10 устаревших моделей зимней обуви, которым самое место на свалке, а не в вашем гардеробе

Зимняя и осенняя обувь — важное и дорогостоящее приобретение. Помимо тепла, она придает образу законченность и расставляет нужные акценты. Важность стиля в холодное время никто не отменял. А у многих из нас до сих пор в арсенале модные приемы из прошлого и хранятся давно не актуальные ботинки и сапоги.

Мы в AdMe.ru решительно избавляемся от балласта устаревших сочетаний и моделей обуви, которые мешают нам выглядеть стильно зимой. И подыскиваем крутые альтернативы. А в качестве бонуса покажем, какую обувь с джинсами не стоит носить, а какая подойдет в самый раз.

1. Ботфорты-чулки с каблуком

Ботфорты мгновенно вытягивают силуэт, привлекают восхищенные взгляды мужчин и бросают вызов обыденности. Однако привычные нам модели на шпильке уже отошли на второй план. Они уступили место прямым вариантам до колена. Главный тренд — массивная подошва с каблуком или без. Стоит также отдать должное ботфортам, которые облегают, как вторая кожа — они сейчас на пике популярности.

2. Угги

Угги часто создают чересчур расслабленный, даже неаккуратный образ и делают стопы непропорционально огромными. В новом сезоне вместо них стоит попробовать сапоги-дутики. Многих обрадует смена тренда, ведь угги недостаточно влагостойкие, а дутики в этом плане не подведут. Тем, кто предпочитает лаконичный стиль, стоит присмотреться к сдержанным, однотонным моделям. А если любите акцентные дополнения к образу, не игнорируйте красочную палитру и необычные принты.

3. Ботильоны на платформе с каблуком

Подобные модели уже давно вышли из моды, и они явно не добавят стиля образу. Однако ботильонам на платформе есть альтернатива. И она пришла из прошлого — это обувь на танкетке. Выбирать стоит ботинки с заостренным носком и зауженным силуэтом. Так они выглядят более современно.

Согласно опросу, мужчины не разделяют любовь женщин к обуви на танкетке и считают ее верхом безвкусия.

4. Обувь на шпильке

Ходьба зимой на шпильках может нанести вред здоровью, так как есть риск подвернуть ногу. В связи с этим походка тоже будет неуверенной и тяжелой. Если нужно почувствовать себя на высоте, лучше отдать предпочтение толстому, устойчивому каблуку или тонкому, но низкому.

5. Обувь с излишним декором

Часто можно увидеть модели с заклепками, ремнями и другими украшениями. Сейчас эти детали считаются устаревшими и удешевляющими. Присмотритесь к моделям из гладкой, плотной кожи без дополнительных декоративных элементов, они добавят образу статусности и станут идеальной базой в вашем гардеробе. Цвет при этом может быть любой. Он-то и добавит акцент в образ.

6. Сапоги до середины голени

Такая модель режет силуэт и визуально делает вас ниже, а сами ноги полнее, так как акцентирует внимание на самой объемной их части. Носить такие сапоги можно разве что с очень длинными платьями или широкими брюками. Стилисты советуют выбирать зимнюю обувь с широким голенищем, в особенности это касается сапог на низком ходу.

7. Ботинки челси

Такая модель обуви смотрится на женских ногах элегантно и красиво, создавая, с одной стороны, повседневный, а с другой — очень интересный образ. Но в этом сезоне стилисты предлагают отказаться от приевшихся классических челси в пользу более смелой модели — на платформе.

8. Сапоги-носки

Выглядят они как туфли, переходящие в области голенища в эластичную ткань, нередко заканчивающуюся резинкой. Облегающая модель постепенно покидает список трендов. Зато обороты набирают свободные ковбойские сапоги. Они в моде, как никогда. Они легко дополнят любой образ — и повседневный, и деловой, и праздничный.

9. Полусапожки с меховой окантовкой

Дизайнеры отказались от мехового декора обуви, поскольку такие модели визуально укорачивают ноги и упрощают модный образ. Лучшая альтернатива — унты. Да, меховые сапоги из 2000-х вновь штурмуют подиумы. Выбрать свою пару легко: есть варианты на плоском ходу, на каблуках или широкой, «тракторной» подошве.

10. Сапоги гармошкой

Еще недавно они были главным трендом. Но выяснилось, что такие сапоги сложно стилизовать, с ними образ зачастую выглядит неаккуратно и есть риск создать впечатление, что вы надели обувь на пару размеров больше.

Бонус: абсолютный антитренд — джинсы, заправленные в сапоги

Высокие сапоги отлично смотрятся с юбками и платьями, а в сочетании с джинсами они утяжеляют бедра и визуально укорачивают ноги. В холодное время года с джинсами лучше всего выглядят короткие ботинки. С помощью яркой обуви в повседневный образ можно легко добавить красок.