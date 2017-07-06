10 вещей, о которых молчат продавцы магазинов одежды

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Магазины одежды часто используют разные трюки, чтобы заставить нас тратить больше. Мы в AdMe.ru за честность во всем, поэтому узнали, что скрывают от покупателей производители и продавцы вещей.

Распродажи выгоднее магазинам, а не покупателям



Проведение распродаж — способ заставить купить то, что вы не собирались приобретать. Не каждый способен отказаться от выгодной сделки, увидев скидку. Но что скрывается за распродажами на самом деле? Иногда в преддверии распродаж цены на изделия специально повышают , чтобы потом объявить о скидках и привлечь покупателей.

, чтобы потом объявить о скидках и привлечь покупателей. На витрине магазина и в рекламе могут указываться скидки до 70 %. По факту на 70 % подешевела только одна конкретная вещь. У остальных цена упала максимум на 10 %.

Один и тот же размер может быть мал или велик в зависимости от бренда



У разных производителей одежды размерные сетки отличаются, поэтому в одном магазине вам подходит S, а в другом вы еле влезаете в M. Некоторые компании специально «уменьшают» размеры своих изделий, чтобы покупательницы охотнее брали их вещи.

Сотрудничество с известным дизайнером не гарантирует качество

Крупные бренды периодически выпускают линии одежды, разработанные совместно с известными дизайнерами. Цель — заставить покупателей платить больше за эксклюзив. Однако эксклюзив заключается только в ограниченном тираже выпускаемой одежды, а ее качество чаще всего ничем не лучше других вещей в этом же магазине.

Секция распродаж специально выглядит неаккуратно

Вы замечали такую картину? Одежда в магазине аккуратно развешена и лежит на полках, а в секции распродаж царит хаос, изделия беспорядочно свалены в кучу. Этот трюк продавцы используют намеренно, чтобы покупатель чувствовал себя счастливым, найдя среди бардака симпатичную вещицу по выгодной цене, и скорее побежал покупать ее.

При производстве одежды используются вредные химикаты

Даже если ярлык свидетельствует о том, что вещь выполнена из натуральных материалов, она может быть опасна для здоровья. При производстве одежды используются химикаты, которые никак нельзя выявить без специального лабораторного исследования. Одни вредные вещества помогают воплотить дизайнерскую задумку (придать нужный цвет или фактуру изделию), другие защищают одежду от насекомых и плесени. Всегда стирайте новые вещи перед ноской. Это поможет снизить количество опасных химикатов и обезопасит вас, если ранее вещь примерял кто-то заразный.

Синтетика по цене натуральных тканей

Производители одежды нередко завышают цены на синтетику, чтобы стимулировать покупателей брать более дорогие изделия из натуральных материалов. Покупателю кажется, что кофточка из шерсти или хлопка не такая дорогая по сравнению с синтетической и станет выгодным вложением средств.

Дизайнерские товары в аутлетах худшего качества, чем те же вещи в бутиках

Пытаясь сэкономить, многие отправляются за дизайнерскими вещами в аутлеты. Одежда и аксессуары оттуда только на вид как экземпляры из дизайнерских коллекций. Люксовые бренды часто делают такие изделия из дешевого сырья специально для аутлетов, чтобы получать прибыль за счет тех, кто не может себе позволить купить вещь в дорогом бутике.

Вещи плохого качества

От наших мам остались вещи, которые даже мы еще можем поносить. Современная одежда часто бывает некачественной: имеет непрошитые швы, кривые строчки, непропечатанный рисунок, дешевую пластмассовую фурнитуру и линяет после нескольких стирок. В этом и заключается цель производителей: сделать быстро и дешево, чтобы мы чаще покупали.

Мода меняется каждую неделю

Прошли времена, когда в индустрии моды главенствовали 2 сезона: весна-лето и осень-зима. Нынешние производители одежды взяли курс на микротренды. Практически каждую неделю в магазинах появляются модные новинки, чтобы вы хотели все больше и тратили все чаще.