10+ вещей, на которых не стоит экономить, даже если внутренний жмот бунтует

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Бережливость — это хорошо. Но чтобы не стать героем пословицы «Скупой платит дважды», нужно внимательно подумать о том, не придет ли вещь в негодность так быстро, что придется переплачивать за ремонт или покупку новой.

Мы в AdMe.ru пропагандируем разумный подход к тратам и составили список вещей, которые точно стоят своих денег — даже если так не кажется на первый взгляд.

1. Термобелье

Покупка термобелья — это вклад в ваше здоровье. Больше не придется мерзнуть на холоде или обливаться потом из-за неправильно подобранной одежды. Но если сэкономить на покупке, то можно не получить требуемого эффекта. Качественное термобелье сделано из смеси различных тканей, оно удерживает тепло и не позволяет перегреваться и потеть. Этой зимой купил пару эластичных джинсов, а под них — термобелье. Это была моя самая лучшая зима. © LittleMlem / Reddit

2. Компьютерное кресло

Согласно стандартам и нормам, рабочее кресло должно обладать следующими свойствами: быть подходящим по высоте, поворачиваться, регулироваться по высоте и углам наклона спинки и сиденья, а также по расстоянию спинки от переднего края сиденья. Неудобные кресла вредят здоровью и мешают сосредоточиться на работе. Я провел почти десятилетие, сидя в дешевых креслах, что привело к необходимости операции на бедре. Сейчас мой стул за $ 500 — мой лучший друг. © holdonwhileipoop / Reddit

3. Рюкзак

Из школьного или походного атрибута рюкзак давно превратился в повседневный предмет. Рюкзаки выпускают многочисленные модные бренды, и у каждого дома найдется хотя бы один рюкзак, в котором удобно носить что угодно — от продуктов до фотоаппарата. Как правило, качественные рюкзаки стоят недешево. Зато за эту цену вы получаете комфорт и качество. Хороший рюкзак. Моя мама всегда покупала мне дешевые рюкзаки в школе, и они никогда не доживали до конца года. На второй год в средней школе я все же убедил ее купить качественный рюкзак. Да, он был в 5 раз дороже, чем все предыдущие рюкзаки. Но я носил его до конца школы, потом в колледже, 2 года в университете, 1,5 года в аспирантуре, да и сейчас я иногда использую его в поездках. Он все еще крепкий, хотя и немного потерся. © THEREALCABEZAGRANDE / Reddit

Всю жизнь экономила на этом, а один раз одолжила у подруги и увидела разницу. Позже купила себе на каждый день за $ 150 и не жалею.

4. Носки

Чем ближе к телу деталь одежды, тем более качественной она должна быть. Носки — предмет одежды, который есть в гардеробе каждого человека с рождения. В некачественных носках нога начинает потеть, что не только неприятно, но еще и опасно: во влажной среде быстро развивается грибок. Дешевые носки, хоть на этикетке и пишут «из 100%-ного хлопка», изготовлены целиком из полиэстера или из такой же отвратительной синтетики. Это самый дешевый материал, и поэтому носки из него стоят копейки. Ноги в таких носках постоянно влажные и очень быстро начинают пахнуть. И еще влажные, потные ноги — самая благодатная среда для развития грибка, от которого потом придется лечиться годами... Дорогие носки — это комфорт, удобство и безопасность. Я давно понял, что экономить на здоровье — это только вредить себе. Чем дороже носки, тем они безопаснее для здоровья, т. к. они сделаны из превосходных материалов. © Константин Кошкин / «Яндекс.Кью»

5. Косметические средства по уходу

Не стоит экономить на любой косметике, а особенно на средствах по уходу. Также не нужно бросаться из крайности в крайность и покупать вместо крема за ₽ 150 крем за ₽ 20 тыс. Выбирая продукт, обращайте внимание на действующее вещество в его составе: дорогие и редкие компоненты не могут стоить дешево. Иногда лучше переплатить за один работающий крем, чем покупать много недорогих пустышек. У вас есть только одно лицо на всю жизнь, вы будете благодарны за то, что инвестировали в него, когда вам будет за 40. Мне всего 22, я работаю в индустрии красоты, но мои начальницы вовсе не выглядят на свой возраст, потому что заботились о своей коже. © blonde98 / Reddit

Мне кажется, те, кто говорит, что разницы между дешевой и дорогой косметикой нет, просто никогда не пробовал ничего лучше крема из супермаркета. Я в этом году решила перейти на аптечную косметику. Поначалу душила жаба отдать за маленький тюбик столько, сколько я раньше отдавала за 5 огромных банок. Но уже через 2 месяца я обалдела от результатов. Цвет лица стал лучше, морщины возле рта и носа стали менее заметными. Жалею о том, что поняла, что экономить на себе не нужно, только в 36 лет.

6. Зеркало для слепого пятна

Безопасность на дороге зависит в первую очередь от мастерства водителя, а для этого ему необходимо иметь 100%-ный обзор всей дороги. К сожалению, у некоторых автомобилей есть слепые зоны — это пространство вокруг авто, которое водитель не может увидеть со своего места. Даже правильно настроенные зеркала не всегда спасают от слепых зон, поэтому автомобилисты устанавливают дополнительные зеркала. Я встречал много видео в интернете, где водители машин со слепыми зонами попадают в аварию. Почему нет видеороликов, где машины со специальными зеркалами избегают аварий на дороге? Потому что их на камеры никто не записывает. Зеркало покупается один раз и на всю жизнь, его сложно назвать лишней покупкой.

7. Солнцезащитные очки

Главная задача солнечных очков — это не только способ выйти ненакрашенной в люди и не просто модный аксессуар. Очки защищают глаза от ультрафиолетового излучения. Некоторые производители в стремлении сэкономить используют вместо специальных линз с УФ-фильтром обычные стекла. Это не только бесполезно, но и опасно: прикрытые темной линзой, наши зрачки расширяются, и ультрафиолет попадает на большую площадь сетчатки, разрушая ее. Независимо от стоимости очков всегда проверяйте, есть ли в них фильтры, а если нет, то покупку лучше отложить. Классические черные очки с поляризационными линзами. Хорошо смотрятся с любым нарядом, защищают ваши глаза и позволяют пялиться на людей так, чтобы они об этом не знали. © mecawilson / Reddit

8. Видеорегистратор

Видеорегистратор — не обязательный в машине элемент, но от этого не менее важный. Единожды потратившись на этот прибор, вы сможете (надеемся, что таких ситуаций не случится) при необходимости доказать вашу правоту или оказаться полезным другим водителям. Еду позади машины, скорость небольшая. На пешеходном переходе выскакивает парень лет 14 и врезается машине в бок. Выбегает продавщица, кричит, что все видела, мол, мальчика сбили. Объявилась бабушка пострадавшего, все причитают, шум, гам, но полицию никто не вызывает. Я сказал, что все видел и могу быть свидетелем. Бабушка и продавщица обрадовались, но радость их утихла ровно в тот момент, когда я сказал, что у меня есть видеорегистратор и водитель 100 % не виновен. Продавщицу как ветром сдуло обратно в магазин, бабушка продолжила путь дальше, у пацана рука перестала болеть. Быстро восстановился. Понятное дело, организм-то молодой. © taw86 / Pikabu

9. Светонепроницаемые шторы для спальни

Шторы, не пропускающие свет, — на первый взгляд не самая нужная в доме вещь. На самом же деле это не так. Полезный для организма гормон мелатонин может вырабатываться только в условиях полной темноты, даже небольшое количество света снижает его уровень в несколько раз. Можно использовать маску для сна (что очень неудобно, т. к. она постоянно соскальзывает), а можно купить специальные шторы и раз и навсегда забыть об этой проблеме. Светонепроницаемые шторы опасны для некоторых людей. Они совсем не пропускают солнце, поэтому я могу проспать 12 часов подряд и не слышать никаких звуков, будь то сигнал тревоги, люди или кричащие дети вокруг. Боюсь, что могу проспать и землетрясение. © Cthuglhife / Reddit

Купил такие шторы, когда работал в ночную смену в течение нескольких месяцев. К обычным не вернусь никогда. Независимо от времени суток в моей спальне всегда 2 часа ночи. Причем безлунной. © silentjay01 / Reddit

10. Подушка

Подушка — это тот предмет, с которым вы контактируете ежедневно. От качества сна зависит продуктивность и ваше самочувствие, поэтому не стоит относиться к выбору подушки поверхностно. Нельзя, чтобы во время сна голова была слишком запрокинута вверх: в этом случае нарушается кровоток. Я четверть века пользовался подушками, которые больше походили на картон, и думал, что это нормально — спать сразу на нескольких, чтобы мне было комфортно. Несколько лет назад купил себе на день рождения хорошую подушку, и это офигенно. © MrXitel / Reddit

Я купил подушку с эффектом памяти за $ 100 около 10 лет назад. От обычных подушек у меня были сильнейшие головные боли, поэтому я решил купить именно такую подушку. Повторюсь, с того момента прошло больше 10 лет. И мне потребовалось около 2 недель, чтобы привыкнуть к ней, но я больше не могу спать на других подушках. © alteredxenon / Reddit

11. Краска для волос

Хорошо, если недорогая краска просто плохо покрасит волосы, но, согласно некоторым исследованиям, при частом взаимодействии она может повышать риск развития рака. Прежде чем покупать средство, внимательно изучите состав и принимайте решение о покупке, опираясь не на цену, а на качество. Лучше немного переплатить, чем ходить симпатичным скунсом. У меня каштановые волосы, крашу сама дома. Раньше покупала обычную краску в супермаркете, и после покраски, при 4–5-м мытье головы, вечно вылезал дешевый красный или рыжий, а иногда и фиолетовый оттенок. Однажды пришла в магазин профессиональной косметики для волос, и консультант мне объяснила, что для того, чтобы рыжий пигмент волос не проявлялся при покраске, нужна краска с матовым / пепельным подтоном. Такие оттенки обычно есть только в профессиональных красках. Несколько лет беру такие, и, пожалуй, это одно из самых грамотных решений. Да, дороже краски из масс-маркета раз в 5, но теперь у меня нормальный естественный цвет, который и держится дольше, и выглядит эффектнее.