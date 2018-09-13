10 вещей, которые смело можно назвать чемпионами в своей области

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Давайте представим, что среди различных вещей тоже могут проходить соревнования вроде Олимпийских игр, где они могли бы занять первые места в разных категориях. Например, самая сложная головоломка, самое дорогое лекарство, самое высокотехнологичное кладбище, самая старая сказка, самый популярный ролик в интернете. И несмотря на то что подобных соревнований не существует, чемпионы все-таки есть.

О тех, кого можно назвать «самые-самые», AdMe.ru сегодня и расскажет.

1. Самая сложная головоломка

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В 2012 году финский математик Арто Инкала (Arto Inkala) разработал особое судоку, где пустые ячейки нужно заполнить числами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, строке и малых квадратах цифры не повторялись. Головоломку назвали «Эверест». Тот, кто ее разгадает, совершит настоящий подвиг сродни подъему на известную гору, ведь задачка составлена таким образом, что решить ее под силу только поистине талантливому человеку. Кстати, у судоку есть рейтинговая система сложности: максимум — 5 звезд. Однако «Эвересту» присвоили 11 звезд.

2. Самая старая сказка

В исследовании, опубликованном Королевским обществом открытой науки, пишут, что корни самой старой сказки уходят в эпоху бронзового века. Ученые провели лингвистический и статистический анализы 2 000 народных сказок, собранных со всего мира. Проследили распространение сказок от одного народа к другому и отобрали 76 рассказов, возраст которых удалось определить точно. Но только одну из этих сказок можно назвать самой старой. «Кузнец и черт» — сказка, которая появилась не менее 6 000 лет назад. В ней рассказывается о том, как кузнец, чтобы заполучить способность соединять любые материалы, заключил сделку с неким существом. Команда лингвистов также установила, что сказка «Красавица и чудовище» появилась 4 000 лет назад.

3. Самое дорогое дерево

В 2014 году рыбак из Гонконга по имени Мин Квок во время очередной рыбалки вытащил из сети не рыбу, а огромный кусок дерева. Тут бы впору расстроиться, но рыбак заметил, что из дерева вытекает желтая жидкость, похожая на масло. Мин Квок быстро понял, что это «орлиное» дерево, и вскоре продал его за $ 138 млн. Агаровое, или «орлиное», как его часто называют, дерево — это ценнейшее растение, встречающееся в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Из него добывают масло, аромат которого относится к группе афродизиаков и ценится дороже золота. Технология получения этого масла — древнейший процесс, которой хранится в тайне тысячелетиями и известен лишь небольшому кругу посвященных. Кроме того, большинство агаровых деревьев исчезли — были уничтожены ради получения эфирных масел, поэтому найти такое дерево — это все равно что выиграть в лотерею.

4. Самое технологичное кладбище

Дело в том, что в Японии мало места не только для жизни, но и для смерти. Из-за нехватки земли под кладбища была найдена альтернатива — специальное хранилище с прахом. Подобное хай-тек-кладбище называется Руриден (Ruriden) и находится во владении храма в Токио. Внутри хранилища находятся 2 046 маленьких стеклянных статуэток Будды, в каждой из которых хранится прах человека. Когда родственник приходит почтить память предка, он подносит специальную смарт-карту к терминалу, и нужная ячейка подсвечивается. Ежегодное содержание обходится всего в $ 80, что в разы дешевле, чем земля. Прах хранят в течение 33 лет, после чего урны закапывают в соответствии с обычаем. Вот тут можно посмотреть фотографии хранилища.

5. Самое большое семечко

Такое семечко растетет на Сейшельских островах — это плод веерной пальмы лодоицеи мальдивской (Lodoicea maldivica). Его обхват может достигать 1 метра, а вес — 25 кг. И да, этот плод съедобный и очень вкусный.

6. Самое старое животное

Совсем недавно в Северной Атлантике ученые поймали акулу, которую назвали самым старым существом на планете. При помощи радиоуглеродного анализа они установили, что родилась акула примерно в 1505 году — то есть ей около 513 лет. Вид гренландских, или полярных, акул обитает в холодных водах Северного Ледовитого океана. Ученые проверили 28 других акул этого вида, и все они тоже оказались долгожителями. Одной из причин их экстремальной выживаемости, как предполагают ученые, является холодная среда, которая может значительно замедлять старение.

7. Самое дорогое лекарство

К сожалению, не существует единого реестра цен на лекарства, поэтому каждый продавец вправе устанавливать свою цену. А в случае с лекарствами от редких заболеваний цены могут взлетать до небес. Так, самое дорогое лекарство Luxturna стоит $ 850 тыс. за дозу. Это самый дорогой медицинский препарат, который когда-либо продавали в аптеках. К сожалению, это не лекарство от жадности, но препарат лечит действительно серьезное заболевание наследственной слепоты. Как показывают случаи, Luxturna действительно восстанавливает зрение у тех, кто имеет редкую форму слепоты, действуя методом генотерапии (внося изменения в ДНК).

8. Самое большое сооружение из стекла

Хрустальный собор (Crystal Cathedral) — протестантская суперцерковь в Калифорнии (США), которая была построена по проекту известного архитектора Филипа Джонсона. Стеклянный пол, потолок и стены сделаны из более чем 12 тыс. кусков высокопрочного зеркального стекла. Также внутри установлен самый большой в мире орган из 16 тыс. труб. Тут можно встретить известных людей Голливуда, читающих проповеди.

9. Бык с самыми большими рогами

Так выглядит бык породы ватусси — животное, которое может похвастаться одними из самых больших рогов в мире. Длина от одного кончика рога до другого может достигать 2,4 метра. Живут они в саваннах и на открытых полях. С древних времен быки и коровы породы анколе-ватусси считались священными, поэтому их разводят только ради молока.

10. Самый просматриваемый ролик на YouTube