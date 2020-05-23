10 вещей, которые всегда будут выглядеть дешево, сколько бы вы за них ни заплатили

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Образ может быть каким угодно: дерзким, смелым, сдержанным, классическим или романтическим. Но вряд ли кому-то захочется, чтобы вещи смотрелись откровенно дешево. И это касается не стоимости обновок, а того, какое впечатление они создают.

Мы в AdMe.ru изучили блоги авторитетных стилистов и поняли, каких ошибок следует избегать, чтобы не тратить деньги на наряды, мешающие выглядеть дорого и презентабельно. В нашей сегодняшней подборке — одежда и аксессуары, которые лучше обходить стороной, чтобы гардероб смотрелся эффектно при любом бюджете.

1. Вещи со стразами или пайетками

Одежда, щедро украшенная камушками, бусинами и блестками, смотрится очень нарочито и способна в одно мгновение превратить любую женщину в живой диско-шар. Лучше выбрать вещь с переливающимися металлизированными нитями: такой деликатный блеск придаст образу лоск.

2. Короткие куртки и пиджаки

Даже если куртка или пиджак выполнена в ультрамодном стиле, но при этом не прикрывает бедра, такой предмет гардероба может сильно удешевить образ и сделать его излишне инфантильным. Лучше сделать выбор в пользу удлиненных моделей, которые не будут предательски «резать» фигуру.

3. Обувь с бантиками

Даже если туфли стоят как крыло самолета, их могут напрочь испортить такие аляповатые детали, как, например, декоративные бантики. Лучше предпочесть вариант со сдержанным ремешком и пряжкой.

4. Вещи из цветного кружева

Само по себе кружево — очень коварный материал: его крайне сложно моделировать. А в случае с цветными вариантами все погрешности кроя, если они есть, сразу становятся заметны. Чтобы не рисковать, лучше ограничиться вещью спокойного цвета с лаконичной кружевной вставкой.

5. Вещи с блестящими пуговицами

Блестящие пуговицы способны поменять в худшую сторону даже самую стильную вещь. Лучше выбрать деревянные удлиненные пуговицы, изделия с которыми не покидают модные подиумы уже несколько сезонов подряд.

6. Сумки с фурнитурой

Обильная отделка цепями, заклепками и другими декоративными элементами удешевит даже очень дорогую и качественную сумку. Чтобы оставаться на волне трендов, выберите сумку «под рептилию» с минимумом деталей.

7. Принты нетипичных оттенков

Если в вашем гардеробе очутился зеленый «леопард» или розовая «зебра», лучше избавиться от подобных вещей. «Звериный» принт естественных цветов смотрится намного презентабельнее.

8. Бандажные платья

Такие вещи пользовались бешеной популярностью в гламурные нулевые. Но те времена прошли, а поклонниц у подобных фасонов не поубавилось. Тем не менее легкий способ удешевить образ — надеть бандажное платье. Сегодня дизайнеры предлагают множество нескучных оверсайз-моделей на любой вкус.

9. Джинсовые шорты

Еще одна весточка из 2000-х — шорты из денима. Любой комплект, в котором они использованы, заранее обречен на провал — он не будет смотреться дорого и стильно. В отличие от велосипедок, которые еще долго не выйдут из моды.

10. Вещи с оборками

Обильно украшенные оборками платья, юбки и кофты хорошо смотрятся на «маленьких принцессах» соответствующего возраста. Но взрослую даму они совсем не украшают и делают образ примитивным и дешевым. Если хочется вещь с отделкой, лучше предпочесть сдержанные варианты с вышивкой.