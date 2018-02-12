10 загадочных находок, которые пустыня скрывала от людей

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Пустыня не самая большая часть суши, но совершенно точно одна из самых загадочных. Пески занимают почти четверть земного шара, и сколько еще необычного они хранят в своем раскаленном безмолвии, никому не известно. Сегодня мы готовы немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о некоторых находках.

AdMe.ru изучил и собрал удивительные объекты, над изучением которых все еще бьются лучшие умы мира.

Структура Ришат в Сахаре

Для пешего туриста это просто холмы, но на самом деле это гигантские кольца диаметром 50 км, состоящие из горных пород разного возраста (от 2,5 млрд до 480 млн лет). В зависимости от времени суток кольца меняют свой цвет. По-научному они называются структурой Ришат, а люди предпочитают более загадочное «Глаз Сахары» или «Око Земли». Первыми странный объект заметили космонавты. Долгое время он был ориентиром для тех, кто находится на орбите. Наиболее вероятно, что Ришат — следствие природной эрозии.

Таримские мумии

В 1899 году путешественник Свен Гедин наткнулся на город Лоулань, затерявшийся в пустыне Такла-Макан. Каково же было удивление ученых, когда выяснилось, что вымерший оазис на территории нынешнего Китая основали представители нетипичной для этих мест расы. Люди, жившие здесь, отличались высоким ростом и стройными телами, вытянутыми носами и черепами, большими глубоко посаженными глазами, длинными рыжими или русыми волосами. И носили одежду европейского типа. Анализ ДНК подтвердил: это европеоиды. Но почему они жили в Азии в глубокой древности? Точного ответа нет.

«Круги фей» в Намибии

Африканская пустыня Намиб испещрена бесплодными круговыми участками земли диаметром до 15 м. Так называемые «круги фей» появляются на территориях, отдаленных от жилых мест. Местный народ химба верит: под земной корой живет дракон и его огненное дыхание вырывается на поверхность в виде огромных пузырей. Они-то и сжигают все вокруг. Ученые же считают, что круги «порождены» муравьями или термитами, ядами растений либо радиоактивностью грунта. Изучение длится почти 50 лет.

Медный свиток Мертвого моря

В середине прошлого столетия в Кумране (недалеко от Мертвого моря) обнаружили сотни рукописей I века н. э. Только вот незадача: все тексты написаны на пергаменте или папирусе, и лишь один из них, так называемый Медный свиток, — на металле. Почему? Дешифровка показала: это список мест в окрестностях Иерусалима и Западной Палестины, где спрятано в общей сложности 4 000 центнеров золота и серебра. Вполне вероятно, что это сокровища легендарного Иерусалимского храма, разрушенного римлянами.

Фиолетовые шарики Аризоны

В один из дней лета 2013 года любопытные супруги Варгас забрели в укромный уголок аризонской пустыни близ городка Вайл. И увидели тысячи крошечных полупрозрачных сфер фиолетового оттенка, искрящихся в лучах солнца. Поблизости не было ни растений, ни следов животных. Журналисты сняли об этом сюжет. В итоге мнения ученых разделились: продукты жизнедеятельности грибов, обычные шарики гидрогеля или дезинфицирующее средство, выброшенное из самолета? Уфологи же высказались в своем стиле: люди имели честь увидеть либо яйца, либо экскременты пришельцев.

Библиотеки Шингетти

Есть в африканской пустыне город Шингетти, и удивителен он своими библиотеками. В XI веке был процветающим торговым центром. В лучшие годы здесь насчитывалось 30 книгохранилищ, а до наших дней дошло только 5. За манускриптами следят потомки владельцев, и они не горят желанием передавать свои реликвии правительству Мавритании. Только 5 % из 33 тыс. книг находятся в музеях. А ведь условия пустыни крайне вредны для таких хрупких артефактов. Есть риск все потерять и никогда не узнать содержание.

Кладбище китов в Атакаме

Чилийская пустыня Атакама. 2010 год. Рабочие, расширявшие шоссе, увидели невероятную картину: на территории размером с два футбольных поля — отлично сохранившиеся скелеты 75 китообразных, погибших, как оказалось, от 2 до 7 млн лет назад. До моря — больше 1 км. Как они здесь оказались? Ученые пришли к выводу, что кладбище китов — следствие какой-то катастрофы (животные погибли еще в море, а затем шторм вынес их на берег). Вероятно, всему виной яды, выделяемые водорослями при цветении воды.

Кромлех Набта Плайя

Набта Плайя — так называется мегалитическое сооружение в Нубийской пустыне: пять рядов вертикально установленных глыб 3-метровой высоты и весом в несколько тонн, возраст — примерно на 1 000 лет старше, чем Стоунхендж. Кромлех открыли совершенно случайно в 1970-е годы. Основная версия — это нечто вроде календаря. С его помощью могли определять дату летнего солнцестояния, а уже она указывала на подходящий момент для зимней миграции людей (летом в расположенном рядом озере поднимался уровень воды).

Ливийское стекло

Зеленоватые, желтоватые или вовсе прозрачные кусочки, напоминающие стекло. Их находили в Ливийской пустыне еще во времена Древнего Египта, украшения из них носили фараоны. В чем странность? Редчайший на земле минерал образовался при температуре в тысячи градусов миллионы лет тому назад. Первое научное описание ливийского стекла сделали в 1932 году. Споры о происхождении не утихают. Одни уверены, что это страшное последствие доисторической ядерной войны. Другие выступают за теорию метеоритного дождя.

Геоглифы Ближнего Востока

В 1927 году пилот британских ВВС Перси Мейтленд, пролетая над Иорданией, заметил круговые геоглифы в Черной пустыне. Потом выяснилось, что это не отдельные изображения, а части сети, покрывающей еще и Сирию, Саудовскую Аравию, Йемен. Некоторые из «колес» старше линий пустыни Наска. С какой целью люди затеяли такое масштабное строительство? Очень может быть, что геоглифы Ближнего Востока связаны с астрономическими изысканиями, способом захоронения или военными операциями.