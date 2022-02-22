10 вещей и привычек, которые вроде еще вчера были актуальны, а сейчас сдают свои позиции

Мы живем в мире «быстрой» моды, и она касается не только одежды, но и вещей, привычек. Стремительное развитие заставляет так же быстро приспосабливаться ко всему новому, а иначе становится сложно, когда отстаешь от современных реалий.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие еще недавно популярные вещи и привычки перестают быть такими же актуальными, как раньше.

Покупки офлайн

Все больше людей находят много преимуществ в совершении онлайн-покупок. Ведь для этого не нужно куда-то ехать, а можно заказать все, что необходимо. И неважно, находится человек на работе или едет в метро. Не нужно тащить тяжелые сумки, да и выбор чаще всего в интернет- магазинах больше. Так что привычный нам офлайн-шопинг уходит в прошлое.

Выбирать «натуральные» постельные принадлежности

Пух и шерсть, которыми наполняют подушки, уступают место более современным материалам. Поэтому лучше заменить пуховые подушки и шерстяные одеяла на более современные модели из синтетических материалов. И еще не менее важный плюс — подушки, созданные из искусственных материалов, помогают спать в правильных позах, а некоторые из них даже предотвращают образование морщин.

Оплачивать телевидение

Наверняка каждому, у кого дома есть телевизор, знакома ситуация, когда приходится подолгу щелкать кнопками, чтобы найти хоть что-то интересное, а смотреть нечего. Но сейчас все большую популярность обретают стриминговые сервисы, а телевидение постепенно становится все менее востребованным. И плюсы первых очевидны: не придется смотреть рекламу, включить разные фильмы и передачи можно в любое время, не дожидаясь определенного дня.

Не обращать внимания на ментальное здоровье

Старшее поколение намного реже обращается за психологической помощью. А молодые люди сейчас предпочитают не решать проблемы с ментальным здоровьем самостоятельно, не пытаются закрыть на них глаза, а смело обращаются к специалистам. Поэтому с каждым годом востребованность психологов и психотерапевтов растет все с большей скоростью.

Выбирать проводные пылесосы

Эра беспроводной техники наступает — касается это и пылесосов. Отдав однажды предпочтение беспроводному агрегату, больше не придется катать по дому тот, что нужно втыкать сначала в розетку в одной комнате, потом во второй и так далее. Особенно практичны такие приборы для больших квартир и домов. Аккумуляторные пылесосы к тому же очень легкие, маневренные и при этом мощные.

Все делать самостоятельно

Далеко не всегда стоит проявлять геройство и делать абсолютно все своими силами. Рано или поздно такая гонка приводит к сильной усталости. Разрываясь между миллионом разных дел 7 дней в неделю и 365 дней в году, мы не даем телу и мозгу полноценного отдыха. Нет ничего зазорного в том, чтобы чистку мебели и ковров сделала клининговая служба, еду привезли из кафе, а полы в квартире перекрыли специально обученные люди. А освободившееся время гораздо приятнее потратить на любимые дела.

Хранить деньги «под матрасом»

Люди, слышавшие много историй о том, как у других пропадали деньги, ошибочно думают, что хранить их дома наличкой гораздо надежнее. Ведь в таком виде они в лучшем случае «не работают», а в худшем — теряют свою стоимость. Ведь сейчас множество вариантов, как сберечь свои деньги помимо хранения их дома под замком: это могут быть вклады в разных валютах, покупка недвижимости и ценных бумаг. Но важно, конечно, подходить к этому вопросу с холодным умом и не доверять свои средства тем, кто пообещает, к примеру, сделать из ваших денег сумму в несколько раз больше.

Покупать нарядную одежду на один раз

В мире быстрой моды покупка нарядов на один раз не совсем разумна. Ведь гораздо выгоднее взять красивое платье на праздник в прокате. Так оно не будет пылиться без дела. К тому же аренда обходится намного дешевле, чем покупка красивого, но очень дорого платья, которое пригодится в лучшем случае пару раз.

Покупать ультрамодные гаджеты для красоты

Живя в XXI веке, невозможно обойтись без гаджетов, и некоторым очень сложно удержаться и не купить только вышедшую, но популярную новинку. Будь то ультрамодный фен (как на фото выше), телефон последней модели или «умная» щеточка для умывания. Люди признаются, что такие приобретения неразумны, потому что технологии от модели к модели улучшаются, но не так кардинально, чтобы обновлять технику ежегодно. Ну и конечно, перед тем как решиться на покупку дорогой новинки, лучше подождать отзывов, чтобы трезво оценить ее целесообразность.

Избегать вещей, бывших в употреблении

У некоторых людей не самые приятные ассоциации связаны с одеждой, которую до этого уже носил другой человек. Кто-то донашивал за старшими братьями и сестрами то, что осталось, у кого-то в семье было мало денег и покупали что придется. Но времена меняются, а вслед за ними и отношение к повторному использованию вещей. Сейчас становится больше магазинов, где можно купить хорошие б/у вещи и заодно сделать полезное дело. Совершая покупки там, мы экономим, продлеваем жизненный цикл одежды, снижаем спрос на быструю моду. К тому же часто в таких магазинах можно найти уникальные вещи, которые не встретишь у каждого второго.