10+ трюков с одеждой, благодаря которым звезды немодельной внешности выглядят сногсшибательно

У звезд, как и у всех нас, есть свои несовершенства, однако им, личностям обсуждаемым, приходится находить все новые и новые действенные способы выглядеть безупречно и без армии стилистов. А мы с удовольствием посмотрим на отличные примеры того, как можно скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства при помощи одежды.

AdMe.ru уже взял на вооружение несколько способов, и мы надеемся, что наша статья поможет вам выглядеть сногсшибательно.

Сара Джессика Паркер придает больший объем верхней части тела

Сару Джессику Паркер можно считать иконой стиля, ведь она умеет выгодно преподнести свои достоинства, тщательно задрапировав недостатки. Например, небольшой от природы бюст звезда увеличивает не операциями, а грамотно подобранной одеждой. Если у вас та же проблема, носите яркие однотонные наряды или крупные принты, а также воланы, оборки и V-образный вырез.

Анджелина Джоли маскирует широкие плечи и узкие бедра

Анджелина Джоли, одна из самых красивых актрис Голливуда, умеет грамотно преподнести себя. И широкие плечи не мешают звезде выглядеть бесподобно. Если у вас та же проблема, носите оверсайз-жакеты и массивные аксессуары на уровне груди, пышные юбки.

Риз Уизерспун визуально увеличивает невысокий рост

Риз Уизерспун при росте 156 см умудряется выглядеть выше не только благодаря каблукам, хотя и не без них, конечно. Если у вас та же проблема, носите платья до колен и туфли-лодочки, обувь должна быть со скрытой платформой в носочной части.

Миниатюрная Виктория Бекхэм создает объем своей фигуре

Виктория Бекхэм обладает весьма хрупким телосложением, но мы этого не видим благодаря ее уникальному стилю. Если у вас та же проблема, носите свободные брюки, пышные шелковые блузы, приталенное пальто.

Тильда Суинтон маскирует большой размер ноги

Невероятная Тильда Суинтон с размером стопы 41,5 мастерски маскирует это обувью, которую придумала легендарная Коко Шанель. Двухцветные туфли были созданы для того, чтобы сделать стопу изящнее. Если у вас та же проблема, носите биколорную обувь и туфли с круглым мыском, которые так же делают ногу меньше.

Кира Найтли умело скрывает короткие ноги

Кира Найтли, несмотря на то, что от природы обладает непропорционально длинным туловищем и короткими ногами, умело скрывает свои недостатки, разбивая силуэт и визуально увеличивая длину ног. Если у вас та же проблема, носите платья с завышенной талией и юбки-карандаши.

Меган Маркл делает талию более выраженной

Меган Маркл — яркая представительница девушек с «прямоугольной» фигурой, однако она научилась создавать эффект «песочных часов» простыми способами, которые можем взять на вооружение и мы. Если у вас та же проблема, выделите талию при помощи аксессуаров на ней и широких поясов, а также юбок-карандашей, акцентирующих внимание на бедрах.

Ванесса Хадженс делает шею визуально длиннее

Ванесса Хадженс обладательница короткой шеи, но мы этого совершенно не замечаем. Если у вас та же проблема, выделите шею при помощи аксессуаров, например длинных цепочек, массивных ожерелий и серег.

Кейт Уинслет скрывает лишние сантиметры