10 великих людей, которые любили изысканно поесть. По крайней мере, им так казалось

Расхождения в представлении о том, что вкусно, а что не очень, встречаются повсюду. Самый большой контраст будет, если сравнивать национальные культуры: например, на Востоке многие любят «тухлый» тофу, а большинство людей на Западе будет от этого блюда воротить нос. Гастрономические разночтения — частый предмет дискуссий и на обычной кухне. Вспомните, сколько раз вы готовили нечто, от чего у вас слюнки текли, а ваши домашние разделить с вами эту страсть не могли?

AdMe.ru заинтересовался вкусовыми пристрастиями великих людей прошлого. Мы выяснили, что многие из них имели настолько необычные вкусы, что те с трудом укладываются в голове.

1. Виктор Гюго

Один из друзей писателя шутил, что наш мир мал, а ремни и пояса настолько коротки, что вся слава Гюго и его тучность в них не помещаются. Он ел много и со вкусом: за утро выпивал несколько чашек какао, а вечером ужинал несколькими кусками жареного мяса. Впрочем, гурманом великий писатель вовсе не был. Если под рукой оказывался омар в панцире, то съедался вместе с ним. Даже апельсины чистились далеко не всегда. А на обед писателю порой попадали экзотические кушанья: лошади и даже слоны.

2. Александр Дюма — отец

Разбивший сердца сотням женщин, Дюма предпочитал особенный «эротический» десерт — специально приготовленный шоколад. В рецепт входили жидкая амбра, корица и ваниль. Мы не знаем, помогало ли это писателю проникать в дамские спальни, однако слухи ходили самые разные. Кроме того, Дюма был превосходным поваром и даже написал собственную поваренную книгу — «Большой кулинарный словарь». В ней содержатся не просто рецепты, но интересные комментарии к продуктам, например: «Трюфель — это бриллиант нашей кухни. Он вызывает эротические и гастрономические воспоминания у лиц того пола, который носит платья, а также гастрономические и эротические воспоминания у представителей того пола, который носит бороду. Трюфель иногда может сделать женщин более нежными, а мужчин — более любезными».

3. Лев Толстой

Лев Николаевич был известным вегетарианцем и защитником животных. Мясо он не признавал ни в каком виде и считал всех мясоедов малонравственными людьми. Великого писателя не останавливал даже тот простой факт, что его желудок напрочь отказывался принимать только растительную пищу. Вот что писала его супруга в своем дневнике: «Опять Лев Николаевич жалуется на желудок; изжога, голова болит, вялость. Сегодня за обедом я с ужасом смотрела, как он ел: сначала грузди соленые, слипшиеся оттого, что замерзли; потом четыре гречневых больших гренка с супом, и квас кислый, и хлеб черный. И все это в большом количестве».

4. Генри Форд

Создатель знаменитой марки автомобилей был весьма эксцентричным человеком и практически не обращал внимания на то, что ест. Кроме того, на его быт явно наложила отпечаток профессиональная деятельность: если автомобиль может ехать на топливе, то почему бы и человеку не сделать так же? Набить желудок чем угодно — и вперед. Так что Генри Форд одно время питался сорняками со своего двора. В дневнике он писал: «Я живу в домике на болоте и ем сорняки, которые срываю прямо тут же. Делаю из них бутерброды, салаты и рагу. А иногда просто вырываю их из земли и ем свежими».

5. Александр Пушкин

Александр Сергеевич был сторонником простой, но сытной еды: предпочитал, например, печеный картофель или гречневую кашу. Однако поэт очень любил полакомиться и «чем-нибудь в уксусе». А однажды в дороге Пушкин съел махом 20 персиков. Такая же судьба нередко настигала и моченые яблоки.

6. Эмиль Золя

Знаменитый французский романист был настоящим обжорой. Чего стоит одна только его книга «Чрево Парижа», в которой подробнейшим образом описываются различные продукты, продающиеся на рынке. В этом же произведении Золя описал всевозможные запахи сыров — это описание вошло в историю литературы как «симфония сыра». Сам писатель очень любил рыбный суп буйабес и признавал, что однажды эта страсть может сгубить его, поскольку он поглощал этот суп в невероятных количествах. В конечном счете любовь к еде дала о себе знать: Золя знатно растолстел, стал похож на неуклюжего медведя и был вынужден сесть на диету. Диета была странная: писатель просто перестал пить жидкость во время принятия пищи. Впрочем, этот ход сработал: он похудел на 13 кг всего за 3 месяца. А если верить одной легенде, то во времена тотального безденежья Золя даже питался воробьями, которых ловил силками прямо за своим окном.

7. Альберт Эйнштейн

Гениальный физик шутил, что он без ума от «итальянских спагетти и местного математика Туллио Леви-Чивита». Но и без странностей в рационе не обходилось: личный водитель Эйнштейна рассказывал, что однажды застал своего хозяина за поеданием кузнечика, которого гений только что нашел на земле.

8. Михаил Лермонтов

Михаил Юрьевич ужасно веселил всех своих друзей, поскольку был совершенно не разборчив в еде и поглощал все подряд. Однажды женщина, в которую писатель был безответно влюблен, решила над ним подшутить. Лермонтов до слез спорил с друзьями, что обладает тонким гастрономическим вкусом, так что они во главе с дамой сердца поэта велели повару испечь булочек с опилками, чтобы проверить, съест ли их Лермонтов. Вот как закончилась эта история: «Мы вернулись домой, утомленные, разгоряченные, голодные, с жадностью принялись за чай, а наш-то гастроном Мишель, не поморщась, проглотил одну булочку, принялся за другую и уже придвинул к себе и третью, но Сашенька и я остановили его за руку, показывая в то же время на неудобосваримую для желудка начинку». Писатель после этого инцидента несколько суток притворялся больным и не хотел никого видеть. Впрочем, это неудивительно: шутка и впрямь вышла обидная. Кстати, Лермонтов в итоге отомстил бывшей даме сердца: увел ее от жениха, соблазнил и бросил. Так поэт оказал услугу своему другу, который хотел жениться на ветреной женщине.

9. Сальвадор Дали

Не только картины и скульптуры Дали были странными, но и его вкусовые предпочтения: ириски с шишками, тысячелетние яйца (это, впрочем, метафора), чебуреки из лягушек и так далее. На приготовление таких блюд у художника уходили часы, а порой и целые дни. Дали даже написал кулинарную книгу в соавторстве с женой, включив в нее «сюрреалистические» рецепты блюд и не менее сюрреалистические иллюстрации к ним. Откровенно говоря, вы вряд ли захотите что-то из нее приготовить.

10. Владимир Набоков

Создатель нашумевшей «Лолиты» признавался, что в молодости ел бабочек. Он просто хотел проверить, ядовитые они или нет. На вкус эти существа, по мнению Набокова, похожи на миндаль с ноткой молодого сыра. Писатель поедал бабочек живыми.