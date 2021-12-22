10 вещей из нашего прошлого, которые внезапно снова ворвались в тренды

На одежду и предметы быта советских времен нынешняя молодежь часто смотрит свысока и считает бесповоротно устаревшими. А вот дизайнеры с мировым именем и современные производители бытовой техники то и дело напоминают нам, что все новое — это хорошо забытое старое. Учитывая моду на винтаж и ретро, легко понять, почему утварь и наряды, которые пылятся в шкафах у наших бабушек, внезапно стали дико популярными, причем по всему миру.

Мы в AdMe.ru разузнали, какие вещи из нашего прошлого влюбили в себя нынешнее поколение и вновь стали актуальными. Оказалось, чтобы сегодня быть в тренде, достаточно порыться на антресолях и перебрать хлам в гараже.

1. Вафельница

Хрустящие вафли с вареной сгущенкой или кремом, вероятно, были одним из самых любимых лакомств детей, рожденных в СССР. Аутентичные электроприборы традиционно делались из чугуна и были весьма тяжелыми. В последние годы популярность вафельниц у фуд-блогеров и обычных людей ощутимо возросла, к тому же современные модели более универсальны и позволяют готовить не только вафли, но и множество других блюд: драники, омлет и даже пиццу.

2. Стеганая куртка

В прошлом веке фуфайки считались элементом рабочей одежды, которую носили в основном на заводах и стройках: они были удобными и не сковывали движения. Стеганая куртка уж точно не считалась стильной вещью, способной кого-либо украсить. Но у современных модельеров оказалось иное мнение на ее счет. Каждый год они представляют в своих коллекциях новые модели стеганых курток и жилетов и предлагают дополнять ими самые разные образы: от повседневных до вечерних.

3. Пластиковая сумка-корзинка

В прошлом сумки с перфорацией пользовались большой популярностью, но не столько из-за заботы об окружающей среде, сколько благодаря практичности, ведь в магазинах в те годы не выдавали десяток полиэтиленовых пакетов под разные продукты. Громкое возвращение пластиковой авоськи произошло с подачи Марка Джейкобса, который презентовал ее на показе Louis Vuitton, повторив знакомый нам с детства дизайн едва ли не до каждого ромбика. С тех пор все больше именитых брендов стали экспериментировать с этим аксессуаром и представлять свои модели.

4. Механические миксеры

Такие миксеры и венчики можно было встретить на каждой советской кухне. С тех пор производители бытовой техники автоматизировали ее по максимуму, облегчив и ускорив процесс готовки донельзя, но нынешнее поколение вновь стало приглядываться к механическим и ручным девайсам — то ли из-за ностальгии по СССР, то ли из-за их компактности и нежелания каждый раз доставать большой кухонный комбайн.

5. Сумка-переноска для яиц

Еще одна вещь, без которой лет 50 назад сложно было представить поход на рынок или в продовольственный магазин, — пластмассовая сумка для яиц. У нынешнего поколения такая переноска также стала пользоваться спросом, правда, отделений в современных моделях обычно поменьше, а используют их преимущественно для пикников и путешествий.

6. Ролики-квады

Мода на четырехколесные ролики, которые так любили дети и молодежь XX века, снова вернулась. В наши дни людей на них часто можно увидеть на улицах Европы и Америки. Хотя современные производители и усовершенствовали эти агрегаты, в целом они мало отличаются от тех, на которых катались в прошлом веке. Причем самой распространенной разновидностью роликов-квадов остается платформа с ремнями, которая надевается поверх обуви.

7. Фотоаппараты Polaroid

На закате СССР это чудо техники казалось настоящей фантастикой. Вот вы фотографируете своих родных или друзей, а через минуту у вас в руках уже готовый снимок. Хотя с тех пор фотоаппараты сильно модернизировались и обзавелись множеством новых опций, в последние годы популярность Polaroid и других гаджетов с функцией моментальной печати резко возросла.

8. Тушь для бровей

Наши мамы и бабушки прекрасно помнят ту самую тушь, которую нужно было сначала смочить (чаще всего просто поплевать на нее), поскрести щеточкой, а затем нанести на брови или ресницы. Причем наносить ее нужно было густо и быстро, а если тушь попадала в глаза, раздражения было не миновать.

В последние годы популярность туши для бровей снова возросла. Конечно, разновидностей, брендов и оттенков в магазинах сейчас можно найти гораздо больше, чем в прошлом веке, да и в применении она стала значительно удобнее. Но принцип такой косметики в целом остался прежним.

9. Ручная соковыжималка

Сока такой «девайс» надавливал немного, а при его использовании нужно было приложить немало физической силы. И тем не менее ручным соковыжималкам, которые с тех пор практически не изменились ни внешне, ни функционально, и сейчас часто отдают предпочтение.

10. Стиральная доска

В арсенале практически каждой советской семьи была стиральная доска. У многих они и вовсе передавались по наследству. С появлением стиральной машинки-автомата этот процесс неимоверно упростился. Что и говорить, иногда нам и ее бывает лень загрузить и нажать пару кнопок.

Но кому-то даже в наши дни нетрудно постирать белье вручную, благо стиральные доски снова появились в магазинах, причем всевозможных форм, размеров и из разных материалов. Сегодня их чаще всего используют для стирки чего-то мелкого, например носков или нижнего белья, а также с целью экономии электроэнергии.