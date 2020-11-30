10+ типов публикаций в соцсетях, которые вызывают лишь один вопрос: «Ну сколько можно уже?»

Не успели мы и оглянуться, как социальные сети захватили нашу жизнь. Возможность найти новое платье, авторский тур в Занзибар, врача или мастера по маникюру — все здесь. А еще перспектива испортить себе репутацию парочкой неверных постов.

Мы в AdMe.ru устроили опрос в нашей редакции с целью разобраться, чем же таким можно нагрешить в социальной сети и поднять целую волну недовольства подписчиков.

Много, очень много публикаций

Сегодня десяток идентичных публикаций с одного мероприятия уже совершенно не завлекает подписчиков. Скорее наоборот — подобное заставит их потерять всякий интерес. Если же все-таки хочется поделиться несколькими красивыми кадрами в ленте, то можно воспользоваться функцией галереи, сделав это в одном посте.

«Меня часто спрашивают...»

Признаемся честно: эта прекрасная вдохновляющая фраза частенько вызывает лишь раздражение. Если есть желание поделиться любимым рецептом или средством для лица, это всегда можно сделать просто так, без подобных вступлений.

Страница, под завязку набитая однотипными селфи...

Казалось бы, в одиночном селфи нет чего-либо негативного. Ведь подобные фото — это уже ставший привычным практически символ поколения. Однако десятое селфи подряд с одинаковым «позирующим» лицом скорее спровоцирует недоумение подписчиков.

...или исключительно фотографиями из путешествий

Конечно же, не выставлять красивые отпускные фотографии грешно. Но часто встречается и такое, когда пользователь соцсети «оживляет» свою страничку лишь раз в полгода серией снимков с морей либо в целом выкладывает изображения откуда угодно, кроме родного города. И вот в таком случае у подписчиков вполне могут возникнуть мысли о том, что, кроме отпусков, ничего интересного-то у человека и не происходит. А то он и просто слишком честолюбив.

Глубокая психология (или нет)

Если в прошлом десятилетии многие посмеивались над жанром часто откровенных фотографий, дополненным философскими высказываниями про «легко потерять» и «невозможно забыть», то сегодня под подобными кадрами регулярно можно встретить новомодные психологические (или псевдопсихологические) рассуждения. Прочитав очередной текст о том, что нужно полюбить себя либо просто по-настоящему верить (и тогда все-все-все сбудется), среднестатистический подписчик закатит глаза и обреченно вздохнет.

Бесконечный фотошоп и постоянное использование масок

Конечно, желание быть красивыми на фотографиях вполне естественно. Вот только если это происходит за счет огромного количества ретуши, которая и кожу отполирует, и ноги удлинит, то снимок уже начинает казаться фальшивым. А подписчикам все-таки хочется наблюдать за настоящим человеком — без увеличенных губ и нарисованных веснушек.

Или полное погружение в слишком личное и бытовое

Страница в социальной сети — это все же не галерея в нашем телефоне со всем подряд. Рисунок новых обоев или разбитый кошкой цветочный горшок могут быть интересны далеко не всем. Как и ежедневные практически интимные откровения, предназначенные скорее для личного дневника или доктора.

Напускное равнодушие и весь этот пафос

Игнорирование абсолютно всех комментариев и вопросов создает не очень хорошую репутацию автору контента. Как ни крути, подписчикам важна обратная связь от простого человека, а не небожителя, далекого от настоящей жизни.

«Обратите внимание на мои брендовые вещи. А чтобы вы лучше прониклись, я покажу вам распаковку»

Как бы современность ни пропагандировала минимализм и расхламление, глобальное увлечение шопингом, в особенности дорогими брендами, все еще не сдает своих позиций. И хотя дорогие коробки, пакеты с лентами и прочая упаковка может выглядеть по-своему привлекательно, обильное ее количество в ленте довольно быстро приедается.

Очень уж активная гражданская позиция

В том, чтобы иметь свое мнение по определенным вопросам, конечно же, не может быть ничего плохого. Но если подобная увлеченность затрагивает буквально каждую публикацию и к тому же показывает только категоричный негатив, то все это может начать раздражать даже вполне себе сторонников взглядов автора.

А если что-то не так, то всегда поможет авторский марафон. Или курс. Или хоть чек-лист купите, пожалуйста

Кажется, еще совсем недавно мы недовольно пролистывали блогерскую рекламу кремов и пылесосов, но сегодня появился новый раздражитель. Это позиционирующие себя профессиональными курсы, которые обязательно научат нас жить, писать, читать, любить себя и кормить хомячков. Все они упорно вызывают лишь один вопрос: «Что, опять?»