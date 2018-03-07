10 вопросов, которые точно определят, алкоголик ли вы

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«Может, алкоголь и злейший враг человека, но Библия говорит: „Люби своих врагов“». Если вы с улыбкой кивнули в знак согласия с этой фразой Фрэнка Синатры, то у вас, господа, могут быть проблемы с алкоголем. Возможно, у вас зависимость, но вы даже не подозреваете. Как же узнать, где грань дозволенного и когда человека официально можно считать алкоголиком?

Мы в AdMe.ru решили разобраться в этом вопросе и, опираясь на исследования Independent, нашли 10 признаков алкоголизма. Если вы ответите на эти вопросы «да», то это явный повод начать менять свою жизнь.

1. Вам скучно без алкоголя на вечеринках?

Если вы считаете, что нет вечера скучнее, чем вечер в компании непьющих людей, не можете танцевать и философствовать без алкоголя, а по приглашению на любое мероприятие вы первым делом думаете, что машину нужно оставить дома, — нет, вы не человек-праздник. Это просто первый звоночек алкогольной зависимости.

2. Вы попробовали алкоголь раньше 15?

Если вы уже в 13 лет начали рождать томные фразы вроде: «Алкоголь — это анестезия, позволяющая перенести операцию под названием жизнь», — мы вас расстроим. По результатам исследований, «бутылочный старт» именно в этом возрасте с высокой долей вероятности может «включить» спящий ген предрасположенности к алкоголю, если у вас таковой имеется.

3. Вы пьете больше, чем запланировано?

Если вы раз за разом обещаете себе перед мероприятием точно не пить больше двух бокалов, но к концу действия мало чем напоминаете человека, — пора задуматься. На всякий случай уточним, какое количество алкоголя считается безопасным: не более 14 единиц в неделю — это примерно 1,5 бутылки вина или 5 кружек пива (разумеется, это усредненные данные). Кстати, есть хороший способ самоконтроля: регулировать собственную дозволенную дозу во избежание похмелья и прочих неприятных последствий вам поможет очень удобное приложение iDrinkSmarter.

4. Алкоголь — это часть вашей философии?

Если, как Веничка Ерофеев, вы считаете, что «все ценные люди страны, все нужные ей люди пили как свиньи, а вся лишняя бестолковая серая масса погибала в трезвенности», или, как Ларс фон Триер, периодически заканчиваете творческую карьеру по причине отказа от алкоголя, то с такой философией однажды вы просто рискуете в похмельном одиночестве проснуться в электричке Москва — Петушки.

5. Вы забываете события с вечеринок?

Просыпаться в незнакомом месте с незнакомыми людьми и разгадывать, что было вчера, возможно, это весело лишь в Лас-Вегасе. Перед мальчишником. В кино. А у обычных людей это является признаком алкоголизма. Ведь как однажды сказал доктор наук Калифорнийского технологического института Шелдон Купер: «Провалы в памяти — бесплатный приз на дне каждой бутылки водки».

6. Вас раздражают люди, которые придираются к количеству выпитого?

Например, когда вы только начали что-то отмечать, но тут из тумана появляется ваш раздвоившийся друг и говорит это мерзкое: «Алевтина Рудольфовна, столь внушительное количество спиртного может усугубить ваши проблемы со здоровьем». Ну что за человек?

7. У вас есть свои алкогольные традиции?

Бокал шампанского для хорошего сна, стакан виски для бодрого дня, галлон пива из уважения к закончившейся рабочей неделе — все подобные традиции, во-первых, в разы повышают количество потребляемого вами алкоголя, во-вторых, являются попыткой оправдать свою пагубную привычку. Так вы глазом не успеете моргнуть, как начнете запивать малейший стресс в вашей жизни.

8. Вас когда-нибудь в шутку называли алкоголиком?

Это тот самый момент, когда вы представляете себя человеком-карнавалом, олицетворением веселья и эйфории, но друзья называют вас просто алкашом.

9. У вас есть тайник?

Если у вас есть свой скрытый бар, который вы про себя называете «моя прелесть» и периодически блаженно вспоминаете его в особо тяжелые моменты дня, то дело плохо, товарищи. Употребление алкоголя втайне от семьи и друзей — частый симптом ранней фазы зависимости.

10. Вам бывало стыдно за свои ночные поступки?

У вас нет провалов памяти, вы отлично помните, что происходило накануне вечером на празднике, но вот поверить, что всю эту дичь творили вы, не может даже ваш ангел-хранитель. Менять от бокала к бокалу не только свое настроение, но и свою личность — это показательный пример алкоголизма и финальная точка в нашем списке. К этому можно добавить разве что мысль старика Хемингуэя: «Будучи трезвым, претворите в жизнь все свои пьяные обещания — это научит вас держать язык за зубами».

P.S. Если вы судорожно просматривали эту статью вне зависимости от результатов — это тоже звоночек, товарищи. Пора бы остановиться. А все остальные теперь могут спокойно жить дальше, зная, что они не алкоголики! За это стоит выпить стакан вкуснейшего смузи.