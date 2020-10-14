10 особенностей торговых центров, из-за которых мы тратим намного больше, чем планировали

Бывает так, что планируешь зайти в торговом центре только в один магазин, а в итоге проводишь там несколько часов и уходишь с массой покупок. Замечали за собой такое? Все потому, что обычный с виду молл на самом деле продуман до мелочей. А все для того, чтобы покупатели проводили внутри как можно больше времени и делали покупки, в том числе и незапланированные.

Мы в AdMe.ru разобрались в особенностях устройства таких центров и выделили несколько распространенных приемов, которые стимулируют нас совершать больше покупок.

Отдельный этаж отводится зоне для развлечений

Больше половины времени, проведенного в торговом центре, посетители тратят не на покупки, а на еду, кино, игры и общение. Поэтому много пространства отводится развлекательной зоне. Исследования, проведенные компанией JLL совместно с исследовательской группой ICSC, показали, что человек, который ест во время шопинга, проводит в молле больше времени и делает больше покупок.

В основе планировки торговых центров лежат «лабиринты Грюна»

Американский архитектор Виктор Грюн создал первый в мире торговый центр Northland Mall, открытый в 1954 году. Архитектор объединио на одной площадке покупки, развлечения и общение. Планировка центров специально запутанная, похожая на лабиринт, чтобы посетители забыли о своих изначальных планах и совершали больше импульсивных покупок.

Стеклянные витрины на входе в отделы

В торговом центре коридоры устроены так, чтобы посетитель мог видеть максимум внутреннего пространства магазина. Входы в отделы не имеют четких границ между «там снаружи» и «здесь внутри». Открытое пространство дает возможность легко перейти из коридора в магазин, и покупатель зачастую даже не осознает, что уже находится внутри торговой точки.

Магазины распределены по категориям

Когда отделы с похожими товарами собраны вместе, скорость движения покупателя замедляется, даже если он не собирался там останавливаться. Первый магазин заставляет снизить скорость, к остальным человек уже приближается все медленнее и обращает внимание на то, что представлено в витринах. Так торговые центры помогают покупателю набраться храбрости и решиться на покупку, сделав полный обход всех существующих вариантов.

Популярные бренды размещены в глубине здания

Размещение брендов внутри ТЦ тоже подчинено определенным правилам. Так, первые 3–5 м от входа считаются «переходной зоной». После входа в ТЦ нашему мозгу нужно какое-то время, чтобы обработать новую информацию и приспособиться к другому пространству. На протяжении первых нескольких метров человек просто не в состоянии принимать решения о покупке. Именно поэтому популярные бренды стараются разместить в самых удобных местах в глубине здания.

Магазины для людей с разным уровнем дохода в одном центре

Такое соседство помогает увеличить охват разных категорий покупателей. Также расположение дорогих брендов рядом с более демократичными марками помогает преодолеть смущение покупателя и повысить шанс того, что он не пройдет мимо. Еще одним плюсом подобного решения является то, что витрины бутиков разжигают «покупательский аппетит». Если у покупателя нет возможности купить дорогой бренд, он может пойти в магазины подешевле и потратить деньги там.

Медленная музыка внутри торгового центра

Правильно подобранное музыкальное сопровождение помогает увеличить количество продаж. Исследования, проведенные Рональдом Миллиманом, показали, что если ритм музыки медленный, то человек проведет в магазине больше времени и может потратить на покупки почти на 1/3 больше средств. Быстрая же музыка, напротив, заставляет покупателя быстро оценивать товар и чаще покидать магазин без покупок.

Эскалаторы играют важную роль при выборе маршрута прогулки по торговому центру

Чаще всего эскалаторы для доступа на верхние уровни размещаются в 20–50 м от главного входа. Как уточняет Марина Малахатько, директор по развитию бизнеса департамента торговых площадей компании JLL, это сделано для того, чтобы привлечь посетителей и «убедить» их подняться наверх. Еще одна особенность — размещение эскалаторов на этаже далеко друг от друга, чтобы покупатели прогулялись по торговой галерее, а не сразу же отправлялись на нужный этаж.

Атриумы создают особую атмосферу

Атриум — это большое пространство под открытым небом либо закрытое пространство с искусственным освещением, которое расположено внутри здания. В торговом центре атриум не только визуально расширяет пространство и наполняет его светом, но и помогает покупателям увидеть витрины на других этажах. Дневной свет создает приятную атмосферу на верхнем уровне. Так возрастают шансы на то, что человек поднимется выше.

Детские игровые комнаты

Еще одним способом задержать покупателей в торговом центре как можно дольше являются специальные детские комнаты. Они созданы для того, чтобы облегчить прогулку с детьми по магазинам. Так, пока ребенок развлекается, родители могут отправиться за покупками.