10 ситуаций, которые считаются обычными за границей, а у нас все еще стыдно о них говорить

Многие наши стереотипы — это результат привычки. Так считали наши родители, и так теперь думаем мы. И по накатанной стыдимся обсуждать какие-то обычные поступки, хотя мир уже давно изменился и во многих вещах нет ничего зазорного.

Нам в AdMe.ru стало интересно сравнить, о чем на просторах СНГ еще немного неудобно говорить вслух, а в Европе и США уже стало нормой.

1. Мужчина в декрете

Конечно, тенденция, что мама занимается только детьми, а папа — только карьерой, уже уходит в прошлое. Отцы стараются полноценно и наравне с матерью участвовать в жизни ребенка. Но как насчет того, чтобы пойти в отпуск по уходу за малышом, да еще и вместо жены, чтобы она имела возможность выйти на работу? Редкий мужчина на это согласится, а если уж так случится, он не будет слишком афишировать свое положение. В Европе же это давно обычная практика. У молодых отцов есть возможность взять небольшой отпуск после рождения малыша, чтобы помочь жене на первых порах. Или же уйти в полноценный декрет вместо жены. Судя по данным статистики, 41 % мужчин ЕС уходили в мини-отпуск или собираются это сделать, а 32 % уходили в полноценный декрет. Пользуются таким правом и известные люди. Например, о своем отпуске по уходу за ребенком в 2017 году заявил на весь мир Марк Цукерберг. Он считает, что такая возможность побыть вместе укрепляет семью. Facebook предоставляет своим сотрудникам 4 месяца оплачиваемого отпуска.

2. Жалобы на неадекватное поведение соседей в специальные службы

О поведении некоторых соседей можно рассказать не одну интересную, но грустную историю. Неадекватное поведение одного человека может отравлять жизнь всему подъезду. Но жаловаться на таких людей мы идем в последнюю очередь, считая этот поступок не очень порядочным или не надеясь на помощь. В европейских странах эти вопросы решаются быстрее. Во многих домах и жилых комплексах есть установленный регламент прав и обязанностей жильцов, а за порядок могут отвечать специально нанятые люди. Поэтому если разговоры и просьбы не помогают, о нарушении тишины или беспорядках сразу заявляют охране или полиции. Может быть даже специальный алгоритм, как действовать в таких случаях, и никого не будет мучать совесть за то, что он «сдал» соседа.

3. Поход в гости с пустыми руками

Автор этой статьи живет в Польше и не раз замечала, что приносить с собой угощение больше свойственно приезжим. У поляков не считается зазорным забежать в гости и не принести ничего с собой. Но, конечно, это не касается торжественных дат или праздников. Если же вы приходите с угощением, некоторые хозяева могут воспринимать это как знак внимания, другие же как намек, что в доме нечего есть.

4. Нелюбовь к домашним обязанностям

Хорошая хозяйка должна готовить, поддерживать дом в чистоте — к этому нас приучают с детства. И старшее поколение может особенно негативно относиться к тому, что вы предпочитаете заплатить за эти услуги, а не делать все самостоятельно. Поэтому многие женщины не афишируют тот факт, что нанимают помощников по дому. А вот, к примеру, в Италии это очень распространенная практика. Итальянцы очень любят чистоту в доме, но наводить ее предпочитают «чужими руками». У многих длительные и доверительные отношения с помощниками по хозяйству.

5. Обращение за помощью к психологу

Обращение к психологу и психотерапевту в тяжелой жизненной ситуации или в случае проблем с ребенком уже считается у нас обычной практикой. Но вот если у тебя в целом все хорошо, только иногда нужна помощь в решении жизненных вопросов, идти к психологу как-то странно. Лучше обсудить мелкие неурядицы с друзьями. Да и вообще, как можно довериться чужому человеку, если в этом нет острой необходимости? Это связывается со слабостью, недалекостью, неумением взять себя в руки. В Европе и США такие походы считаются нормой, и упомянуть в разговоре своего психотерапевта не является чем-то стыдным. Психологическая помощь популяризируется, вплетается в обычную жизнь, чтобы облегчить ее.

6. Позднее вступление в брак и рождение детей

В наших роддомах до сих пор еще существует понятие «старородящая» или более мягкая его форма — «возрастная первородящая». Хотя гинекологи говорят, что официально оно уходит в прошлое. Так называли женщин, чьи первые роды приходились на возраст после 26 лет. Поэтому желание выйти замуж и родить ребенка до 30 до сих пор озвучивают многие женщины. Европейки же не торопятся вступать в брак, предпочитая получить образование и сделать карьеру. Такие тенденции поддерживает тот факт, что помимо официального брака в европейских странах узаконены партнерские союзы, которые расширяют права, но позволяют находиться в относительно свободном положении. Согласно статистике, средний возраст вступления в брак, например, в Швеции, — 34 года у женщин и 36 лет среди мужчин.

7. Любовь к секонд-хендам и гаражным распродажам

Покупки с рук или в магазинах секонд-хенд у нас все еще не слишком афишируют. На Западе же активно покупают чужие вещи, чтобы попользоваться ими несколько месяцев, а потом просто выбросить. Иностранцы не видят ничего плохого в ношении одежды из секонд-хенда, это разумная экономия и возможность найти уникальные вещи. В наших же реалиях еще остается популярным мнение, что сэкономить можно, если покупать одежду на вещевом рынке. Но оно уже давно не соответствует действительности.

8. Мужской маникюр

Мы привыкли, что уход за собой — это привилегия и привычка женщин. Но современные мужчины не отстают. Например, маникюр и педикюр становится для них обычной процедурой. И если наши мужчины редко пользуются этой услугой, то среди европейцев гигиенический маникюр набирает популярность. А знаменитости с удовольствием поддерживают немного эпатажный тренд цветного мужского маникюра.

9. Мужчина в «женской» профессии

Кроме того, мужчины не только пользуются услугами, но и сами становятся мастерами индустрии красоты. Появляется все больше представителей сильного пола и в такой привычной «женской» профессии, как врач-косметолог. Хотя пока это нечастое явление и у нас, и в Европе, тенденция становится все более явной и открываются салоны, где мастерами работают только мужчины.

10. Квартира и машина не в собственности

Твердые убеждения в том, что квартира и машина обязательно должны быть в собственности, не так просто выбросить из головы. Да и в них нет ничего плохого. Однако в Европе около 30 % жителей предпочитают арендовать жилье и брать автомобили в лизинг. Так проще расстаться с ними, если изменятся вкусы, потребности, семья станет больше или предложат новый интересный контракт на работе. И даже покупка не становится чем-то «на всю жизнь». Например, в Голландии, покупая жилье, многие планируют продать его уже через несколько лет, потому что ситуация в жизни обычно меняется за это время.

А вы обращали внимание на эту разницу менталитетов?