10 творческих людей, для которых месть — отдельный вид искусства

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Мстительность — не лучшее качество, но иногда удержаться от колкости в адрес обидчика практически невозможно. Знаменитостям это свойство тоже не чуждо. И именно творческие люди оказываются способны ответить на чей-то поступок так, что их креативная месть попадает в историю.

Мы в AdMe.ru убедились, что известная фраза «Художника обидеть может каждый, не каждый может убежать» имеет под собой вполне реальные основания. Наверняка некоторые объекты мести сто раз пожалели о своих поступках.

Месть кинозвезд могла бы стать основой для остросюжетного фильма

История мести главной красавицы советского кино Любови Орловой превратилась в настоящую легенду. По слухам, звезда узнала, что ее муж-режиссер заглядывается на другую актрису. Орлова устроила прием и пригласила соперницу. Но предварительно знаменитость узнала, в каком платье та будет. Тут же были закуплены рулоны такой же ткани. Ею обили мебель, из нее сшили шторы. Неприятная гостья оказалась на празднике в роли предмета интерьера: куда бы она ни встала, просто сливалась с окружающей обстановкой. Знаменитая актриса выставила соперницу на посмешище .

Продюсер фильма «Унесенные ветром» Дэвид Селзник и режиссер Альфред Хичкок когда-то работали вместе. Этот опыт приятным не назовешь: бюджеты совместных картин превышались, сроки сдачи все время откладывались. Приятных воспоминаний о сотрудничестве Хичкок не сохранил. Когда позднее режиссер искал актера на роль убийцы в фильме «Окно во двор», свой выбор он остановил Реймонде Берре. Говорят, из-за сходства с ненавистным Селзником. Обидчик стал экранным преступником.

Современный Голливуд тоже умеет мстить. Правда, подход стал более меркантильным. Кинопродюсер Сацуки Митчелл узнала об измене своего возлюбленного, актера Дэниела Крейга. Оскорбленная девушка решила, что имеет право побаловать себя на деньги бывшего. Доступ к банковским картам у нее был, и она потратила серьезную сумму со счета исполнителя роли Джеймса Бонда. Компенсацией за измену актера стал миллион долларов.

Обидел музыканта? Будь готов стать героем «хита мести»

Леди Гага тяжело переживала расставание с барменом по имени Люк Карл. Свои чувства она решила выразить в песне — и создала композицию о предательстве, назвав ее «Иуда». Наверное, не стоит пояснять, какое прозвище получил после этого бывший парень знаменитости.

Когда-то совсем юные Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс были просто образцовой парой. Что именно привело к разрыву — достоверно публика не знает. Но, судя по всему, Бритни серьезно обидела своего бойфренда. Он посвятил ей песню «Cry Me a River» и снял клип с девушкой, похожей на Спирс. Журналисты разбирали текст по словам, а видео — по кадрам, строя догадки о причине раcставания. В результате все поняли, что Спирс вовсе не отличалась в отношениях безупречным поведением. С имиджем идеальной американской девушки было покончено.

Музыкант Дэйв Кэрролл отправился в путешествие на борту самолета компании United Airlines. С собой у него была гитара, но в салон с музыкальным инструментом певца не пустили. Когда же пришло время забирать багаж, гитара оказалась сломанной. Несколько месяцев Кэрролл добивался компенсации, но успеха не достиг. Тогда он написал песню о разбитой гитаре, которая стала хитом. Акции авиакомпании рухнули. А вдохновленный исполнитель сочинил еще 2 композиции на эту же тему.

Лучший способ прославиться в веках — насолить писателю

Стивен Кинг — мастер не только выдумывать сюжеты, но и воплощать их в жизнь. Однажды писатель попал в автокатастрофу: в его машину врезался неадекватный водитель. Король ужасов получил серьезные травмы. Месть не заставила себя ждать: Кинг выкупил автомобиль нарушителя и уничтожил его. А затем вывел виновника аварии в качестве персонажа одной из книг , дав ему весьма нелестную характеристику.

В числе литераторов-оригиналов также Джордж Байрон. Одна из его выходок особенно запомнилась в Кембридже, где он учился. Держать собак там было запрещено. Байрон, большой любитель животных, в пику администрации университета завел медведя. Изгнать питомца с территории учебного заведения не могли: в правилах ничего о лесных зверях не говорилось.

Оскорбленный художник с удовольствием выполнит заказ обидчика. Но обидчик вряд ли будет рад

Скульптура «Умирающий лев» в швейцарском городе Люцерн — памятник гвардейцам, погибшим в годы Великой французской революции. Того, кто смог бы воплотить в камне идею мужества и героизма, искали долго и в итоге обратились к знаменитому датскому скульптору Бертелю Торвальдсену.

Тот за работу взялся, но обещанного гонорара, говорят, не получил. Льва все же по его эскизу изваяли, а вот маленького мстительного жеста, судя по всему, не заметили. Стоит присмотреться к гроту, в котором находится лев: очертания пещеры напоминают силуэт свиньи. Месть скульптора оказалась запечатлена в камне.

В течение долгих лет Ольга Хохлова была музой Пабло Пикассо. Казалось бы, новый роман должен был положить этому конец — но нет. Художник по-прежнему вдохновлялся образом своей бывшей пассии, правда, после расставания он начал рисовать ее в образе... лошади. Согласитесь, не самый лестный комплимент для некогда любимой женщины.

Бонус: художник, который мог бы стать идеальным мстителем, но встал на сторону добра

Уличный художник Бэнкси — легенда мира современного искусства. Кто он — наверняка не знает никто. Но каждая картина анонимного мастера — настоящий вызов. Благодаря умению выделять главное, Бэнкси мог бы отомстить любому обидчику так, что об этом трубили бы все газеты. Но художник предпочитает бороться с проблемами современного мира. В декабре он представил очередной арт-проект: на видео мужчина, похожий на бездомного, ложится отдыхать на скамью. На стене рядом нарисована упряжка оленей. Все это намекает, видимо, на то, что так выглядит Санта-Клаус в мире, лишенном сочувствия и единения. Но жизнь оказалась добрее искусства. Пока шла съемка, несколько человек подошли к актеру и попытались напоить его горячими напитками и угостить шоколадом. Прекрасный повод задуматься о том, что талант должен служить добру.