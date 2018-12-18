10 традиций королевской семьи Британии, которые кажутся нам чересчур странными

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У Австралии, Багамских островов, Барбадоса, Канады, Новой Зеландии и Ямайки есть королева. Одна на всех — Елизавета II. Да-да, та самая правительница Великобритании, самый долгоправящий монарх за всю историю государства. Она любит водить автомобиль, хоть и не имеет на то удостоверения, у нее есть личный банкомат в резиденции, а еще она празднует день рождения 2 раза в год — для семьи и для королевства.

AdMe.ru нашел еще больше малоизвестных, но очень необычных правил, связанных с Ее Величеством и правящей династией Великобритании.

1. Портные принца Чарльза более 30 лет хранят куски ткани от его костюмов

Речь идет о компании Anderson & Sheppard, которая поставляет наследнику британского престола Чарльзу костюмы. Хранить образцы материалов всех пошитых для него вещей принц приказал сам, чтобы в случае необходимости у портных была нужная ткань для починки костюма. К примеру, в числе образцов находятся лоскутки от пиджака и брюк, которые Чарльз надел на свадебную церемонию принца Гарри и Меган Маркл. Костюм был пошит в 1984 году, и принц неоднократно с тех пор появлялся в нем. В этом вопросе Его Высочество вообще не отличается расточительностью. Одну и ту же одежду принц носит десятилетиями, предпочитая чинить уже имеющиеся наряды, нежели покупать новые.

2. Королева Елизавета II уже почти 30 лет пользуется одним лаком для ногтей

Своей экономностью славится не только принц Чарльз, но и сама королева. Елизавета II имеет привычку всегда выключать свет, когда выходит из комнаты, чего требует и от остальных, а также носит годами одни и те же наряды. А еще уже почти 30 лет пользуется одним и тем же лаком для ногтей стоимостью $ 9. Лак «Балетные туфельки» от Essie она впервые увидела в 1989 году и с тех пор ему не изменяет.

3. Одежда черного цвета всегда с собой

В королевской династии существует правило: черная одежда только для траура. Потому в обычный день монарших особ в подобных нарядах не встретить. Однако каждый член семьи, совершая любую поездку, независимо от ее цели, должен взять с собой облачение черного цвета на случай трагедии. К слову, один раз правило запрета на ношение черного в обычные дни нарушила леди Диана. В 1994 году, после расставания с принцем Чарльзом, она вышла в свет в классическом маленьком черном платье. Тогда его окрестили «платьем мести».

4. Прямые наследники престола не могут путешествовать вместе

Королевская семья не может наслаждаться совместными путешествиями, как обычные люди. Все дело в страхе оставить британский престол без монарха. Поэтому хотя бы один наследник должен не ехать с остальными. Даже если принцы Чарльз, Уильям и Гарри должны оказаться в одном пункте назначения, добираться туда они обязаны на разных самолетах.

5. Приправам — нет, майонезу — да

По словам шеф-повара Букингемского дворца, королева питается отнюдь не деликатесами. В отличие от остальных членов семьи, Елизавета любит простую еду: кабачки, жареная камбала, бутерброды с майонезом. А вот чего точно не встретишь на столе монарха, так это продуктов с высоким содержанием крахмала. В меню королевы не бывает картофеля, риса и макарон. Кроме того, поварам дворца запрещено добавлять в блюда какие бы то ни было приправы.

6. У королевы есть официальный поставщик нижнего белья

Этот факт стал известен всему миру после скандала в 2017 году, когда компания Rigby & Peller лишилась титула официального поставщика нижнего белья для британской королевской семьи. Джун Кентон — основательница фирмы, которая более полувека шила корсеты для хозяев Букингемского дворца, — выпустила книгу-мемуары, в которой рассказала историю своего профессионального пути, упомянув несколько историй, касающихся монарших особ. После этого корона отказалась от ее услуг. Кто теперь займет почетное место поставщика нижнего белья, дворец умалчивает.

7. В 2025 году королеву выселят из дворца

Связана эта необходимость с проведением ремонта Букингемского дворца. Собственно, ремонт там идет еще с прошлого года, однако королева старается максимально оттянуть момент переезда. До 2025 года все строительные работы ведутся по графику, который не мешает обычному укладу жизни 92-летней Елизаветы II и ее 97-летнего мужа. Когда дальнейшая спокойная жизнь станет невозможной, королева даст добро на выезд из дворца. Конечно же, временный.

8. В Британии репетируют королевские похороны

И королева об этом, конечно же, в курсе. Того требует английская дальновидность и педантичность. Кабинет министров заранее продумывает до мелочей сценарий похорон монарха. Уже сейчас известно, что в стране будет объявлен 10-дневный траур. У чиновников готов план прибытия в Букингемский дворец 600 членов тайного совета, чтобы формально одобрить возведение на престол наследника британского трона. Королева относится к таким репетициям с пониманием. В прошлом году она отметила 65-летие своего пребывания на троне.

9. Зонтики под все наряды

Как известно, Лондон — город дождей и тумана, а значит, каждая леди должна иметь в своем распоряжении несколько зонтиков, подходящих под наряды. У королевы их огромное количество. И каждый зонт составляет идеальный ансамбль с одеждой.

10. Королева до сих пор ездит верхом на лошади

Елизавета II с детства обожает верховую езду. Первую лошадь она получила в подарок, когда ей было всего 4 года. После смерти ее отца, короля Георга VI, британская королева унаследовала его многочисленных породистых скакунов. Кстати, ее лошади более 1 600 раз побеждали в скачках.

Бонус: у Елизаветы II есть фейковая рука для приветствий

Королеве Великобритании приходится много времени проводить в поездках — того требует титул. Причем ее почтенный возраст никак не отражается на загруженности графика. Однако для облегчения процесса приветствия подданных несколько лет назад австралийские студенты сделали Елизавете подарок. Специально для нее они создали роботизированную руку, которая сама машет, освобождая от этого действия королеву. Ввиду того что правительница почти всегда в белоснежных перчатках, отличить, приветствует она настоящей рукой или автоматической, практически невозможно.

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