10 вещей, которые в рекламе выглядят сногсшибательно, а в жизни могут стать поводом для стеснения

Индустрия красоты постоянно развивается, расширяя границы для бьюти-экспериментов. Но порой увлечение модными трендами может привести к неожиданным результатам. Все потому, что на идеальный внешний вид влияют различные факторы: мастерство, качество материалов, актуальность и даже случай. И иногда бывает, что что-то идет не так.

Мы в AdMe.ru создали подборку деталей внешнего вида, в работе с которыми требуется чуть больше внимания. И касается это как знаменитостей, так и обычных женщин.

1. Накладные ресницы

Использование накладных ресниц — отличный способ придать взгляду выразительность. Многие часто прибегают к данной процедуре, но иногда результат может выглядеть не очень натурально и красиво только на фото. Многое зависит от стиля, в котором выполнен макияж. Так, накладные ресницы подходят для фотосессии: они эффектно выглядят издалека, но вблизи видны их недостатки, в связи с чем макияж часто смотрится неухоженно.

2. Неправильно наращенные волосы

Когда хочется быстро изменить имидж или создать эффектную прическу для мероприятия, помогают наращенные волосы. При этом неправильное наращивание зачастую может выглядеть неестественно и отвлекать внимание даже от блистательного образа.

По мнению специалистов, хорошая работа мастера не должна выдавать искусственность прически, поскольку очень важно, чтобы волосы смотрелись натурально.

3. Слишком четкие брови

Правильно оформленные брови преображают лицо. Однако если они слишком темные и прорисованные, то запросто могут испортить макияж. В настоящее время эксперты в области моды утверждают, что балом правит естественность и натуральные брови всегда будут наиболее гармоничной огранкой для глаз.

4. Тяжелый макияж

Современное искусство макияжа включает множество техник. Так, например, благодаря применению контуринга и хайлайтера лицо может выглядеть более точеным. Однако все это работает, если макияж выполнен аккуратно и продуманно. Грубое использование этих приемов может привести к обратному эффекту.

5. Сильно прорисованный контур губ

Девушки с объемными губами часто ловят на себе восторженные взгляды. Для того чтобы визуально увеличить губы, удобно использовать специальный карандаш, очерчивая их естественный контур, но не выходя за него. Иначе макияж может выглядеть неаккуратно.

6. Стрижки, которым необходим стайлинг

Короткие стрижки остаются актуальными из года в год. И неудивительно: такие прически придают легкости и, как кажется на первый взгляд, просты в уходе. На самом деле короткие волосы нуждаются в ежедневном стайлинге, а значит, и мытье головы. В противном случае они смотрятся совсем не так, как задумывал парикмахер.

7. Слишком белые зубы

Современные технологии позволяют поддерживать улыбку белоснежной и сверкающей, для этого даже не нужно быть голливудской звездой. Но все же зубы после сильного отбеливания или виниры без молочного тона могут выглядеть ненатурально.

8. Отросшие корни волос

Отросшие корни волос давно не считаются признаком неухоженности, если они вписываются в стиль окрашивания и смотрятся гармонично. Но если корни отросли сами по себе (особенно если они светлее остальной части волос), это может сильно портить общий образ.

9. Серебряный цвет волос

Эксперименты с цветом волос позволяют быстро менять стиль и подстраивать прическу под особое настроение. Для этого даже не обязательно менять цвет всех волос, достаточно окрашивания пряди. Серебряный или пепельный оттенок — один из возможных вариантов. Главное, убедиться, что окрашенные таким цветом локоны не выглядят седыми и неухоженными. Конечно, если так не было задумано.



10. Бледная помада

Ассортимент губных помад становится практически безграничным: от красной до небесно-голубой. Но иногда губы, накрашенные бледной помадой, выглядят болезненно. При выборе необычного цвета желательно убедиться, что он согласуется с подтоном вашей кожи: так можно избежать уставшего внешнего вида.