10 вопросов, на которые смогли ответить дети в игре «Что? Где? Когда?». А у вас получится?

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Большинство из тех, кто прочитает эту статью, хотя бы раз смотрели популярную игру «Что? Где? Когда?», ведь она существует уже почти полвека. А вы видели детские версии игр? Задания в них встречаются разные: как простые, так и не очень.

Мы в AdMe.ru выбрали самые интересные, на наш взгляд, вопросы. Попробуйте на них ответить.

1.

В черном ящике находится отгадка на филиппинскую загадку: «В боку — рана, ухо скручено, живот пилят». Что это?

Правильный ответ: Скрипка.

2.

Средняя скорость полета почтового голубя — 70 км/ч. Но известны особи, которые достигали скорости 150 км/ч. Почему вторые летали быстрее?

Правильный ответ: У голубей, развивающих большую скорость, были птенцы, и они летели быстрее, чтобы скорее вернуться к ним.

3.

Много ног имеет, а стоит, лишь прислонившись к стене. Что это?

Правильный ответ: Метла.

4.

На видео — робот с дистанционным управлением, сделанный в натуральную величину. Он умеет вертеть головой и шевелить ушами. Какую проблему пытаются решить власти американского штата Мэриленд при помощи подобных устройств?

Правильный ответ: Издалека робот похож на настоящего оленя. Его привозят на какую-нибудь поляну, оставляют там и наблюдают за ним из засады. При помощи подобных роботов власти пытаются решить проблему браконьерства.

5.

20-летняя актриса Кейт Уинслет и 87-летняя Глория Стюарт в 1998 году были номинированы на «Оскар». Подобная ситуация никогда ранее не возникала в истории премии Американской киноакадемии. В чем же ее уникальность?

Правильный ответ: Ситуация уникальна тем, что обе актрисы были номинированы на «Оскар» за исполнение одной и той же роли.

6.

На одном сайте по продаже вещей, бывших в употреблении, были обнаружены подобные предметы. Что же предлагалось?

Правильный ответ: Бывший снеговик.

7.

Однажды древнегреческий художник Зевксис изобразил мальчика с виноградной гроздью в руках. Картина получилась настолько реалистичной, что на ягоды стали слетаться птицы. Публика была впечатлена зрелищем. Почему же мастер остался недоволен своей работой?

Правильный ответ: На картине были нарисованы виноград и мальчик. Если бы художник хорошо изобразил мальчика, то птицы испугались бы его. Мастер был недоволен тем, как написал человека.

8.

Это помимо бисера выдают желающим устроиться на работу в сборочные цеха азиатских фабрик по производству микросхем. Что в черном ящике?

Правильный ответ: При работе с микросхемами ценятся зрение, скорость и координация движений. Все эти навыки можно проверить, попросив кандидата на должность собрать рассыпанный бисер палочками для еды.

9.

Рождена водой, воспитана солнцем, но, встретившись со своей матерью, умирает. Что это?

Правильный ответ: Соль.

10.

При переводе мультфильма «Чип и Дейл спешат на помощь» мышку назвали Гайкой. Оригинальное имя не подошло, потому что это слово, обозначающее некое устройство, в России еще не было широко известно. К тому же, чтобы использовать исходное наименование, мышку пришлось бы сделать мальчиком. Какое настоящее имя этой героини?

Правильный ответ: Гаджет.

Бонус: вопрос, на который дети ответить не смогли

У нас за кулисами находятся «серебряные иглы с белым ворсом» и «костный мозг зеленого феникса с высокого пика». О том и о другом упоминал в своем трактате китайский император Хуэй-цзун. Что у нас за кулисами?

Дети ответили: Киви, поскольку костный мозг напоминает мякоть киви и этот фрукт покрыт ворсом. Правильный ответ: Это названия разных сортов чая.