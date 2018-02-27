10 вещей, которые превращают обычный дом в самый уютный дом в мире

Дом — это не просто стены. Это то место, где тепло и уютно. И ощущение такое появляется не из-за дорогих материалов и дизайнерского ремонта, а благодаря особым деталям. С их помощью можно превратить свой дом в комфортное и красивое место, куда хочется приходить снова и снова.

Мы в AdMe.ru разбирались, какие вещи делают «просто дом» домом, в который хочется возвращаться. Будем рады, если эти идеи помогут вам создать уют там, где вы живете.

1. Живые цветы

Цветы в горшках мгновенно превращают даже самую пустую комнату в яркое и живое местечко, где приятно находиться. Они не только красиво смотрятся, но еще и увлажняют воздух, поэтому в помещении с цветами всегда дышится легче.

2. «Живые» стены

В наше время запечатлеть в интерьере дома семейные фото можно разными способами: рамки с композициями снимков, коллажи, фотообои, фотокартины, мозаика, семейное древо с лицами домочадцев. Если красиво все оформить, такие моменты придадут уюта жилищу.

Также мило смотрятся «доски гордости»: дипломы, грамоты, кубки и медали членов семьи. А в доме, где живет маленький ребенок, можно сделать «линейку роста» с отметками и веселыми картинками.

3. Свечи

Хорошо, если есть возможность организовать дома камин. Но даже в условиях маленьких городских квартир можно поставить на стол или подоконник свечки и периодически их зажигать, хоть на несколько минут. Огонь в буквальном смысле очищает атмосферу в доме, создает чувство комфорта.

4. Книги

Конечно, в одну маленькую электронную читалку может поместиться огромная библиотека. Но книги в доме, а также уютный уголок для чтения — это те вещи, которые делают жилище приятным.

5. Свет

От освещения дома зависит его восприятие как гостями, так и домочадцами. Поэтому к выбору люстр стоит подходить ответственно. Роскошные хрустальные люстры в зале дадут много теплого света. Забавные светильники в детской создадут детишкам сказочное настроение. А для спальни можно выбрать бра или «китайские фонарики».

6. «Живые» материалы

Деревянный обеденный стол, предметы из камня, лен и шелк в структуре штор и текстиля — все эти детали несут в себе искренность и уют природы. В разы больше, чем привычные и повседневные пластик и синтетика. Приятнее и глазу, и на ощупь.

7. Посуда

Красивая посуда говорит о том, что в доме — хорошая хозяйка. А еще там вкусно накормят и напоят. Приятно, правда? Поэтому не стоит экономить на качестве посуды. Лучше приобрести качественные тарелки, чашки, столовые приборы. Хорошо смотрятся и универсальные прозрачные салатницы, которые можно использовать почти под все.

8. Домашний текстиль

Раскрытая постель днем выглядит неопрятно и негигиенично. Для семьи и гостей должны быть красивые комплекты постельного белья — лучше шелковые. А застелить спальное место можно пледом в тон обоям комнаты.

Скатерти, полотенца, чехлы для кресел, салфетки, шторы — эти вещи создают настроение в доме. Важно, чтобы сочетались цвета в интерьере и общий стиль материала.

9. Статуэтки и прочие украшения

Приверженцы минимализма считают статуэтки пылесборниками и не используют их в интерьере. Но тонко подобранные украшения, группированные тематически и согласно общей обстановке, создадут дополнительный уют. Важно помнить, что вещи на полках многое расскажут о хозяевах, и в наших силах позаботиться, чтобы эта информация была положительная.

10. Это, конечно, не вещи, но без них дом не дом, — люди и питомцы

Хочется возвращаться туда, где тебя ждут. Где есть живые разговоры. В такой дом с радостью приходят гости, и это чудесно. Ведь что может быть лучше теплого общения?

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