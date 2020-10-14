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10 особенностей торговых центров, из-за которых мы тратим намного больше, чем планировали

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Бывает так, что планируешь зайти в торговом центре только в один магазин, а в итоге проводишь там несколько часов и уходишь с массой покупок. Замечали за собой такое? Все потому, что обычный с виду молл на самом деле продуман до мелочей. А все для того, чтобы покупатели проводили внутри как можно больше времени и делали покупки, в том числе и незапланированные.

Мы в AdMe.ru разобрались в особенностях устройства таких центров и выделили несколько распространенных приемов, которые стимулируют нас совершать больше покупок.

Отдельный этаж отводится зоне для развлечений

© StockSnap / pixabay, © nastya_gepp / pixabay

Больше половины времени, проведенного в торговом центре, посетители тратят не на покупки, а на еду, кино, игры и общение. Поэтому много пространства отводится развлекательной зоне. Исследования, проведенные компанией JLL совместно с исследовательской группой ICSC, показали, что человек, который ест во время шопинга, проводит в молле больше времени и делает больше покупок.

В основе планировки торговых центров лежат «лабиринты Грюна»

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Американский архитектор Виктор Грюн создал первый в мире торговый центр Northland Mall, открытый в 1954 году. Архитектор объединио на одной площадке покупки, развлечения и общение. Планировка центров специально запутанная, похожая на лабиринт, чтобы посетители забыли о своих изначальных планах и совершали больше импульсивных покупок.

Стеклянные витрины на входе в отделы

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В торговом центре коридоры устроены так, чтобы посетитель мог видеть максимум внутреннего пространства магазина. Входы в отделы не имеют четких границ между «там снаружи» и «здесь внутри». Открытое пространство дает возможность легко перейти из коридора в магазин, и покупатель зачастую даже не осознает, что уже находится внутри торговой точки.

Магазины распределены по категориям

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Когда отделы с похожими товарами собраны вместе, скорость движения покупателя замедляется, даже если он не собирался там останавливаться. Первый магазин заставляет снизить скорость, к остальным человек уже приближается все медленнее и обращает внимание на то, что представлено в витринах. Так торговые центры помогают покупателю набраться храбрости и решиться на покупку, сделав полный обход всех существующих вариантов.

Популярные бренды размещены в глубине здания

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Размещение брендов внутри ТЦ тоже подчинено определенным правилам. Так, первые 3–5 м от входа считаются «переходной зоной». После входа в ТЦ нашему мозгу нужно какое-то время, чтобы обработать новую информацию и приспособиться к другому пространству. На протяжении первых нескольких метров человек просто не в состоянии принимать решения о покупке. Именно поэтому популярные бренды стараются разместить в самых удобных местах в глубине здания.

Магазины для людей с разным уровнем дохода в одном центре

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Такое соседство помогает увеличить охват разных категорий покупателей. Также расположение дорогих брендов рядом с более демократичными марками помогает преодолеть смущение покупателя и повысить шанс того, что он не пройдет мимо. Еще одним плюсом подобного решения является то, что витрины бутиков разжигают «покупательский аппетит». Если у покупателя нет возможности купить дорогой бренд, он может пойти в магазины подешевле и потратить деньги там.

Медленная музыка внутри торгового центра

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Правильно подобранное музыкальное сопровождение помогает увеличить количество продаж. Исследования, проведенные Рональдом Миллиманом, показали, что если ритм музыки медленный, то человек проведет в магазине больше времени и может потратить на покупки почти на 1/3 больше средств. Быстрая же музыка, напротив, заставляет покупателя быстро оценивать товар и чаще покидать магазин без покупок.

Эскалаторы играют важную роль при выборе маршрута прогулки по торговому центру

© cocoparisienne / pixabay

Чаще всего эскалаторы для доступа на верхние уровни размещаются в 20–50 м от главного входа. Как уточняет Марина Малахатько, директор по развитию бизнеса департамента торговых площадей компании JLL, это сделано для того, чтобы привлечь посетителей и «убедить» их подняться наверх. Еще одна особенность — размещение эскалаторов на этаже далеко друг от друга, чтобы покупатели прогулялись по торговой галерее, а не сразу же отправлялись на нужный этаж.

Атриумы создают особую атмосферу

© PhotoMIX-Company / pixabay

Атриум — это большое пространство под открытым небом либо закрытое пространство с искусственным освещением, которое расположено внутри здания. В торговом центре атриум не только визуально расширяет пространство и наполняет его светом, но и помогает покупателям увидеть витрины на других этажах. Дневной свет создает приятную атмосферу на верхнем уровне. Так возрастают шансы на то, что человек поднимется выше.

Детские игровые комнаты

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Еще одним способом задержать покупателей в торговом центре как можно дольше являются специальные детские комнаты. Они созданы для того, чтобы облегчить прогулку с детьми по магазинам. Так, пока ребенок развлекается, родители могут отправиться за покупками.

Какая из уловок торговых центров вас особенно удивила?

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