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10+ трюков с одеждой, благодаря которым звезды немодельной внешности выглядят сногсшибательно

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У звезд, как и у всех нас, есть свои несовершенства, однако им, личностям обсуждаемым, приходится находить все новые и новые действенные способы выглядеть безупречно и без армии стилистов. А мы с удовольствием посмотрим на отличные примеры того, как можно скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства при помощи одежды.

AdMe.ru уже взял на вооружение несколько способов, и мы надеемся, что наша статья поможет вам выглядеть сногсшибательно.

Сара Джессика Паркер придает больший объем верхней части тела

© DDNY/Broadimage/Broad Image/East News, © MEGA/Mega Agency/EAST NEWS, © Anthony Behar/Sipa USA/East News

Сару Джессику Паркер можно считать иконой стиля, ведь она умеет выгодно преподнести свои достоинства, тщательно задрапировав недостатки. Например, небольшой от природы бюст звезда увеличивает не операциями, а грамотно подобранной одеждой.

  • Если у вас та же проблема, носите яркие однотонные наряды или крупные принты, а также воланы, оборки и V-образный вырез.

Анджелина Джоли маскирует широкие плечи и узкие бедра

© Jordan Strauss/Invision/AP/East News, © TIZIANA FABI/AFP/East News, © KAT/TwoEyesphotos/MEGA/Mega Agency/East News

Анджелина Джоли, одна из самых красивых актрис Голливуда, умеет грамотно преподнести себя. И широкие плечи не мешают звезде выглядеть бесподобно.

  • Если у вас та же проблема, носите оверсайз-жакеты и массивные аксессуары на уровне груди, пышные юбки.

Риз Уизерспун визуально увеличивает невысокий рост

© Dan Steinberg/Invision/AP/East News, © MEGA/Mega Agency/East News, © Everett Collection/East News

Риз Уизерспун при росте 156 см умудряется выглядеть выше не только благодаря каблукам, хотя и не без них, конечно.

  • Если у вас та же проблема, носите платья до колен и туфли-лодочки, обувь должна быть со скрытой платформой в носочной части.

Миниатюрная Виктория Бекхэм создает объем своей фигуре

© Balkis Press/ABACA/Abaca/East News, © Andrew Parsons / i-Images/i-images/East News, © Wiese/face to face/FaceToFace/REPORTER

Виктория Бекхэм обладает весьма хрупким телосложением, но мы этого не видим благодаря ее уникальному стилю.

  • Если у вас та же проблема, носите свободные брюки, пышные шелковые блузы, приталенное пальто.

Тильда Суинтон маскирует большой размер ноги

© PacificCoastNews/EAST NEWS, © JSB2 / PixPlanete/EAST NEWS, © East News / eastnews

Невероятная Тильда Суинтон с размером стопы 41,5 мастерски маскирует это обувью, которую придумала легендарная Коко Шанель. Двухцветные туфли были созданы для того, чтобы сделать стопу изящнее.

  • Если у вас та же проблема, носите биколорную обувь и туфли с круглым мыском, которые так же делают ногу меньше.

Кира Найтли умело скрывает короткие ноги

© Steve Ross/Capital Pictures/EAST NEWS, © FRANCOIS GUILLOT, © VICTORIA JONES/AFP/East News

Кира Найтли, несмотря на то, что от природы обладает непропорционально длинным туловищем и короткими ногами, умело скрывает свои недостатки, разбивая силуэт и визуально увеличивая длину ног.

  • Если у вас та же проблема, носите платья с завышенной талией и юбки-карандаши.

Меган Маркл делает талию более выраженной

© Max Mumby/Indigo/Getty Images, © ROTA / i-Images/EAST NEWS, © Jeremy Selwyn - WPA Pool/Getty Images

Меган Маркл — яркая представительница девушек с «прямоугольной» фигурой, однако она научилась создавать эффект «песочных часов» простыми способами, которые можем взять на вооружение и мы.

  • Если у вас та же проблема, выделите талию при помощи аксессуаров на ней и широких поясов, а также юбок-карандашей, акцентирующих внимание на бедрах.

Ванесса Хадженс делает шею визуально длиннее

© face to face/FaceToFace/REPORTER, © Instagram/Sipa USA/East News, © Wiese/face to face/FaceToFace/REPORTER

Ванесса Хадженс обладательница короткой шеи, но мы этого совершенно не замечаем.

  • Если у вас та же проблема, выделите шею при помощи аксессуаров, например длинных цепочек, массивных ожерелий и серег.

Кейт Уинслет скрывает лишние сантиметры

© AFP/EAST NEWS, © AFP/EAST NEWS, © AFP/EAST NEWS

Кейт Уинслет знает, как эффектно выглядеть, несмотря на отсутствие модельных параметров, акцентируя свои достоинства, тем самым отвлекая внимание от недостатков.

  • Если у вас та же проблема, носите декольте или яркий принт, также хорошо будет смотреться асимметричный крой, пояс или контрастные вставки на талии и плотные ткани.
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3k