11 крутых примеров того, как советские костюмеры могли сделать конфетку буквально из ничего

Обычно зрители легко могут вспомнить имя режиссера и актеров, когда слышат знакомое название фильма. А вот другие профессионалы, которые трудятся над созданием кино, зачастую незаслуженно остаются в тени. Многие ленты запоминаются нам в том числе и благодаря ярким и нестандартным костюмам и украшениям. Хотя производство таких вещей требует не только умения, но и фантазии.

Мы в AdMe.ru решили исправить эту несправедливость и выяснить, каким же образом советские художники по костюмам создавали запоминающиеся ювелирные изделия и наряды в прошлом веке. А в бонусе расскажем, как они добивались исторической достоверности костюмов.

Подвески королевы Анны Австрийской в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера»

Художником-постановщиком по костюмам в известной ленте была Татьяна Острогорская. На съемки фильма был выделен ограниченный бюджет, поэтому некоторые костюмы и реквизит приходилось создавать, используя подручные средства. Знаменитое украшение — подвески Анны Австрийской, которые королева дарит герцогу Бэкингему, — режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич сделал самостоятельно за одну ночь. Бижутерию для этой детали туалета он купил на Одесском рынке. Поэтому все камни, украшающие бантик, выглядят немного по-разному.

Вставка на груди в бархатном платье Дианы де Бельфлор в фильме «Собака на сене»

Найти подходящие материалы для создания пышных исторических костюмов в 70-х годах прошлого века было настоящим вызовом. Дорогие ткани были на вес золота, а интересные и яркие детали, украшавшие туалеты, приходилось искать буквально повсюду. Иногда художник по костюмам мог даже разместить объявление на радио с просьбой ко всем желающим принести какие-то антикварные вещи из дома. Вставка на груди, которая украшает синее бархатное платье Дианы, нашлась на складе «Ленфильма». Есть 2 версии происхождения этой детали туалета. Согласно первой, она изначально была шапкой. По другой, ее перекроили из старинного кокошника.

Головной убор Феи-крестной из фильма «Золушка»

Фильм-сказка «Золушка» снимался в Ленинграде в 1945–1946 годах. У создателей картины было множество проблем, среди которых пошив ярких, фантазийных нарядов. Подходящих материалов было не достать. Члены съемочной группы приносили художнику по костюмам Татьяне Левицкой все, что они могли отыскать у себя дома. В ход шли и занавески, и портьеры. Исполнительница роли Мачехи, Фаина Раневская, привезла со съемок фильма «Весна», которые проходили в Праге, настенное бра. Изделие было украшено небольшими кристаллами. Именно их и пустили на создание головного убора Феи-крестной.

Украшения и наряд царицы из «Сказки о царе Салтане»

Костюмы для ленты «Сказка о царе Салтане» создавала Ольга Кручинина. В те времена найти подходящие образы для вдохновения было непросто. Для того чтобы отрисовать эскизы, требовалось изучить много библиотечной литературы. Именно в старинных книгах отыскивались подходящие мотивы и узоры. Одеяния царя и царицы были навеяны византийскими одеждами. Для создания лилового платья Кручинина использовала парчу со вставками из вышитого шелка. Наряд вручную украсили искусственными жемчужинами и камнями. Сложная многоуровневая фактура туалета создает удивительный эффект на экране.

Костюм Людмилы из фильма «Руслан и Людмила»

Ольга Кручинина работала и над производством костюмов для другого фильма-сказки — «Руслан и Людмила». Нежный наряд Людмилы, в котором героиня появляется во дворце Черномора, делали из подручных средств. Серебряные нити для вышивки аккуратно вытягивали из других платьев, распуская их. Искусственный жемчуг окрашивали в нужные тона с помощью лака. Сложнее всего было достать искусственные камни, имитирующие драгоценные. В продаже таких не было. Но съемочной группе повезло купить балетную юбку с рук. С изделия спороли все украшения и перешили их на наряд Людмилы.

Колье, которое Паратов подарил Ларисе на день рождения

Создание нарядов для Ларисы и ее маменьки Хариты Игнатьевны потребовало от художника по костюмам Натальи Ивановой немало усилий. Из материалов можно было найти только простейшие крепы, ничего другого в продаже не было. Поэтому ткани окрашивали в нежные и мягкие оттенки прямо в студии. В качестве фурнитуры использовали простые синтетические ленты, из которых сплетали сложную отделку. Знаменитое украшение, которым Паратов обвивает шею Ларисы, — это обычная чешская бижутерия. Дешевые стразы в свете софитов иногда выглядят не менее выигрышно, чем подлинные драгоценные камни.

Меха в фильме «Принц и нищий»

Часто для создания костюмов в кино используются не самые дорогие и роскошные материалы. Основная задача одеяния — это выигрышно выглядеть на экране. Поэтому вместо подлинных тканей и отделки художники по костюму подбирают варианты на замену. Платье Елизаветы из ленты «Принц и нищий» оторочено не горностаем, а мехом кролика. Но иногда даже меховой отрез было сложно раздобыть. В фильмах режиссера Александра Птушко роль боярского воротника играла живая выдра Сережа. На момент съемок она застывала, обвившись вокруг шеи актера, а потом по команде возвращалась к дрессировщику.

Костюм Ихтиандра из фильма «Человек-амфибия»

Костюмы, созданные для ленты, поражали яркостью красок и изысканностью. Не последнюю роль в создании художественных образов сыграл Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который прошел в 1957 году, и показ в Москве моделей Кристиана Диора в 1959 году. Самым фантазийным кажется подводный наряд Ихтиандра. Трико сшили из плотной и эластичной ткани, которая использовалась для пошива женских колготок. Чешуйки вырезали из старой белой кинопленки. Потом каждую покрыли перламутровой краской и пришили вручную к костюму. Всего было создано 4 таких наряда.

Цепочка Нади из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Иногда наряды и реквизит кочуют из одного фильма в другой. Причем мастерство художника по костюмам проявляется и в том, чтобы правильно подогнать вещи под новый образ. Знаменитое платье Нади и цепочка, обвивающая ее шею, впервые появились на экране в ленте «Опасный поворот». Но никакого восторга у публики не вызвали.

Художник по костюмам Ольга Кручинина специально для фильма «Ирония судьбы» переделала этот наряд. Платье подрезали и заменили на нем пуговицы. Украшение тоже сделали короче, чтобы оно плотно обвивало шею, а не лежало свободно на груди, как в предыдущем фильме. И это сработало: подобный туалет обрел невероятную популярность.

Наряды мушкетеров из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»

Татьяна Острогорская тщательно продумывала образы каждого из трех мушкетеров. Для Атоса создали сдержанные и аристократичные наряды. Туалеты Арамиса были вышиты изящными розетками. А в одежде Портоса доминировала золотая отделка. Чтобы сделать последнего героя настоящим щеголем, в его волосы повязали бантик. Знаменитые голубые плащи украсили простой фольгой. Материал стоил 5 копеек за метр, так что такое решение вполне укладывалось в скромный бюджет ленты.

Бонус: для придания нарядам нужного вида художники по костюмам шли на всевозможные ухищрения

Костюмы не только должны выглядеть в духе исторической эпохи, но и передавать атмосферу фильма. Если речь идет о Средневековье, актеры, изображающие простой люд, не могут сверкать в новых, только что с иголочки, нарядах. Так что после пошива костюмов их обрабатывают, искусственно состаривая. Сейчас для этого существуют современные технологии, а раньше швы специально простукивали молотком, края нарядов обрабатывались наждачкой, чтобы придать им нужную потертость. Эффект засаливания достигался таким путем: ткань натирали хозяйственным мылом, а потом гладили.