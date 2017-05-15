10 заблуждений, которые делают наш гардероб безвкусным

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Главное требование, которое современная мода предъявляет к своим последователям, — отступать от правил, чтобы подчеркнуть индивидуальность. Но не многие решаются нарушить представления о стиле, которые прочно сидят в голове. Мы в AdMe.ru составили список распространенных заблуждений, которые мешают нам выглядеть сногсшибательно и проявлять свое «я» при помощи одежды.

Заблуждение: черная одежда стройнит

На самом деле: Черный цвет идет далеко не всем и сам по себе не способен скрыть лишние килограммы. Сделать фигуру визуально стройнее помогает не черная одежда, а правильно подобранный фасон. Стилисты рекомендуют: Девушкам, желающим замаскировать объемы, противопоказаны черные наряды из блестящей ткани и меха. А вот контрастные акценты, напротив, помогут создать эффектный образ и отвлечь взгляд от недостатков.

Заблуждение: горизонтальная полоска делает фигуру объемнее

На самом деле: Значение имеет фасон одежды, а также цвет и ширина полос. Крупные контрастные линии придают фигуре дополнительный объем. Узкие горизонтальные полосы визуально вытягивают фигуру. Стилисты рекомендуют: Смело используйте тонкую полоску, учитывая свой тип фигуры. Дополняйте полосатую одежду вещами, которые помогут создать дополнительную вертикаль.

Заблуждение: светлая одежда полнит

На самом деле: Важнее фасон, нежели цвет. Стилисты рекомендуют: Выбирайте подходящий для фигуры крой, который подчеркнет выгодные стороны фигуры. Сочетайте светлые вещи с одеждой других цветов, чтобы создавать образы на разные случаи жизни.

Заблуждение: укороченные брюки подходят только высоким

На самом деле: Укороченные брюки выглядят мило и кокетливо. Носить их могут не только обладательницы длинных ног. Стилисты рекомендуют: Брюки до щиколотки ярких цветов способны на контрасте визуально укорачивать фигуру. Миниатюрным девушкам лучше отдать предпочтение моделям спокойных тонов с завышенной талией. И носить такие брюки с каблуками.

Заблуждение: одежда oversize подходит всем

На самом деле: Большинство девушек будет выглядеть изящнее в объемных вещах, но есть и те, кому стоит с осторожностью подходить к выбору такой одежды. Стилисты рекомендуют: Oversize идеально подходит высоким и худым, так как добавляет образу хрупкости. Девушкам маленького роста, а также обладательницам нестандартной фигуры важно сбалансировать пропорции и не надевать больше одной объемной вещи.

Заблуждение: широкий ремень или пояс «создают» талию, фигура выглядит стройнее

На самом деле: Широкий или яркий пояс, предназначенный для того, чтобы акцентировать внимание на талии, для девушек с животиком работает прямо противоположным образом: привлекает внимание к проблемным зонам. Стилисты рекомендуют: Полноватым женщинам стоит выбирать платья длиной до колена или чуть ниже, где линия талии будет смещена вверх либо вниз. Подчеркнуть грудь и визуально удлинить шею поможет V-образный вырез.

Заблуждение: сочетать больше 3 цветов в одежде — безвкусица

На самом деле: Правило «не больше 3 цветов» придумано для тех, кто соблюдает дресс-код и не хочет выделяться из толпы. Если вам присуще чувство стиля и гармонии, можете смело сочетать больше 3 цветов в одном образе. Стилисты рекомендуют: Выбирайте вещи, в которых будет преобладать какой-то определенный цвет. Остальные оттенки должны стать дополнением к базовому и не перекрывать его. Учитывайте правила сочетания цветов.

Заблуждение: нельзя сочетать разные принты в одном образе

На самом деле: Несколько принтов в одном образе выглядят свежо и нетривиально, но они должны подчеркивать внешность и дополнять образ, а не рассеивать внимание. Стилисты рекомендуют: В рисунках должно быть что-то общее, например цвет. Отлично сочетается между собой один и тот же узор, но разного размера. Геометрические фигуры (квадраты, ромбы, горошки, полоски) также прекрасно миксуются друг с другом и другими принтами.

Заблуждение: розовый цвет подходит только детям и юным девушкам

На самом деле: В зависимости от фасона и оттенка его можно носить в любом возрасте. Стилисты рекомендуют: Сочетайте розовый с другими цветами (белым, серым, бежевым, синим, фиолетовым), учитывая цветотип и особенности фигуры. Женщинам после 50 лет стоит отдать предпочтение коралловым тонам.

Заблуждение: рюши, воланы и оборки полнят

На самом деле: Воланы и рюши придают образу нежности. В то же время излишние декоративные элементы добавляют визуально пару лишних кило. Стилисты рекомендуют: Самый безопасный вариант — рюши на рукавах. Они идут всем и эффектно смотрятся. Если вы не обладаете модельными параметрами, старайтесь избегать платьев, состоящих из одних оборок. Они «расширяют» фигуру.