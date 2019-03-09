10 восхитительных женщин, которые доказали, что худоба — это не всегда красиво

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В современном мире «худой» — это почти комплимент, а «толстый» — клеймо и повод для оскорблений. Однако быть худым не всегда означает быть подтянутым. Стройные люди обычно довольны своим весом и поэтому игнорируют занятия спортом. В результате у них часто низкий мышечный тонус, слабая выносливость и в целом плохая физическая подготовка. Даже современная индустрия красоты склоняется к тому, что худоба — это не всегда хорошо. Крупные бренды начали отказываться от моделей с нулевым размером одежды для рекламы своих коллекций.

Мы в AdMe.ru считаем, что размер не может ничего сказать о красоте или физической подготовке человека. Чтобы это доказать, мы нашли несколько фотографий, которые оспаривают современный постулат «худой = красивый». По ним видно, что красота заключается вовсе не в объеме талии или бедер.

Из 37 в 50 кг

«Я не просто набрала вес. Благодаря ему я стала здоровой и счастливой и обрела душевную свободу».

Путешествие от 47 к 57 кг

«Все эти 1,5 года моего фитнес-путешествия я была требовательна к себе. Это было тяжело, но, оглядываясь назад, могу сказать, что я ОЧЕНЬ горжусь собой».

От 47 к 60 кг

«Постарайтесь не фокусироваться на том, чтобы стать „стройным“. Вместо этого возьмите курс на свое здоровье — физическое и психическое. И не слушайте тех, кто пытается вас задеть».

Обратные преобразования тоже бывают во благо

«От любви к бодибилдингу до любви к своему телу».

От 42 кг к здоровым 56 кг

«Я хотела набрать вес и быть счастливой в своем теле, независимо от того, сколько девушек скажет, что это некрасиво».

От болезненной к потрясающей

«Я смогла отпустить привычки, которые мне вредили».

Будь счастлива и ешь шоколад!

«Медленно и постепенно я смогла вернуться к своей нормальной форме тела. Это мое естественное, а не вынужденное „я“».

От 38 к 63 кг

«Еда — это топливо».

Переход от 53 к 59 кг

Эта женщина попала в аварию, но смогла заново создать сильное и здоровое тело.

От пыток к счастью

«Это мое счастливое тело!»

А у вас был позитивный опыт, доказывающий, что одной худобы для красоты недостаточно?