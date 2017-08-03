10 вещей, о которых все слышали, но мало кто видел

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Есть слова, которые мы часто слышим в новостях или даже сами используем в речи, но не можем визуализировать. Просто мы плохо представляем, как выглядят предметы, которые они обозначают. AdMe.ru решил внести немного ясности и рассказать об этих загадочных вещах.

10. Черный ящик

Как ни парадоксально, современный черный ящик — в большинстве своем оранжевый шар. Есть несколько версий, почему его так назвали: Первые бортовые самописцы были прямоугольными и черными, как на фото слева.

Ввиду их таинственности — ведь их содержание оставалось тайной почти для всех.

Первые самописцы становились черными от копоти после крушения самолета.

9. ДНК

Про то, как выглядит знаменитая спираль ДНК, всем отлично известно. Но мало кто знает, что ее можно увидеть невооруженным глазом ввиду длины молекулы. Для этого нужно приготовить раствор (сделать это можно и дома, смотрите инструкции здесь или здесь). ДНК в нем будет выглядеть как нитевидный осадок, который можно намотать на палочку и даже высушить и получить волокнистую субстанцию, как на фото.

8. Мастодонт

Мастодонт — это огромное шерстистое хоботное животное с массивными бивнями. Этот гигант жил на нашей планете еще до появления мамонтов. На самом деле, внешне мастодонт очень близок к мамонту, и неспециалист запросто бы спутал этих двух млекопитающих.

7. Гибралтар

Гибралтар — заморская территория Великобритании, которая находится на юге Пиренейского полуострова, под боком у испанцев. Это довольно интересное место: на клочке земли площадью лишь 6,8 кв. км говорят по-английски и используют фунт, а за Гибралтарским проливом видна Африка. Еще Гибралтар — единственное место в Европе, где живут обезьяны.

6. Биткойн

Если быть точным, биткойн не выглядит никак — это цифровая валюта без физического воплощения. C 2011 года существуют «наличные биткойны», которые стала выпускать компания Casascius Bitcoin Mint. На монетах указан адрес и ключ, спрятанный под голограммой. Эти жетоны и карты используют для наличных платежей, также за ними охотятся нумизматы.

5. Тарантул

Большой волосатый паук, который многим представляется при этом слове, — это птицеед, который даже не родственник настоящему тарантулу. Тарантул гораздо меньше размером, он обитает на юге Евразии и может укусить — больно, но в целом не опасно. Пошла эта путаница от того, что когда-то всех крупных или опасных пауков называли тарантулами.

4. Баррель нефти

В последнее время это выражение у многих на слуху. Американский нефтяной баррель — единица измерения объема нефти, которая равна 158,987 литра, и выглядит он как вот такая бочка. Цены на «черное золото» на мировом рынке устанавливаются именно в долларах за баррель.

3. Хвост слона

При упоминании слоновьего хвоста многим на ум приходит что-то тонкое и неприметное. Так вот, оказывается, хвост слона покрыт длинными щетинками, как ершик. Африканские племена используют эти волосы, чтобы делать браслеты. При виде этого вспоминается шутка: «Зачем слону хвост? Чтобы он не кончался внезапно!».

2. Большой адронный коллайдер

Самая большая экспериментальная установка в мире находится рядом с Женевой, на границе Швейцарии и Франции. С высоты адронный коллайдер не увидеть, так как находится он под землей. Грубо говоря, установка представляет из себя замкнутую трубу длиной 27 км, в которой разгоняют элементарные частицы и сталкивают между собой, чтобы увидеть их распад на еще более мелкие фрагменты. Есть в установке и кольца меньшего размера для начальных этапов ускорения.

1. Лицензионный диск Adobe

Мы, конечно, ни на что не намекаем, но вдруг кто-то не видел.