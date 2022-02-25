10 вещей, на которые лет 5 назад модники и не взглянули бы, а сегодня носят и радуются

Мода циклична. Вчера мы с непониманием смотрели вслед девушке в ботфортах, посмеивались над прохожими в носками и сандалиях, а сегодня не без удивления видим все то же самое на главных модниках мира.

Мы в AdMe.ru покопались в закромах нашей памяти и обнаружили там вещи, которые не так давно вызывали ухмылки и даже осуждение, а сегодня они находятся в списке главных трендов.

Шуба а-ля Зелибоба

Раньше идея надеть на себя огромную яркую шубу могла прийти в голову только самым смелым модникам. Нью-йоркская неделя моды 2019 года все изменила: стало понятно, что верхняя одежда не должна быть обязательно темной и крайне практичной. Герои легендарной «Улицы Сезам» напомнили о себе с помощью огромных пушистых пальто, способных согреть своих обладателей и сделать ярче даже самый хмурый день.

Деловой костюм в сочетании с футболкой

Совсем недавно такое сочетание было просто недопустимым, а теперь все чаще встречается не только в повседневных образах, но и в офисном дресс-коде. Обязательные раньше блузки и рубашки под пиджаками уступили место футболкам, майкам и топам, которые смотрятся стильно и современно.

Ботфорты

Еще несколько лет назад мало кто осмелился бы выйти из дома днем в ботфортах: уж слишком провокационна и неоднозначна была эта обувь. Сегодня ботфорты — обязательный элемент гардероба настоящих модниц. Выдержанные в спокойных тонах серого, черного или белого или, напротив, в бирюзовых, розовых или зеленых неоновых оттенках — каждая девушка может найти пару, в которой ей будет комфортно. Кстати, удобство и практичность теперь правят бал, поэтому каблук больше не обязателен. К тому же ботфорты на плоской подошве смотрятся не менее эффектно.

Брюки палаццо с обувью на плоской подошве

Брюки палаццо идеальны в качестве ключевого элемента образа для работы, свидания или прогулки. Еще не так давно считалось, что с широкими струящимися штанами сочетается исключительно обувь на каблуке. Сегодня палаццо то и дело надевают с балетками или сандалиями, и они смотрятся великолепно. Главное — убедиться в том, что стопа видна и штанины не волочатся по земле.

Меховая сумка

Меховые сумки то исчезают с подиумов, то возвращаются на них. Не так давно сочетание сумки из натурального меха с шубой казалось способом нарочито подчеркнуть финансовое положение их обладателя. Но меховая сумка сильно изменилась, и негативные ассоциации словно испарились. Сегодня сумки из овчины или искусственного меха, миниатюрные или большие, очень актуальны.

Шапка-шлем

Балаклава, или шапка-шлем, и капор — безусловные тренды последних сезонов. Когда-то похожие головные уборы носили дети, и они отлично защищали лбы, уши и шеи своих владельцев от ветра и мороза. Сегодня социальные сети пестрят снимками знаменитостей в балаклавах. Различные цвета, текстуры и модели — модным экспериментам нет предела.

Укороченные брюки

Несколько лет назад укороченные брюки считались антитрендом, потому что выглядели как вещь, не подходящая владельцу по размеру. Их носили в основном туристы и дачники. Сегодня укороченные брюки входят в базовый гардероб любой модницы. В них ноги кажутся длиннее, особенно если образ дополнен нюдовыми туфлями-лодочками.

Сапоги-луноходы

Сапоги-дутики, или сапоги-луноходы, в свое время получили немалую порцию критики за свой нетрадиционный, а для кого-то даже уродливый внешний вид. Сегодня же эта обувь переживает очередной расцвет и ее выбирают многие знаменитости.

Массивные сандалии

Девушки продолжают заимствовать вещи из мужского гардероба. На очереди «дедушкины» сандалии, которые порой еще называют рыбацкими. Они получили репутацию обуви для пожилых людей из-за своей массивности и удобства. Стилисты советуют оставить все предрассудки в прошлом и спокойно носить сандалии в сочетании с летним костюмом и браслетом на ноге. Многие так и сделали, и неспроста массивные сандалии стали трендом.

Гавайская рубашка

Яркие рубашки с анималистическими и цветочными принтами еще недавно ассоциировались у нас c дешевой одеждой, предназначенной для туристов, или манерным и довольно безвкусным нарядом. Прошедший летний сезон отметился дерзким возвращением гавайской рубашки, и она стала настоящим хитом.