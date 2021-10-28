10 вещей, которыми мы пользуемся каждый день, а за границей их днем с огнем не сыщешь

Погодные условия, история народа и даже бытовые привычки сильно влияют на благоустройство домов и улиц в разных городах. В разных странах нередко можно встретить такие предметы, которые иностранцам покажутся диковинкой.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие предметы и явления вы, вероятнее всего, увидите в России и не найдете за рубежом.

Чайник

За океаном совсем не в ходу электрические чайники, которые используем мы. Конечно, их можно найти в магазинах, но в домах — гораздо реже. На кухне или даже в жилых комнатах иностранцы ставят кулеры с горячей и холодной водой. Кроме того, для них вполне нормально разогреть воду просто в микроволновке.

Окна с форточками

Форточка предназначена для того, чтобы проветривать помещение в зимнюю пору, впуская лишь небольшой поток холодного воздуха. В основном маленькие окошки распространены в странах с довольно суровым климатом. Поэтому чаще всего их можно увидеть именно в России. Когда как, например, в Италии или Германии необходимости в форточках вовсе нет.

Межкомнатные двери

Зайдя почти в любую российскую квартиру, вы сначала оказываетесь в прихожей, а потом в узком коридоре. У каждой комнаты в доме есть своя дверь, даже на кухню и в гостиную. Совсем по-другому обстоят дела в западных странах. Там ценится большое пространство, поэтому в американских квартирах обычно нет лишних стен и длинных коридоров. Прихожая плавно и почти сразу перетекает в большую гостиную, а кухня располагается либо за перегородкой, либо за декоративной аркой. Двери в квартире, конечно, есть, но они закрывают лишь ванную комнату, спальни и, например, кабинет.

Широкие подоконники и растения



Снова вернемся к Америке и обсудим их окна и подоконники. Открываются рамы не на себя, а отъезжают наверх. Мягкий климат позволяется строить дома с тонкими стенами, именно поэтому в большинстве квартир подоконники практически отсутствуют. Так что любителям цветов приходится расставлять горшки в других местах.

Блоки высоких домов

Для России характерны жилые районы, застроенные большим количеством многоэтажных домов. В то время как большинство жителей городов Западной Европы привыкли жить в домах, высота которых не превышает 7 этажей, в редких случаях 10.

Железные двери

У нас в России мы не можем себе представить другую входную или подъездную дверь, кроме как железную и со множеством замков. Потому что мы хотим быть полностью уверенными в своей безопасности. В Европе же двери выглядят менее серьезно. Часто они сделаны из дерева или пластика. Нередко такие двери бывают прозрачными или с окошками.

Цифры на домофоне

Когда мы приходим к кому-то в гости в первый раз, нам обязательно нужно знать не только адрес дома, но и номер квартиры. Потому что для входа в подъезд мы используем домофон с цифрами. Если не набрать правильное сочетание цифр, то внутрь просто не попасть. А вот европейцы заходят в подъезд немного по-другому. Например, в Германии у квартир вообще нет номеров, а чтобы вас спустили в дом, нужно на домофоне нажать на кнопку с фамилией жильцов.

Магнитный ключ от домофона

Иностранцы считают странным тот факт, что мы открываем дверь подъезда магнитным ключом. Например, в Финляндии, Германии и Франции в некоторых местах используют обычный железный ключ.

Выключатель ванной снаружи



Выключатели ванной комнаты в российских квартирах часто находятся снаружи у двери в ванную или даже на противоположной стене. В Америке же чаще всего свет можно включить, только зайдя внутрь.

Лавочки у подъезда

Лавочки у подъезда и старушки на них — обычное дело в России. Заграничные же пенсионеры предпочитают проводить время более активно. Может быть, поэтому у европейских подъездов вам просто-напросто некуда присесть.