10 вещей, которых днем с огнем не сыщешь в гардеробе уважающей себя француженки

Путешествие по Франции — это услада для глаз. Сердце туристов замирает, когда они впервые видят Елисейские Поля, Версальский дворец или проезжают по Лазурному Берегу. Стоит признаться, что незабываемая картинка складывается не только под впечатлением от архитектурного и природного богатства. В этом ее дополняет изысканный и утонченный стиль местных дам, у которых свои законы моды.

Любопытно, но то, что привычно для нас, для француженок fashion-табу. Редакция AdMe.ru прониклась стилем местных модниц и выделила основные правила, которые они не нарушат ни за какие профитрольки.

Спортивный костюм вне зала

В Париже не удастся встретить местную жительницу, которая вышла за круассаном или прогуляться с собакой в спортивных штанах. Французы убеждены, что носить форму для зала нужно только в специально отведенных для этого местах. Кроме того, если не хотите выглядеть как турист, то лучше оставить дома свой любимый спортивный костюм из футера. Избегайте спортивной одежды с названиями команд или брендов. Их носят только туристы и молодежь из пригорода. © Lily Holland / Quora

Потертые и рваные джинсы

Если француженки выбирают джинсы, то отдадут предпочтение темному и плотному дениму. Парижанки не гонятся за трендами, поэтому нам вряд ли удастся отыскать у них в гардеробе рваные джинсы, которые вот уже который сезон остаются на пике популярности. Девушки остаются верны классике и стараются покупать те вещи, которые прослужат им долгие годы.

Одежда не по размеру

Чтобы всегда выглядеть изысканно и утонченно, жительницы Франции стараются подбирать одежду по размеру. Кроп-топы и объемные худи не станут составляющими их повседневного стиля. Ничего мешковатого. Одежда не должна быть обтягивающей, но и мешковатой тоже. Даже во время плавания: в бассейнах во Франции нельзя плавать в шортах. © Andrew McKenzie / Quora

Мой честный совет — одеваться аккуратно. Вы можете носить практически все, но ваша одежда должна хорошо сидеть. © Lily Holland / Quora

Мини

Хоть парижанки и взрывные натуры, но мини-юбки, короткие платья и шорты не их конек. Местные жители считают, что воспитание парижанок не позволит им надеть короткую юбку или шорты, так как это будет расцениваться как неуважение к окружающим. Женщинам стоит одеваться скромнее. Короткие юбки или шорты не считаются уместными. Я видела девушку (туристку), которой отказали во входе в магазин одежды, потому что ее шорты считались слишком короткими. © Lily Holland / Quora

Скучное нижнее белье

Если в одежде француженки предпочитают классику, то, когда дело доходит до покупки нижнего белья, включается фантазия. Изящные кружевные бюстгальтеры не пылятся в дальнем ящике. Напротив, они используются регулярно и помогают почувствовать себя увереннее.

Броские аксессуары и головные уборы

Туристов во Франции часто выдают аксессуары и головные уборы. Коренная француженка вряд ли будет хранить у себя бейсболку в спортивном стиле. А если таковой предмет одежды и найдется в ее гардеробе, то будет выступать как единственная акцентная вещь в образе. Парижанки стараются не перегружать образ украшениями, поскольку это отвлекает внимание и сбивает с толку.

Синтетические ткани

Француженки предпочитают качество, а не количество. Одним из главных секретов создания парижского стиля, по мнению модных обозревателей, является выбор в пользу натуральных материалов. В гардеробе у парижанки не найти множество блузок из синтетических тканей. Качественные блузки из хлопка, льна — верные спутники их безупречного образа.

Телесные колготки и чулки

Француженки сторонятся капроновых колготок телесного цвета. По их мнению, это худшее модное изобретение. Леди из Франции отдадут предпочтение черным однотонным колготкам либо с принтом или цветным. На крайний случай составят образ без них. К слову, к чулкам они тоже равнодушны. Последние кажутся им совершенно неудобными.

Резиновые шлепанцы и сандалии

Говорят, что особенность французского стиля — это удобство. Местные жители отдают предпочтение обуви, в которой будет комфортно на протяжении всего дня. Но что для нас удобно, то для француженки шок. Поэтому туриста во Франции видно сразу. Местные жители, а особенно леди, не позволят себе выйти на улицу в кроксах, шлепанцах или сандалиях. Эта обувь остается за чертой городской моды.

Лосины

Отдельное место на полочке табуированных вещей во Франции отведено лосинам.

По мнению местного стилиста, они утолщают ноги и лишают образ изюминки. Если возникает желание надеть удлиненную тунику или юбку, то вместо лосин француженкам советуют выбирать плотные колготки 60 den. Ко всему прочему, моветоном считается комбинировать легинсы с короткими топами и блузами, которые оголяют ягодицы.