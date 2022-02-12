10 вещей, которые люди делают, чтобы понравиться, но все идет не по плану

Каждому из нас хочется производить приятное впечатление на окружающих. И для этого не нужно прикладывать особых усилий. Достаточно быть искренним, дружелюбным человеком, который способен поддерживать беседу, а также вести себя уверенно. Однако некоторые люди слишком уж стараются, чтобы понравиться всем вокруг, и, как правило, это приводит к совершенно противоположному результату.

Мы в AdMe.ru узнали, какие поступки и привычки людей формируют у окружающих не очень приятное впечатление о них. А в конце мы подготовили бонусную историю, рассказывающую о том, что иногда скрывается за показной крутостью и привлекательной картинкой в соцсетях.

Неуместная обувь и одежда

Девушка в обуви на высоких шпильках на песчаном пляже выглядит так же неуместно, как и мужчина в спортивном костюме на собеседовании в офисе. Конечно, иметь свой собственный стиль — это смело, похвально и даже необходимо. Однако не стоит забывать, что встречают нас в первую очередь по одежке. Чтобы не прослыть чудаком и выскочкой, а стать в компании «своим», лучше выбирать наряды, которые будут адекватны обстоятельствам. В офисе стоит придерживаться делового стиля, а на пляже идеальными будут удобные шлепанцы и свободная одежда.

Хвастовство связями

Наверняка вы знаете этих людей, у которых все схвачено, везде есть «свой человечек», и вообще они лично знают членов королевской семьи. Такие люди не упускают возможности упомянуть своих полезных и важных знакомых и в любой момент готовы задать коронный вопрос: «Да ты знаешь, с кем разговариваешь?» Эти хвастуны редко вызывают симпатию в компании, хоть и стараются всеми силами показать свою крутость. Если полезные знакомства — это не выдумка, лучше говорить о них тогда, когда это уместно.

Попытки переговорить собеседника

Умение слушать собеседника — один из самых важных навыков коммуникации. Но, к сожалению, не все об этом знают. Некоторые люди имеют привычку перебивать оппонента, вставляя истории из своей жизни и не давая человеку высказаться. Видимо, таким образом они хотят выделиться и быть в центре внимания, но подобное поведение может вызвать лишь негатив и желание отказаться от общения.

Грубость по отношению к обслуживающему персоналу

Есть такая категория людей, которые не упускают возможности нахамить официантам или уборщикам. Иногда это происходит просто так, без всякой причины. За таким поведением, скорее всего, скрывается желание показать свое превосходство над людьми «не своего уровня». Подобные выходки не вызывают доверия у окружающих и напрочь отбивают желание проводить время в компании грубияна.

«Умные» слова не к месту

Желание блеснуть умом вполне естественно, когда мы хотим произвести приятное впечатление на людей, которые нам нравятся. Однако со сложными словами нужно быть осторожнее, особенно если нет уверенности в их значении. Вставленные не в тему заумные словечки могут стать причиной насмешек. Чтобы этого избежать, лучше использовать понятные вам слова и работать над своим словарным запасом.

Любовь к подделкам известных брендов

Почему люди покупают фальшивые часы Rolex или сумочки от Louis Vuitton? Они хотят выглядеть в глазах других более успешными и богатыми, чем есть на самом деле. Скорее всего, окружающие не отличат подделку, если они не разбираются в брендах. Но нередко знакомые люди имеют хотя бы примерное представление о доходах друг друга и наверняка понимают, кто и что может себе позволить. Чтобы не прослыть любителем поддельной роскоши, лучше выбирать оригинальные товары от доступных производителей.

Привычка критиковать окружающих

Люди, постоянно критикующие других, думают, что они делают хорошее дело, указывая окружающим на их промахи и недостатки. Они разносят в пух и прах любую идею и видят во всем только плохое. С вечными критиками очень сложно дружить, и со временем от них могут отвернуться даже самые близкие люди. Часто за этой привычкой кроются неуверенность и зависть, но критикующим людям сложно в этом признаться даже самим себе.

Напускное пренебрежение тем, что модно и актуально

Во времена, когда весь мир с нетерпением ждал очередную серию «Игры престолов», были те, кто гордо заявлял на весь интернет, что не интересуется подобной ерундой. Они вступали в споры с фанатами сериала и доказывали свою крутость и правоту. Скорее всего, такое показное пренебрежение, наоборот, говорит о желании выделиться и быть причастным к общему движению. Тот, кому действительно все равно, не будет трубить об этом на каждом углу.

Излишне громкий и театральный смех

Смех является одним из быстрых способов налаживания коммуникации между людьми. Хорошая шутка способна снять неловкость в разговоре, но только если собеседники делают это искренне и от души. Специалисты считают, что люди безошибочно считывают наигранный смех. Вероятно, вы и сами замечали, как человек, который смеется чересчур громко и театрально, вызывает у вас негативные эмоции. Остается только догадываться, зачем такие люди делают свой смех искусственным.

Слишком яркий макияж

Визажисты уже не первый год говорят о том, что в моде легкий и минималистичный макияж. Плотные многослойные покрытия тонального крема остались в далеком прошлом. Поэтому девушки, продолжающие использовать театральный грим вместо макияжа, скорее выглядят нелепо, чем привлекательно.

Бонус

В студенчестве помогал дяде сдавать небольшое общежитие из разряда «суперэконом». Очень бедная обстановка, но чисто и недалеко от метро, а главное — дешево для Москвы. И вот мне тогда столько «блогеров» и «успешных бизнес-гуру» писало, чтобы я им сдал подешевле, в рассрочку или пока им кредит не одобрят, что я уже перестал удивляться или реагировать на такое. Пишет в соцсетях персонаж, а там на фото «лексус», яхты, сумочки Gucci, рестораны, курорты, дорогие напитки. Цитаты про успех и бедность среди дураков. А меня тем временем просит скинуть с 10 000 рублей до 8 500 и депозит 5 000 рублей разбить на 6 месяцев. Не понимаю я этого, да и не пойму, наверное. © Babakin / Pikabu

Какие привычки и поступки других людей «ради крутости» вам не нравятся? Какими еще пунктами вы бы дополнили нашу подборку?