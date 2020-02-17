10 вещей, которые гимнастки обсуждают в раздевалках, но на публике в этом не признаются

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Слово «гимнастика» (от греч. gymnos), по одной из версий, означает «голый, обнаженный». Такое название родилось в Древней Греции, когда спортсмены и воины занимались в чем мать родила. С тех пор многое изменилось, и теперь гимнасты выступают в спортивных купальниках, которые называются «леотард» — в честь французского гимнаста Жюля Леотара, впервые примерившего подобный костюм.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, что же волнует гимнастов со всего мира сегодня. Особенно нас впечатлили эти 10 фактов.

1. Иногда девушкам приходится выступать во время критических дней

Думать, что надеть под купальник в такой ситуации, — настоящая головная боль. Дело в том, что судьи могут снизить оценки, если во время выступления у спортсменки виднеется нижнее белье. К счастью, большинство купальников имеют съемные вкладыши, которые вкупе с гигиеническим тампоном вполне справляются с ситуацией. Однако опрос, проведенный среди 700 девушек, говорит о том, что 75 % из них отказываются от занятий во время критических дней.

2. Гимнастки используют бритву и пилочку не по назначению

На руках гимнастов почти никогда не заживают ранки от мозолей — виной всему трение во время упражнений. Их лечат с помощью витамина E и обыкновенных чайных пакетиков. Тренеры и гимнасты уверяют, что это помогает им снять боль и ускорить выздоровление. Со временем кожа адаптируется к большим нагрузкам и грубеет, а мозоль начинает нарастать. Тут на помощь и приходят бритва с пилочкой, которые помогают аккуратно избавиться от лишней кожи.

3. Секрет идеальной прически спортсменок — зубная щетка

Во время занятий и выступлений волосы не должны мешать и падать на лицо. Но как добиться того, чтобы каждый волосок был надежно зафиксирован? На помощь приходит обыкновенная зубная щетка. Если распылить на нее немного лака, то даже пушковые волосы можно уложить в гладкий хвостик или пучок. Обладательницы кудрей и локонов на время сна оборачивают голову шелковым платком или спят на шелковых наволочках — так их волосы меньше спутываются и лучше расчесываются.

4. Экипировка обходится в копеечку

Для того чтобы блистать на выступлении, нужно немало средств — чего стоит один купальник. За леотард придется заплатить от 5 000 рублей до бесконечности. Кроме того, художественной гимнастке нужны мячи, ленты, булавы, обручи, скакалки, а также чехлы для каждого предмета и форма для занятий. Если добавить к списку медстраховку, оплату занятий, то сумма выйдет кругленькая. Поэтому спортсменки и их родители экономят как могут: продают старые купальники и экипировку, обмениваются с другими гимнастками. Иногда родители становятся волонтерами в зале, чтобы получить скидку на занятия.

5. Слишком яркий макияж на соревнованиях может стать фатальным

Международная федерация гимнастики запретила использовать броский макияж во время выступлений. Поводом стало выступление гимнастки Селин Ван Гернер, которая примерила на себя образ кошки из одноименного мюзикла. Через некоторое время в правилах появился пункт о том, что косметика должна быть скромной. Таким образом, Ван Гернер стала первой и последней гимнасткой, выступавшей в гриме. Хотя и до этого были гимнастки, яркий макияж которых — неотъемлемая часть образа. Так, Алия Мустафина всегда выступает с черными дымчатыми тенями, а бразильянка Даниэле Иполито красит веки в цвета флага своей страны.

6. Возраст не помеха

Несмотря на миф о том, что в 20 лет гимнастки уже уходят на пенсию, соревноваться можно и старшим спортсменкам. На Олимпиаде в Рио в 2016 году выступала Оксана Чусовитина, которой тогда был 41 год. Сейчас Чусовитиной 44 года, и она планирует выступить в Токио в 2020 году. Это будут ее 8-е Олимпийские игры.

7. Гимнастика действительно влияет на рост

Согласно исследованию, во время интенсивных тренировок темпы роста спортсменок снижаются. Это может быть связано с большими нагрузками или с диетическим питанием. Довольно много гимнасток отличается невысоким ростом, ведь на занятия отдают в основном худеньких и маленьких деток. Как показывает исследование, не зря, ведь низкий рост является преимуществом для выполнения вращательных элементов. Хотя это и не мешает высоким гимнасткам показывать хорошие результаты.

8. В качестве украшения используются кристаллы Swarovski

Судьи и зрители замечают не только профессиональное мастерство спортсменок, но и красоту костюма. Купальники подбираются под образ, музыку и оформление зала. Внешний вид купальника регулируют правила. Например, нельзя, чтобы спина полностью была открыта, нельзя использовать бахрому. А вот украшение костюма всевозможными блестками даже приветствуется, ведь на гимнастической арене тоже есть софиты. Зачастую камни Swarovski составляют половину стоимости костюма, их используют, чтобы гимнастку было видно издалека.

9. За неправильный бюстгальтер можно получить штраф

Если судья заметит очертания бюстгалтера под леотардом — плохо дело. Ведь правила требуют, чтобы белье оставалось невидимым для глаз. Поэтому спортсменки зачастую используют специальный спортивный лифчик без бретелей.

10. Гимнастки точно знают, что купальник не сползет. Ведь они фиксируют его при помощи особого клея

Клей (Butt glue) изначально использовали в конкурсах красоты модели, которым приходилось выступать в бикини. Но гимнастки быстро взяли средство на вооружение. Клей наносится по контуру купальника на кожу, после чего схватывается — и готово! Можно прыгать, делать сальто и не бояться, что случится конфуз.

Пробовали ли вы (или ваши близкие) себя в гимнастике? С какими сложностями пришлось при этом столкнуться?