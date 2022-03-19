10 мифов о Японии и японцах, в которые мы все дружно поверили благодаря фильмам

Массовая культура навязывает нам много мифов о прошлом Японии. Нам, например, кажется, что гейшами могли быть только женщины, а все самураи следовали особому кодексу. Мы принимаем это за чистую монету, даже не подозревая о том, что на самом деле все могло быть по-другому.

Мы в AdMe.ru попытались понять, что из наших знаний о Японии правда, а что лишь вымысел, в который мы верим в том числе и благодаря фильмам.

Японские самураи — просто воины

Мы привыкли относиться к самураям прежде всего как к воинам. Однако изначально это были не просто воины, а люди, имеющие также и знатное происхождение. По сути, самураи были дворянами, которые несли военную службу. Они получали определенное образование и воспитывались особым образом с самого детства.

Среди самураев были только мужчины

В фильмах нам в основном показывают, что самураи — это мужчины. Однако среди них встречались и женщины. Правда, правильнее их называть онна-бугэйся, так как само слово «самурай» на японском языке относится именно к мужчинам. Онна-бугэйся развивали не только физически и учили владеть оружием, но и давали им хорошее всестороннее образование. В обязанности таких женщин входила также и защита дома при необходимости. Кстати, онна-бугэйся встречались не так уж и редко, как можно было бы подумать, судя по кино.

Все самураи следовали бусидо

Кодекс бусидо, или путь воина, — это свод правил и норм поведения, которым должны были следовать самураи. Именно там прописано, что герой должен быть доблестным, мужественным, искренним и никогда не предавать свой долг. Однако некоторые исследователи полагают, что на самом деле первые сведения о бусидо появились лишь в начале ХХ столетия, когда японский дипломат Нитобэ Инадзо выпустил свою книгу «Бусидо: Душа Японии. Кодекс чести самурая». Причем сделано это было для популяризации японской культуры в других странах. Конечно, у самураев, как у военных, существовали свои определенные правила, только они не были собраны в одном трактате и могли различаться в зависимости от того, кому служили воины.

Гейшами становились исключительно женщины

Гейши-мужчины тоже встречались. Более того, появились они раньше, чем гейши-женщины. Только называть их правильнее по-другому — «хокан» или «тайкомоти». Вообще, изначально само слово «гейша» переводится как «человек искусства» и не имеет никакой гендерной принадлежности. Но постепенно женщины в этой профессии просто обрели большую популярность, и сегодня гейш-мужчин осталось совсем немного.

У гейши была очаровательная улыбка

Да, конечно, так и было, но только не по нашим меркам. В кино и на современных фестивалях у гейш прекрасная белоснежная и даже почти голливудская улыбка. Только вот раньше многие женщины в Японии красили свои зубы в черный цвет — иногда как символ зрелости или принадлежности к высокому сословию, а иногда исключительно ради моды. Этот ритуал называется «охагуро». В его основе лежат не только восточные представления о красоте, но и польза: используемый краситель благодаря своему составу помогал сохранить зубы здоровыми. Но вряд ли бы мы сегодня восхитились такой улыбкой, тем более на выбеленном лице.

Гейши были родом только из Японии

Раньше считалось, что гейшами могли становиться исключительно жители Японии. Однако сегодня среди них встречаются и представительницы других культур. Просто это очень большая редкость. К тому же стать гейшей и без того нелегко, а если ты еще и из другой страны, то ради этого придется потрудиться вдвойне, а то и втройне.

Гейши связаны с чем-то постыдным

На самом деле гейша — это одновременно и ведущая, и певица, и танцовщица, и аниматор, и хостес. При этом она еще и очень образованная, умеющая поддержать любой разговор и с хорошими манерами. Все остальное, что навязывает им массовая культура, не более чем миф и путаница, возникшая при посещении Японии иностранцами, которые не очень хорошо разбирались в тонкой местной культуре. Более того, прочие услуги, помимо приема гостей, проведения церемоний и бесед, они не оказывали вовсе.

Гейши — пережиток прошлого

Гейши — это не только кто-то из истории. Сегодня данная профессия также сохранилась в Японии и даже существуют специальные школы, где обучают этому искусству. Правда, в наши дни девочки выбирают этот путь начиная с 15 лет, в то время как раньше их отдавали наставницам в совершенно юном возрасте — около 6–7 лет.

Гейшами могут быть только молодые и привлекательные женщины

В кино мы видим исключительно молодых гейш. Максимум среднего возраста. Однако в жизни и на фотографиях нередко попадаются и весьма пожилые дамы. Дело в том, что гейша — это не только и не столько про внешность, сколько про умение вести себя и различные знания. А это с годами только совершенствуется и копится.

Ниндзя ходили в черном

Наверняка у большинства из нас при слове «ниндзя» в голове всплывает образ человека в черном, с закрытым маской лицом. Но настоящие ниндзя, будучи в первую очередь первоклассными шпионами, старались максимально слиться с толпой и быть незаметными, то есть маскировались под окружающих. А выходили на службу они не только ночью. Этот распространенный миф пошел, скорее всего, от работников японского театра, которые ходили по сцене в черных костюмах, чтобы оставаться незаметными во время представления.