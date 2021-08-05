10 вопросов из «Кто хочет стать миллионером?», которые могут ввести в ступор даже известных интеллектуалов. Но не читателей AdMe.ru

В викторине «Кто хочет стать миллионером?» каждый участник может выиграть 3 млн рублей, ответив всего на 15 вопросов. Многие из нас, сидя перед телевизором, болели за приглянувшихся игроков и порой удивлялись: «Ну как же можно было не ответить на такой простой вопрос?» Но, согласитесь, одно дело лихо раздавать советы с дивана, и совсем другое — самому оказаться под камерами и светом софитов.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, какие, казалось бы, несложные вопросы поставили в тупик игроков, среди которых были даже именитые интеллектуалы. И обнаружили, что все не так уж и просто.

1.

Магистру игры «Что? Где? Когда?» Александру Друзю и певцу Александру Розенбауму достался вопрос «На что похож кумкват?» Варианты ответа были такие: мандарин, ананас, инжир, киви. Игроки никогда не пробовали экзотический продукт, но Друзь был уверен, что на мандарин он точно не похож. Тогда Александры решились на помощь зала. 40 % высказались за то, что кумкват все же похож на цитрусовый фрукт, 30 % проголосовали за инжир. Игроки решили прислушаться к большинству и не прогадали.

2.

Ведущие передачи «Контрольная закупка» получили такой вопрос: «Что происходит на соревнованиях по стрельбе, если соперники набрали одинаковое количество очков?» Варианты ответа: перевербовка, перепалка, перебранка, перестрелка. Игроки растерялись и выбрали первый вариант, тогда как правильным был последний. Казалось бы, верный ответ очевиден, но легко рассуждать дома перед телевизором, а когда ты на игре, начинаешь искать подвох даже в самых простых заданиях.

3.

Ведущая Ксения Собчак и режиссер Валерия Гай Германика едва не ошиблись, выясняя, какую площадь имеет клетка стандартной школьной тетради. Девушки были уверены, что правильный ответ — 0,5 кв. см. Вроде бы логично, ведь нам всегда говорили, что 2 клетки тетради — это сантиметр, соответственно, одна клетка — половина сантиметра. Однако ведущий Дмитрий Дибров напомнил, что в вопросе речь идет про площадь, а площадь мы узнаем, когда перемножим длину сторон. Длина стороны одной клетки действительно равна 0,5 см, если умножить 0,5 на 05, получится 0,25, это и есть правильный ответ. Ксения и Валерия в конечном итоге так и ответили.

4.

Телеведущие Александр Гордон и Юлия Барановская не смогли расшифровать фразу «Это я знаю и помню прекрасно». Речь идет о мнемоническом правиле, которое помогает запомнить число пи. Но, если его не знать, догадаться, как его использовать, непросто — надо посчитать количество букв в каждом слове. Получится 3,14159. Однако игроки выбрали вариант «цвета радуги».

5.

Телеведущим Игорю Кириллову и Светлане Зейналовой на сумму 100 тыс. рублей достался вопрос «Как называется ближайшая к Земле звезда?» Игроки растерялись, вероятно, понимая, что такое простое задание не соответствует уровню игры. Они использовали подсказку «50 на 50», но все равно ошиблись, выбрав вариант «Полярная звезда» вместо верного — Солнце. От проигрыша пару спасло «право на ошибку».

6.

Певцы Виктория Олизе и Вячеслав Задорожный погорели на незнании советских мультиков. Видимо, они слишком давно смотрели мультфильм «Зима в Простоквашино», потому что не смогли ответить на вопрос «Что вместо валенок купил Шарик?» Они выбрали вариант «ушанку», посчитав, что о кедах пес вряд ли знал.

7.

Еще одна телепара едва не прогорела на детском контенте. Игроки не смогли ответить на вопрос «Кого нет среди смешариков?» Они выбирали между конем и лосем, склоняясь ко второму, но решили взять подсказку «Помощь зала» и не прогадали, выбрав вслед за зрителями коня.

8.

Актеры Екатерина Волкова и Георгий Дронов не вспомнили прозвище героя романов Фенимора Купера Натаниэля Бампо. Но это неудивительно — скажите, разве многие из нас вспомнят подробности из книг, прочитанных в далеком детстве? В принципе, правильный ответ на вопрос можно было бы вычислить логически, но игроки вполне разумно решили не рисковать и положились на помощь зала. Зрители дали верный ответ: Кожаный Чулок.

9.

Промахи случаются и у игроков иностранных версий шоу. Например, Брентон Андрисик, выпускник медицинского университета, засыпался на первом же вопросе. Просто молодой человек не понял, что это была шутка. «Попав в это место, человек делает селфи на кухне, которую не может себе позволить, а после этого идет есть фрикадельки. О чем идет речь?» — спросили игрока. Варианты ответа были такие: Париж, Рим, Лондон, IKEA. Андрисик посмеялся над последним вариантом и решительно отмел его, выбрав Рим. А потом заявил, что именно в этот город он поедет, когда получит главный приз шоу. К сожалению, путешествие в Италию пришлось отложить.

10.

Участник британской версии телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Конор Ким очень тяжело проходил самый простой первый тур игры. В частности, он долго не мог ответит на вопрос, кто был участником группы Rolling Stones. Среди вариантов были Кит Урбан, Кит Ричардс, Кит Чедвиг и Кит Лемон. Зрители хихикали, но парень смог сорвать достойный куш в 125 тыс. фунтов стерлингов, поэтому не стоит делать поспешных выводов.