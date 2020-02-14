10 вещей, которыми мы пользуемся каждый день, но не догадываемся, как на самом деле они называются

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Ежедневно мы сталкиваемся с какими-то предметами, которые просто называем «ну эта штука», не подозревая, что у каждой вещи есть свое название. И оно не только обогатит ваш словарный запас, но и позволит блеснуть новыми знаниями среди друзей и знакомых. Некоторые повседневные предметы мы порой всю жизнь называем неправильно, хотя у всех них есть достаточно простые и запоминающиеся наименования.

Мы в AdMe.ru пролистали самые толстые словари современного русского языка, чтобы найти там реальные определения и названия простых вещей, которые окружают нас каждый день.

1. Блоттер

Так называются полоски бумаги, которые можно найти практически в любом парфюмерном магазине, чтобы протестировать на них аромат духов. Они должны быть сделаны из плотной и шероховатой бумаги, чтобы запах на них держался максимально долго.

2. Книпсер

Этот маникюрный инструмент многие ошибочно называют щипчиками, хотя его правильное название — книпсер, или кусачки для ногтей. Щипчиками на самом деле правильно называть только инструменты, которые используются в качестве пинцета, а также прибор для горячей завивки волос.

3. Штри́пка

Так называют узкую полоску ткани, которая крепится к нижнему краю брюк с двух сторон, чтобы сохранить брюки в натянутой форме. Штрипку обычно продевают под каблук обуви или под пятку.

4. Мите́нки

Это название перчаток без пальцев, которые позволяют защитить руки от холода, но не сковывают движения ваших конечностей. Часто ими пользуются гимнасты и велосипедисты, а также их особо любят продавщицы овощей и фруктов на уличных рынках.

5. Дамперы

Подушки для смачивания пальцев на самом деле имеют свое уникальное название — дамперы. Их используют бухгалтеры, сотрудники магазинов и банков при работе с документами, чеками и деньгами.

6. Бобы́шка

Часть детали популярного детского конструктора, на которую хотя бы раз в жизни с ужасом наступал каждый, у кого в семье есть ребенок, называется бобышкой. Этим словом обозначают короткий выступ или выпуклость цилиндрической формы из поверхности любого предмета.

7. Одо́метр

Многие водители отлично знают, что такое спидометр, а вот где находится одометр, возможно, не все догадаются, хотя каждый день видят его в своем автомобиле. Так называется прямоугольный счетчик, который измеряет количество оборотов колеса и показывает, сколько всего километров проехало ваше транспортное средство.

8. Бучáрда

У многих на кухне точно найдется бучарда, и каждый хотя бы раз в жизни пользовался этим предметом, возможно, даже не по прямому назначению. Так на самом деле называется молоток для мяса, который используется для приготовления отбивных и стейков.

9. Годе

Этим словом часто называют вставку в нижнюю часть юбки, а также металлическую или пластиковую вставку в косметических наборах, которая, например, разделяет разные цвета теней в палитре.

10. Актуатор

Распылитель для духов, которым многие пользуются ежедневно, опытные парфюмеры называют актуатором. Данное слово может пригодиться вам, наверное, только в том случае, если вы захотите произвести впечатление на ваших друзей своим богатым словарным запасом или когда-нибудь поможет вам в разгадывании кроссвордов.