10 вещей, о которых фигуристки не рассказывают в интервью

10 0 6 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Слово «коньки» появилось еще в XVII веке. Первые коньки были деревянными, их украшали фигурками коней, которые якобы везли своего хозяина. Так этот предмет и получил свое название. С тех пор в фигурном катании произошло много изменений, и сегодня этот вид спорта входит в число самых зрелищных и любимых публикой.

Мы в AdMe.ru знаем, что быть профессиональным спортсменом очень сложно и даже опасно. Но эти 10 любопытных фактов о фигурном катании нас огорошили.

1. Фигуристки «покупают» партнеров для парных танцев

На одного фигуриста-мужчину приходится около 100 фигуристок. Поэтому поиск партнера порой превращается в настоящую охоту. Девушки готовы на многое, чтобы заполучить пару. Так, некоторые предлагают мужчинам-спортсменам оплатить их расходы на тренировки и экипировку, которые могут достигать внушительных сумм.

2. Фигуристы умеют подавлять головокружение

Спортсмены выполняют сложные элементы, наклонившись и запрокинув голову назад. У обычного человека, принявшего подобное положение, сработают рефлексы, и тело начнет двигаться вперед. У фигуристов же, по мнению исследователей, образуются новые нейроны в мозжечке, которые не допускают такой реакции организма.

Многократные вращения вокруг своей оси, кажется, не вызывают у спортсменов никакого дискомфорта. На самом деле они все же испытывают головокружение, но не такое сильное. Когда обычный человек покружится и остановится, его мозг думает, что движение все еще длится. Все дело в том, что часть вестибулярного аппарата расположена во внутреннем ухе и заполнена жидкостью. Даже когда мы прекращаем кружиться, жидкость по инерции продолжает движение, вводя мозг в заблуждение и вызывая головокружение. У фигуристов же за годы практики вырабатывается способность подавлять этот рефлекс. Также многое зависит от направления взгляда. Заканчивая вращение, спортсмены стараются сфокусировать взгляд в одной точке. Чтобы научиться правильно двигать глазами, фигуристы специально тренируются.

3. За неправильный наряд снижают баллы

На серьезных соревнованиях вы не увидите раздельных женских костюмов. Разрешается платье или комбинезон, ведь голые животы на выступлениях запрещены правилами. За несоблюдение их фигуристка даже может потерять несколько баллов. Кроме того, платье спортсменки не должно быть вызывающим и излишне откровенным. Это относится к декольте (кстати, глубокий вырез на груди недопустим и для мужчин), к длине и форме юбки. В 1988 году спортсменка Катарина Витт смутила судей своим нарядом, который они посчитали слишком театральным и открытым. После этого было утверждено новое правило, которое так и назвали — «правило Катарины»: согласно ему юбка фигуристки должна прикрывать бедра и промежность.

4. Деталь, отвалившаяся от костюма, может стать роковой

При этом костюм, конечно, должен быть красивым и ярким. Обычно и женские, и мужские наряды украшают бисером, пайетками или стразами. Но даже такие тонкости строго регламентированы правилами: все подобные элементы нужно закреплять надежно. Любая отвалившаяся пуговица или блестка может стоить спортсмену нескольких баллов, потому что даже такая мелочь на льду способна затруднить выступление участников соревнований. Именно поэтому крайне редко фигуристы выбирают наряды с перьями или бахромой. Из этих же соображений отказываются от различных аксессуаров и заколок.

5. Обязательны занятия балетом и гимнастикой

Тренировки фигуристов проходят не только на льду. Огромное количество времени отводится занятиям балетом и гимнастикой. Потому что именно с этими направлениями фигурное катание связано неразрывно. Кроме того, некоторые тренеры настаивают, чтобы их подопечные занимались йогой и пилатесом.

6. Нельзя много прыгать на соревнованиях

Кажется, фигурист может выполнить побольше прыжков и заработать высокие баллы. Но правила допускают только 7 элементов в воздухе. Также есть разрешенные и запрещенные кульбиты, поэтому и здесь спортсмены жестко ограничены.

7. Перчатки нужны не только для красоты

Этот элемент обычно является частью образа и дополняет костюм. Но у перчаток есть и практическое применение: они защищают руки спортсменов от порезов и ран, если придется задеть рукой лед.

8. Нельзя выполнять элементы лежа

Фигуристам нельзя опираться на руку после прыжка, а также заканчивать элементы в стойке на двух коленях. Кроме того, на официальных соревнованиях запрещается ползать по льду и лежать на нем. Раньше таких правил не было и спортсмены могли дать волю фантазии.

9. На лед бросают не только мягкие игрушки

Раньше поклонники одаривали своих любимых спортсменов цветами. Однако осыпавшиеся лепестки стали настоящей катастрофой: они покрывали большую часть льда и приходилось тратить много времени, чтобы его очистить. Тогда находчивые фанаты переключились на мягкие игрушки. Однако и сейчас на льду можно увидеть букеты, завернутые в пакеты или пленку, и другие подарки. Например, в 2015 году фигуристка Грейси Голд получила огромного плюшевого медведя, а в его рюкзаке лежала арахисовая паста.

10. Фигуристкам приходится тщательно подбирать нижнее белье

Выполняя подобные элементы, фигуристка должна быть уверена, что ее костюм никуда не сдвинется. Поэтому удобство нижней части наряда — очень деликатная тема, которой уделяется много внимания. Спортсменки тщательно подбирают нижнее белье, наличие или отсутствие которого никак не должно себя обнаружить. А купальник, как правило, пришивается к колготкам. Для более надежной фиксации колготок некоторые фигуристки используют лак для волос.

А вам нравится фигурное катание? Знаете еще какие-нибудь любопытные факты об этом виде спорта?