, дополнив это фразой: «Вот так же „легко“ было открыть Америку».

Вольтер

Согласно историческим данным, Вольтер очень любил кофе: он выпивал около 50 чашек в день. Правда, это был не совсем привычный нам кофе, а некая шоколадно-кофейная смесь. Из-за пристрастия к такому тонизирующему напитку философу прогнозировали раннюю смерть. Но, вопреки подобным утверждениям, он прожил 83 года.