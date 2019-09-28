10 влиятельных женщин в сфере моды, у которых любая девушка может многому научиться

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Принцесса Диана, Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн были неоспоримыми иконами стиля XX века. На их модный вкус ориентировался весь мир — от дизайнеров одежды до модниц. У нашего времени свои герои, и их называют модными инфлюэнсерами или, говоря по-русски, агентами влияния. Среди них есть блогеры с сотнями тысяч, а то и миллионами подписчиков, главные редакторы влиятельных глянцевых журналов, знаменитости и стилисты знаменитостей.

AdMe.ru стало интересно, кто эти дамы, чьи образы набирают рекордное число лайков в соцсетях и за которыми закреплены первые ряды на модных показах. И какие модные уроки можно взять у них на вооружение.

Рэйчел Зоуи

Рэйчел Зоуи — самый влиятельный голливудский стилист. В разное время ее клиентками были Энн Хэтэуэй, Деми Мур, Лив Тайлер, Дженнифер Лоуренс и другие звезды первого эшелона. Сама Рэйчел одевается в стилистике, близкой к бохо: платья макси летящих силуэтов, брюки клеш, многослойные украшения и неизменные белокурые локоны волной, обрамляющие лицо. Урок № 1: Брюки должны быть длинными. Исключение составляют укороченные модели до лодыжек. В остальных случаях брюки должны быть не выше 5–7 мм от пола, даже если вы на платформе или высокой шпильке. Штаны и джинсы силуэта клеш являются визитной карточкой Зоуи — она выбирает их и для светских выходов, и для прогулок с детьми. Стилист убеждена, что такая форма брюк даже миниатюрную девушку визуально сделает обладательницей ног от ушей.

Мирослава Дума

Мирослава Дума — главная героиня стритстайл-репортажей с мировых недель моды, основательница онлайн-ресурса Buro 24/7, а также технологичной компании Future Tech Lab. И она знает, как одеваться со вкусом и выглядеть стильно. Урок № 2: Сочетайте спортивные и элегантные вещи в одном образе. Создание образов на стыке стилей — всегда беспроигрышный вариант, и Дума умело пользуется этим приемом. Например, строгий тренч, накинутый на трендовую футболку с принтом, и джинсы с рваным краем она дополняет туфлями на каблуке и сумкой классической формы. Или сбивает градус торжественности с блестящей юбки, надевая ее с белой майкой, а на талии повязав грубую джинсовку.

Кьяра Ферраньи

Кьяра Ферраньи — фешен-блогер из Италии, в инстаграме на нее подписано больше 17 млн человек. О Кьяре говорят как об одном из самых значительных агентов влияния в мире моды, с нею охотно сотрудничают крупные фешен-бренды, а ее фото регулярно появляются на обложках известных журналов. Урок № 3: На прогулке с маленьким ребенком тоже можно выглядеть стильно. Секрет образов молодой мамы от Кьяры Ферраньи — актуальная обувь на «плоском ходу» и такой тип сумки, чтобы руки оставались свободными. А если есть желание надеть мини, в котором молодые мамы часто себе отказывают, то стоит взять пример с блогера и предпочесть юбке шорты. В этом случае, наклонившись к малышу, вы не рискуете показать миру слишком много.

Александра Лапп

Образы Александры Лапп появляются на страницах журналов Vogue, Cosmopolitan, Elle и в фотоотчетах с мировых недель моды. В прошлом она работала моделью. Сейчас ей 43 года, и она успешный фешен-блогер. Урок № 4: Сочетайте яркие цвета в образе. Так, к свитеру в разноцветную полоску Александра подобрала желтые брюки в цвет желтых полос, а актуальный ободок сочетается с зелеными полосками свитера. Комплект, состоящий из ярко-малинового пуловера и алой юбки плиссе, тоже смотрится очень гармонично.

Карин Ройтфельд

Карин Ройтфельд — экс-редактор Vogue Paris. Ей 64 года, и она знаменита своим тонким чувством стиля. Карин принадлежит негласный титул самой стильной француженки в мире. Она выбирает для своего гардероба преимущественно классические фасоны и нейтральную цветовую палитру. Но при этом не боится добавить в образ неожиданную вещь «из другой оперы». Урок № 5: Составлять эффектные наряды можно, используя одежду преимущественно черного цвета, и добавлять «перчинку» даже в самые сдержанно-лаконичные образы. Например, разбавить total black ярко-алыми ботильонами. Или к простой черной рубахе и юбке-карандашу выбрать ажурные колготки, захватив для утепления пальто / тренч / шубу из экомеха «хищной» расцветки.

Оливия Палермо

Оливия Палермо — американская актриса, модель и дизайнер. А еще она известна благодаря своему безупречному стилю. Палермо удачно адаптирует под себя существующие тенденции, а ее образы — наглядная иллюстрация того, что будет модно в текущем и наступающем сезоне. Так что инстаграм Оливии можно считать полноценной заменой модному журналу. Урок № 6: В одном образе можно миксовать разные принты. Основное правило грамотного сочетания: в рисунках обязательно должно быть что-то общее. Например, один и тот же принт, но разных размеров, как на фото слева. Или разные рисунки, но в одной цветовой гамме. Так, на фото справа пуловер в полоску дополнен принтованной юбкой. Образ выглядит гармоничным благодаря тому, что серо-голубые и бордовые полоски свитера сочетаются с цветовым решением юбки, а желтый цвет верхней части наряда «поддержан» цветом ремешка на талии.

Алекса Чанг

Алекса Чанг — пишущий редактор британского Vogue, модель, журналист и лауреат премии British Style Award. О ней говорят как о самой стильной британке современности. Алекса обладает тонким чутьем к быстро сменяющим друг друга трендам и редким даром выглядеть чувственно без малейшего намека на вульгарность. Урок № 7: Длина мини может выглядеть стильно и элегантно. Алекса Чанг — поклонница стиля 60-х годов, именно поэтому ее часто можно увидеть в коротких платьях, юбках и шортах. Выбирая мини, девушка отдает предпочтение достаточно закрытому верху с длинными рукавами. Ну а если у платья открыта зона декольте, то можно выйти из положения, просто накинув на плечи элегантное пальто.

Вирджиния Чедвик-Хили

Вирджиния — бывший редактор британского Vogue, где она проработала 12 лет. Ныне она является личным стилистом Кэтрин, герцогини Кембриджской, и модные критики высоко оценивают эволюцию стиля герцогини с приходом нового стилиста. Урок № 8: Летящие платья с принтами можно вписать в демисезонный гардероб. Достаточно лишь заменить туфли на элегантные сапоги, а на плечи накинуть жакет или пальто — и стильный образ готов. И любимое платье не будет пылиться в шкафу до следующего весенне-летнего сезона.

Эммануэль Альт

Эммануэль — главный редактор Vogue Paris с февраля 2011 года. В свои 52 года стройная и элегантная Альт является королевой стритстайла и воплощением образа настоящей парижанки. Она не любит юбки и платья и предпочитает брючные костюмы, джинсы, рубахи и другие, казалось бы, незамысловатые предметы гардероба, которые носит с особым шармом. Урок № 9: Смело вводите в образ элементы мужского гардероба. Костюм серого цвета, футболка или простая белая рубаха — элементы андрогинного стиля, и они вполне могут обитать и в шкафу у мужчины. Они и были в свое время позаимствованы оттуда дамами. Для этого стиля характерны нейтральные цвета одежды, минимум аксессуаров, простой крой и лаконичность. Как истинной француженке Альт удается выглядеть женственно и с шармом в подобной одежде.

Бонус: Меган, герцогиня Сассекская

Она не является блогером и не имеет отношения к моде. Но наряды, в которых появляется Меган Маркл, влияют как на развитие моды, так и на то, что выбирают рядовые потребители. Например, белое пальто, которое будущая герцогиня Сассекская надела в день помолвки, было раскуплено за следующие сутки во всех магазинах сети.. А компания Line, которая его произвела, впоследствии переименовала эту модель в Meghan. Миллионы людей по всему миру следят за образами герцогини и готовы покупать такие или похожие вещи. Существует даже специальный сайт, посвященный стилю Меган, где по косточкам разбираются все образы герцогини. Этот ресурс позволяет приобрести вещи, которые носит супруга принца Гарри, а также их аналоги в разных ценовых категориях. «Феномен Меган» можно объяснить желанием прикоснуться к сказке. Люди покупают не одежду как у герцогини, а мечту. Ведь история этой разведенной 37-летней (на момент помолвки) женщины «из народа» — это живое доказательство тому, что в жизни мы можем добиться чего угодно. Почитать подробнее о стиле Меган и ее модных приемах можно здесь.