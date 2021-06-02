10+ вещей из советского прошлого, которые и сегодня выглядят ультрамодно

Советские времена у многих вызывают чувство светлой ностальгии. Вкусы, запахи и звуки способны навевать воспоминания и переносить в прошлое за один миг. Ну а по старым фотокарточкам можно изучать моду тех лет. И не просто изучать, а брать некоторые детали себе на вооружение.

Мы в AdMe.ru убеждены в том, что все новое — хорошо забытое старое. И в первую очередь это касается того, что на нас надето. В нашей сегодняшней подборке — элементы гардероба, знакомые нам со времен СССР, которые снова оказались на вершине модного Эвереста.

1. Шерстяное пальто с меховым воротником

В 60-е были очень популярны всевозможные изделия из меха. Конечно, норковую шубу могла себе позволить далеко не каждая модница, так что шерстяные пальто, украшенные меховым воротником, были очень востребованы. В наши дни они также не утратили актуальности.

2. Очки в роговой оправе

Очки в роговой оправе стали одной из самых запоминающихся черт образа главной героини известного советского фильма «Служебный роман». Сегодня очень похожие модели можно встретить в коллекциях ведущих брендов. Такие очки — излюбленный аксессуар современных бизнес-леди и многих звезд.

3. Каракулевая шапка

Эту знаменитую шапку также называли «пирожок» или «москвичка». Когда-то подобную шапку носила икона стиля Грета Гарбо. Теплый и эффектный головной убор был особенно популярен в 70-е. И сейчас в суровые морозы многие модницы не расстаются с этой вещью, а модельеры включают ее в свои коллекции.

4. Платья в мелкий цветочек

Без платьев с пестрым рисунком в виде цветов в советские времена не обходился ни один модный гардероб. И в наши дни нежный и романтичный флористический принт популярен как никогда.

5. Вещи с рукавом «летучая мышь»

Вещи с широкими рукавами во времена Советского Союза был очень распространены. Теперь мода на данный фасон вернулась. Такой покрой смотрится элегантно, а еще подобные рукава удобны и не стесняют движений.

6. Мохеровый свитер

Свитера из мягкого и приятного на ощупь материала были практически в каждой советской семье. Сейчас похожие вещи можно встретить во многих дизайнерских коллекциях.

7. Габардиновый плащ

Легкий габардиновый плащ был у Одри Хепберн, которой стремились подражать советские модницы. Изначально такие плащи были представлены в песочном оттенке, но сегодня они встречаются в различных вариантах расцветки и теперь известны как тренчкоты.

8. Кепка-фуражка

Такая фуражка пользовалась популярностью у автомобилистов и авиаторов. А еще очень похожий головной убор был у Владимира Маяковского. Сейчас многие спортивные бренды, например Adidas, Nike и Puma, используют ее в своих коллекциях. Не отстают также Chanel и Prada.

9. Шапка-петушок

Шапка-петушок была атрибутом лыжников, биатлонистов и саночников, но со временем стала универсальным аксессуаром. Сейчас на данную вещь обратили внимание многие модные дома.

10. Лаковые ботфорты

Ботфорты обрели большую популярность в последнее время. В 60-е их носили студентки и манекенщицы, а позже эта обувь стала излюбленным атрибутом молодых работающих женщин. Сейчас подобные модели снова на гребне моды.

11. Ковбойские сапоги

Советские девушки покупали себе такие сапоги на осень. Сегодня их называют казаками и сочетают с чем угодно. Особенно популярны образы с романтичными платьями и объемными пальто. Казаки можно встретить в самых разных расцветках и дизайнах.

12. Брюки-бананы

Такие штаны были одним из самых главных трендов в СССР. Они встречались в виде джинсов с высокой посадкой и деловых брюк. Пару лет назад подобные штаны снова стали последним писком моды.