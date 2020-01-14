10 украшений, истории которых хранят немало пикантных подробностей

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В XXI веке мало какие украшения могут рассказать незнакомцам что-то о своем владельце: символика аксессуаров давно и, скорее всего, безвозвратно забыта. Тем временем они до сих пор таят в своей истории секреты, которые неплохо было бы узнать тем, кто их носит.

Мы в AdMe.ru разобрались в происхождении некоторых украшений и узнали немало интригующих деталей.

1. Французскую ленту je-ne-baise-plus повязывали дамы, когда решались на отчаянный шаг

Обычно французское «je-ne-baise-plus» приличные люди переводят как «я больше не целуюсь». Это украшение надевали те француженки, которые разочаровались в мужчинах и любовных утехах. Иначе говоря, эти дамы предпочли праздной жизни воздержание. Ленту (обычно черного цвета) повязывали на шею. Если позволяли социальный статус и финансовое положение, то к ленте крепили драгоценный камень или подвеску.

2. Способ носки браслетов указывал на социальное положение женщины

Раньше браслеты назывались запястьями, а носить их можно было 2 способами: выше локтя — для привилегированных женщин, ниже локтя — для простолюдинок. Интересно, что в некоторых культурах браслеты носили абсолютно все люди, а снимали их только в случае гибели владельца. В символическом смысле браслет в виде замкнутого круга или овала означал единение тела и души. С мертвых украшения снимали, чтобы их души могли покинуть тела.

3. Диадема раньше была мужским украшением

Это украшение родом из Древней Греции. Изначально его делали не из металла — просто на голову повязывали кусочек ткани. Есть предположение, что древние греки использовали этот аксессуар, чтобы провожать человека в царство мертвых. Позже повязку начали нанизывать на жесткий каркас, который надевался на голову. Со временем ткань вообще исчезла и остался только металл. Поскольку диадема — это разновидность короны, то она символизирует власть и могущество. Так что в прошлом ее носили мужчины голубых кровей.

4. Хетты приделывали к булавке коробочку, в которой хранили семена мака

Прототипом булавки были колючки и шипы растений. Чуть позже первобытные люди, не умевшие работать с металлом, начали изготавливать этот аксессуар из костей животных или из раковин. Первые металлические булавки появились в Древнем Египте и Месопотамии. Их делали из золота, меди или серебра. Кончик булавки украшали человеческими фигурками, мордами животных или традиционными орнаментами. А вот хетты выбрали в качестве украшения коробочку мака. В ней могли храниться зернышки. Это позволяет предположить, что хетты активно использовали мак в качестве болеутоляющего и снотворного.

5. Брелоки носили денди, чтобы впечатлять женщин

Первыми брелоками были монетки, которые подвешивали на цепочку. Со временем их заменили кружочки металла, на которых изображали гербы, девизы и прочее. В моду этот аксессуар вошел в XVIII веке. Каждый уважающий себя денди носил на цепочке несколько брелоков. Они должны были звенеть: чем громче звон, тем больше женщин обращали на него внимание.

6. Дамы носили женские варианты бутоньерки, чтобы подглядывать за людьми

Портбукет — это крепление в виде воронки для цветов. Аксессуар появился, скорее всего, во Франции в XVIII веке и использовался исключительно аристократками. Основной его функцией была защита одежды от пятен, которые могут оставлять живые цветы. Вспомогательная функция — возможность подсматривать на светских мероприятиях за знакомыми и незнакомыми людьми. Для этого портбукеты оснащались небольшими зеркальцами, как на фото выше. Мужским вариантом этого аксессуара была бутоньерка.

7. Чокеры служили ошейниками для рабов

В античности каждый раб носил чокер. На нем писали, кому принадлежит этот человек и какое наказание ждет того, кто рискнет украсть раба или поможет ему бежать. Любопытно, что в культуре индейцев чокер имел противоположное значение. Его носили вожди в качестве символа власти, а также как защитный амулет от злых духов.

8. Каффы появились, чтобы защитить мочки ушей

Как правило, богатые женщины прошлого украшали серьги массивными камнями, из-за чего под общим весом украшения некрасиво оттягивались мочки ушей. В частности, именно для того, чтобы снизить нагрузку на мочки, были придуманы дополнительные заушные крепления, а сами серьги стали называться каффами.

9. Плюмаж помогал солдатам выделиться на фоне других воинов

Обычно плюмаж крепили на макушке. Некоторые шлемы имели отверстия для украшений по бокам (наподобие хохолков у жаворонка). Ну а те, кому хотелось особо выделиться во время сражения, располагали плюмаж поперек.

10. Чем роскошнее был гребень для волос, тем больше вероятность, что его хозяйка имела вольные взгляды на жизнь

В XVIII веке гребни были очень популярны у японок. Это украшение называется «кандзаси» и состоит собственно из гребня и разнообразных бусин, цветов и лент. Первоначально такой аксессуар носили представительницы древнейшей профессии, чтобы выделяться на фоне обычных дам. В каком-то смысле эта традиция сохраняется и в наши дни, поскольку японские «ночные бабочки», как правило, носят традиционные наряды, которые включают в себя в том числе и гребень.