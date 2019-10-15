10 выдающихся мужчин, сложный характер которых испортил их семейную жизнь

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Знаменитый сказочный персонаж Синяя Борода — это не выдумка Шарля Перро. Был он кельтским королем, которого звали Кономор ап Тутвал. Жены его бесследно исчезали, а сам он слыл жестоким и своенравным правителем. Героям нашей подборки далеко до Синей Бороды, но их женам все равно жилось несладко. Им приходилось мириться с причудами супругов, изменами и выходками.

Мы в AdMe.ru изучили биографии выдающихся людей и поняли, что брак с гением — это испытание на прочность.

Альберт Эйнштейн

Близкие и друзья Альберта Эйнштейна говорили о нем как о добром, отзывчивом и скромном человеке. Ученый стеснялся своей популярности и был очень скромен: на публике он появлялся в любимом теплом свитере. Он прожил с первой женой Милевой Марич 16 лет. Их отношения начали рушиться после того, как женщина узнала о тайной любовной переписке Альберта и его кузины Эльзы. Ученый заявил своей жене, что для дальнейшей совместной жизни необходимо соблюдать ряд правил: «Вы будете следить за тем, чтобы мое нижнее и постельное белье было чистым и содержалось в порядке, мне подавали еду три раза в день в моем кабинете, моя спальня и кабинет содержались в чистоте и порядке, чтобы никто не прикасался к моему рабочему столу.

Вы откажетесь от любой связи со мной, кроме той, которую необходимо поддерживать на людях. В особенности вы не будете претендовать на то, чтобы я оставался с вами дома, сопровождал вас в поездках.

Вы должны будете торжественно пообещать, что не будете ждать с моей стороны никаких чувств и не будете упрекать меня за их отсутствие; будете отвечать мне тотчас же, как только я обращусь к вам; беспрекословно покинете как мою спальню, так и мой кабинет по первому моему требованию; не будете очернять меня перед детьми ни словом, ни делом». Вскоре Мила и Альберт стали жить раздельно, а спустя 5 лет развелись.

Карл Густав Юнг

Основоположник аналитической психологии был сторонником полигамии и даже прописывал ее своим пациентам. Всю жизнь он прожил с одной женщиной — Эммой Раушенбах. Брак поправил финансовое положение Юнга. Злые языки поговаривали, что он женился на девушке из-за денег. Родители запрещали Эмме получать образование и готовили ее к роли жены и матери, Карл же поддерживал в ней стремление к знаниям и присылал своей возлюбленной книги, обсуждал идеи и делился открытиями. Ученый пользовался своим служебным положением и не упускал возможности вступить со своими клиентками в интимную связь. Женатый Юнг сожительствовал со своей пациенткой и стажером Антонией Вольф. С ней он работал над трудами о коллективном бессознательном и постигал «мистическое значение сексуальности». Ученый привел Антонию в дом и познакомил с женой. Несколько дней любовница жила в доме, а Эмма сидела в своей комнате и не спускалась к ужину. Но, несмотря на все выходки, Карл любил свою жену и горько оплакивал ее смерть.

Иван Бунин

Бунин и Вера Муромцева познакомились на литературном вечере. Писатель влюбился в голубоглазую красавицу. Воспитанная девушка из старой дворянской профессорской семьи знала 4 языка и занималась переводами. Секретарь Ивана Андреевича писал: «Свою жену Веру Николаевну он любил настоящей, даже какой-то суеверной любовью... ни на кого Веру Николаевну он не променял бы». Долгое время они не могли обручиться, поскольку Бунин был женат. Официально оформить свои отношения им удалось лишь в эмиграции. После революции семья уехала сначала в Турцию, а потом во Францию. Поселились они на вилле в маленьком городе Грас. Сюда Бунин привел свою любовницу — начинающую поэтессу Галину Кузнецову, которая была младше его на 30 лет. Их жизнь втроем длилась 7 лет. Писатель не хотел лишаться налаженного быта, да и к Вере он привык. Всем знакомым она объясняла, что Галя — «литературная ученица». Муромцеву тяготило такое соседство, но она гостеприимно приняла любовницу мужа и даже с ней подружилась.

Лев Ландау

Лауреат Нобелевской премии по физике Лев Ландау обладал острым умом и необычайным красноречием. Он разработал свою теорию, согласно которой каждый человек должен и обязан быть счастливым. Ландау утверждал, что «брак — это кооператив, ничего общего не имеющий с любовью». Он долгое время отговаривал свою возлюбленную Кору Дробанцеву от брака, но все же женился. Кора и Лев подписали «пакт о ненападении в супружеской жизни». Ландау предупредил жену, что у него обязательно будут любовницы и нужно быть к этому готовой. Дробанцева согласилась и обещала не ревновать. Однажды ученый пришел домой и объявил беременной жене, что вечером к ним домой придет «отдаваться девушка». Нужно положить в шкаф чистое белье и не выходить из комнаты. В разгар страсти Кора вышла из шкафа с чистым постельным бельем. Лев не понял зачем. Ландау был сторонником свободной любви, а не полигамии. Физик не возражал против любовников жены, только вот она не спешила их заводить.

Александр Солженицын

Первой женой известного писателя Солженицына стала Наталья Решетовская. Это был студенческий брак: она — будущий химик, он — математик. Юноша умел ухаживать. Он был чутким, заботливым и внимательным. Александр боялся, что семья и дети будут мешать его карьере. Наталья приняла правила мужа и согласилась на брак без детей. После ареста Солженицына супруги оформили фиктивный развод. Но, несмотря на штамп в паспорте, женщина регулярно отправляла посылки в лагерь, обделяя себя. После освобождения писателя из лагеря они снова поженились. Но семейная жизнь не продлилась долго. Солженицын познакомился с Наталией Светловой, у них начался роман. Решетовская не выдержала предательства и попыталась отравиться, однако ее спасли. Спустя 10 лет пара развелась. Однажды то ли в шутку, то ли всерьез писатель предложил бывшей жене стать его любовницей. Такого отношения к себе Решетовская стерпеть не могла и порвала с бывшим мужем.

Эдгар Аллан По

Эдгар Аллан По обладал множеством странностей, но самой главной из них стал брак с 13-летней кузиной Вирджинией. Самому По на момент бракосочетания было 27 лет. В те времена такие союзы считались нормой и не осуждались обществом. Свадьба прошла втайне от родственников. Знакомые считали Вирджинию и Аллана любящей и гармоничной парой. Писатель восхищался своей женой и посвятил ей множество литературных произведений. Исследователи утверждают, что По был болен шизофренией, чем и объясняются его странности. Он поклонялся светлому чистому идеалу, которым стала для него юная жена. А плотские желания удовлетворял с другими женщинами. Вирджиния мирилась с постоянным отсутствием денег, которых не хватало даже на еду, алкоголизмом мужа и его невыносимым характером. Из-за нищеты и недоедания девушка заболела туберкулезом, от которого вскоре умерла.

Михаил Врубель

Известный художник познакомился с будущей женой оперной певицей Надеждой Забелой на репетиции спектакля «Гензель и Гретель». В день знакомства он предложил ей руку и сердце, и вскоре пара обвенчалась. Михаил боготворил супругу и восхищался ее талантом. Под впечатлением от ее роли в пьесе «Сказка о царе Салтане» художник написал знаменитую картину «Царевна-Лебедь». Врубель был беден. Он много пил, беспорядочно относился к деньгам и был очень вспыльчивым. В день свадьбы у него не было денег даже на то, чтобы доехать до церкви. К своей нареченной он шел пешком. Михаил очень часто уходил в загулы, пропивал деньги, полученные от продажи картин, и легко срывался по любому поводу. Психическое состояние Врубеля с каждым годом ухудшалось. Он страдал мигренями, галлюцинациями, депрессиями и нарушениями сна. Причина этому — нейросифилис. Художник несколько раз лежал в психиатрических клиниках. Последний год своей жизни он пребывал в постоянных галлюцинациях.

Герберт Уэллс

Современники вспоминали о Герберте Уэллсе как об эрудированном, обворожительном и остроумном человеке. Его обаяние покоряло женские сердца, но писатель ждал ту самую, единственную. Первой женой известного фантаста стала кузина Изабель Мэри Смит. Но союз этот был скорее товарищеским. Вскоре Уэллс попросил развод, чтобы жениться на своей ученице Эми Кэтрин Роббинс (Джейн). После свадьбы он объявил молодой жене, что не намерен ограничиваться одной женщиной, а моногамия не позволяет ему творить. Поддавшись уговорам, Джейн согласилась. Уэллс мог подолгу отсутствовать дома, пока его жена воспитывала двоих сыновей. У него было несколько любовниц и внебрачных детей: писательница Эмбер Ривз родила дочь, а журналистка Ребекка Уэст — сына. После смерти жены от рака Герберт Уэллс испытывал угрызения совести, но продолжил свои любовные похождения. Его последней партнершей стала любовница Максима Горького графиня Мария Будберг. Писатель долгое время уговаривал Марию выйти за него замуж, но она была непреклонна.

Оскар Уайльд

Известный своим острым умом, начитанностью и ораторским мастерством, Оскар Уайльд был любимцем общества и завидным женихом. Женился он на Констанс Ллойд спустя 3 года после знакомства. Констанс была дочерью богатого адвоката и стала выгодной партией для молодого писателя. Но их отношения не сложились даже несмотря на то, что у пары родилось двое сыновей. После 2 лет брака Уайльд съехал от жены и жил в отелях. Его визиты к семье были очень редкими. Когда писателя арестовали за «непристойные отношения с лицами мужского пола», Констанс два раза навещала мужа в тюрьме. В первый раз — чтобы сообщить о смерти матери, во второй — чтобы получить полную опеку над детьми. После того как в дом Уайльдов пришли судебные приставы, чтобы продать имущество, женщина сменила фамилию и уехала из страны вместе с детьми.

Карл Маркс

Карл Маркс и Женни фон Вестфален были знакомы с детства. Ее красотой восхищался поэт Генрих Гейне, философ Фердинанд Лассаль, но она предпочла Маркса всем кавалерам. Вестфален разделяла идеи мужа, а он восторгался ее литературным талантом. Женщина редактировала работы супруга и публиковала свои произведения в различных журналах. Супруги казались идеальной парой. Привыкшая к безбедной жизни, Женни была вынуждена продавать мебель и сдавать украшения в ломбард, чтобы хоть как-то прокормить семью. Карл практически ничего не зарабатывал и прикладывался к бутылке. Денег не было даже на то, чтобы похоронить умершую дочь. После того как Женни заболела раком печени и не могла зарабатывать, финансовым обеспечением семьи занялся Фридрих Энгельс.

Как вы считаете, почему у гениев такой сложный характер?