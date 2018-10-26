10 загадок на логику, которые взбодрят вас не хуже чашки крепкого кофе

Загадки — это отличный способ поддерживать в тонусе самый важный орган — мозг. Они здорово развивают наблюдательность, тренируют наши извилины и проверяют логическое мышление на прочность. Если вы чувствуете, будто ваш мозг в анабиозе, самое время показать ему эти загадки, чтобы заставить его работать.

AdMe.ru подготовил 10 легких загадок, которые многих ставят в тупик. И если вы сами не станете их усложнять, то справитесь с каждой.

1.

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2.

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3.

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5.

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6.

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7.

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10.

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Смогли ли вы отгадать 10 из 10 задач?

2 На склад!
6 Комментарии
  • 26 октября 2018
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  • 4800

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