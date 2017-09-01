10 видов мошенничества, которые могут стоить вам жизни

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В интернете полно реальных историй о мошенниках. Чаще всего люди теряют свои деньги и недвижимость. Иногда это не самое страшное. AdMe.ru собрал случаи из жизни, когда действия злоумышленников повлекли за собой более серьезные последствия. Узнайте, как можно себя обезопасить.

1. Восстановление подержанных шин

Специалисты из СТО берут старые покрышки, удаляют изношенный верхний слой и делают поверхность рельефной. Опасность в том, что у резины есть свой срок годности, а с нее еще и верхний слой снимают. Такая «удачная» покупка повышает риск дорожной аварии с серьезными последствиями. Будьте аккуратны, если все же решились покупать подержанные шины, возьмите с собой специалиста.

2. Крысиный яд и цемент в лекарствах

В поддельных лекарствах иногда находят обычный тальк, крахмал. Но зафиксированы случаи, когда в составе были обнаружены даже крысиный яд и цемент.

Приобретать лекарство желательно в крупных аптеках, а при сомнениях запрашивайте у фармацевта сопроводительную документацию. Ведь речь идет о вашем здоровье.

3. Морской язык или пангасиус

Дешевую рыбу из Вьетнама выдают за деликатесный морской язык. Пангасиус из отряда сомообразных обитает в загрязненной реке Меконг, куда сливают отходы и канализационные стоки. Сама рыба от этого болеет, и ее лечат антибиотиками. Употреблять ее в пищу весьма опасно. Внешне различить двух рыб достаточно трудно, но возможно: По цвету: филе деликатесной рыбы белого или практически прозрачного цвета, когда пангасиус — от бело-розового до серого цвета.

филе деликатесной рыбы белого или практически прозрачного цвета, когда пангасиус — от бело-розового до серого цвета. По размеру: филе морского языка тоньше.

филе морского языка тоньше. По запаху: пангасиус имеет неприятный, речной запах.

4. Отравление краской для волос

Если вы решили покрасить волосы самостоятельно, всегда делайте тест на аллергию. Поддельная краска для волос способна вызвать химический ожог и довести человека до состояния комы или летального исхода. Даже любимая краска, приобретенная в проверенном магазине, может оказаться ненастоящей. Обнаружить подделку можно по состоянию тюбика, запаху и штрихкоду. Сверяйтесь с описанием в интернете, например если заявлен тюбик из металла, а он из пластика, — это повод насторожиться. Резкий запах фальсификата слышен даже в коробке. Проверить штрихкод можно в специальном приложении при помощи смартфона (например, «QR-сканер» для Android и iOS).

5. Медицинские услуги

В интернете накопилось достаточное количество историй о том, как люди обращались в частные клиники, сдавали кучу анализов, а затем были шокированы поставленными диагнозами. Врач назначал дорогостоящее лечение и обещал чудесное выздоровление. А болезни-то никакой и нет. Но количество потребляемых лекарств грозит как минимум дисбактериозом. Самым настоящим, который все-таки придется лечить. Проверьте диагноз у другого врача, а лучше у двух.

6. Подержанная мягкая мебель

Не смертельный, но довольно неприятный способ быть обманутым. Купленная по заниженной цене мягкая мебель может оказаться полной клопов внутри. Внешне определить наличие в ней живых существ бывает невозможно. Диванные клопы обитают в невидимых для человеческого глаза местах. Личинки скрываются в проемах и швах подлокотников, стыках деревянного каркаса, в местах креплений фурнитуры и прочих укромных местах. Полностью избавиться от них очень сложно, поэтому если возникли сомнения, лучше воздержаться от подобных покупок.

7. Просроченные продукты

Появление просроченных продуктов настолько неизбежно, что предприниматели умудряются открывать целые пункты по продаже товаров с истекшим сроком годности. Там вы не будете обманутыми, а продукты купите по сниженной цене. Куда лучше, чем купить мясо в супермаркете, приготовить, съесть и попасть в больницу. Мало проверять срок годности. Внимательно изучайте коробку на предмет переклеивания надписей.

8. Суррогатный алкоголь

Мошенники в целях наживы подделывают спиртные напитки так искусно, что даже акцизную марку тяжело отличить от подлинной. В наше время случается большое количество отравлений метанолом, после которых люди впадали в кому, получали тяжелое отравление вплоть до летальных исходов. Алкогольные напитки стоит приобретать только в проверенных местах и те, что можно проверить в специальных мобильных приложениях (например, «Антиконтрафакт» для Android и iOS).

9. Непривитые животные

По одному паспорту могут продавать нескольких животных или просто подделывать документы, уверяя, что все прививки сделаны. Часто бывает, что продают больных животных, которые через какое-то время начинают чахнуть и умирают. А они могут и укусить и заразить человека, например, бешенством. Эта болезнь не лечится и грозит летальным исходом. Тщательно проверяйте ветеринарный паспорт. Смотрите на дату и ярлык вакцины. При необходимости свяжитесь с указанной в документах клиникой и проверьте данные.

10. Они обещали красоту

Один из видов мошенничества в клиниках пластической хирургии — это когда клиента консультирует вовсе не хирург, а умелый психолог. Он указывает на недостатки внешности пациента и внушает необходимость проведения операции. Сам хирург появляется лишь на операции, а потом также исчезает.

Прежде чем планировать операцию, обратитесь к нескольким специалистам. Проанализируйте услышанное и выбирайте из тех, кто честно говорил о побочных эффектах.