10 вещей, которые превращают обычный дом в самый уютный дом в мире
Дом — это не просто стены. Это то место, где тепло и уютно. И ощущение такое появляется не из-за дорогих материалов и дизайнерского ремонта, а благодаря особым деталям. С их помощью можно превратить свой дом в комфортное и красивое место, куда хочется приходить снова и снова.
Мы в AdMe.ru разбирались, какие вещи делают «просто дом» домом, в который хочется возвращаться. Будем рады, если эти идеи помогут вам создать уют там, где вы живете.
1. Живые цветы
Цветы в горшках мгновенно превращают даже самую пустую комнату в яркое и живое местечко, где приятно находиться. Они не только красиво смотрятся, но еще и увлажняют воздух, поэтому в помещении с цветами всегда дышится легче.
2. «Живые» стены
В наше время запечатлеть в интерьере дома семейные фото можно разными способами: рамки с композициями снимков, коллажи, фотообои, фотокартины, мозаика, семейное древо с лицами домочадцев. Если красиво все оформить, такие моменты придадут уюта жилищу.
Также мило смотрятся «доски гордости»: дипломы, грамоты, кубки и медали членов семьи. А в доме, где живет маленький ребенок, можно сделать «линейку роста» с отметками и веселыми картинками.
3. Свечи
Хорошо, если есть возможность организовать дома камин. Но даже в условиях маленьких городских квартир можно поставить на стол или подоконник свечки и периодически их зажигать, хоть на несколько минут. Огонь в буквальном смысле очищает атмосферу в доме, создает чувство комфорта.
4. Книги
Конечно, в одну маленькую электронную читалку может поместиться огромная библиотека. Но книги в доме, а также уютный уголок для чтения — это те вещи, которые делают жилище приятным.
5. Свет
От освещения дома зависит его восприятие как гостями, так и домочадцами. Поэтому к выбору люстр стоит подходить ответственно. Роскошные хрустальные люстры в зале дадут много теплого света. Забавные светильники в детской создадут детишкам сказочное настроение. А для спальни можно выбрать бра или «китайские фонарики».
6. «Живые» материалы
Деревянный обеденный стол, предметы из камня, лен и шелк в структуре штор и текстиля — все эти детали несут в себе искренность и уют природы. В разы больше, чем привычные и повседневные пластик и синтетика. Приятнее и глазу, и на ощупь.
7. Посуда
Красивая посуда говорит о том, что в доме — хорошая хозяйка. А еще там вкусно накормят и напоят. Приятно, правда? Поэтому не стоит экономить на качестве посуды. Лучше приобрести качественные тарелки, чашки, столовые приборы. Хорошо смотрятся и универсальные прозрачные салатницы, которые можно использовать почти под все.
8. Домашний текстиль
Раскрытая постель днем выглядит неопрятно и негигиенично. Для семьи и гостей должны быть красивые комплекты постельного белья — лучше шелковые. А застелить спальное место можно пледом в тон обоям комнаты.
Скатерти, полотенца, чехлы для кресел, салфетки, шторы — эти вещи создают настроение в доме. Важно, чтобы сочетались цвета в интерьере и общий стиль материала.
9. Статуэтки и прочие украшения
Приверженцы минимализма считают статуэтки пылесборниками и не используют их в интерьере. Но тонко подобранные украшения, группированные тематически и согласно общей обстановке, создадут дополнительный уют. Важно помнить, что вещи на полках многое расскажут о хозяевах, и в наших силах позаботиться, чтобы эта информация была положительная.
10. Это, конечно, не вещи, но без них дом не дом, — люди и питомцы
Хочется возвращаться туда, где тебя ждут. Где есть живые разговоры. В такой дом с радостью приходят гости, и это чудесно. Ведь что может быть лучше теплого общения?
Фото на превью Naomi Hébert/unsplash, Karolina Szczur/unsplash