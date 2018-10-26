10 загадок на логику, которые взбодрят вас не хуже чашки крепкого кофе

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Загадки — это отличный способ поддерживать в тонусе самый важный орган — мозг. Они здорово развивают наблюдательность, тренируют наши извилины и проверяют логическое мышление на прочность. Если вы чувствуете, будто ваш мозг в анабиозе, самое время показать ему эти загадки, чтобы заставить его работать.