10 телеведущих времен нашей юности, круче которых вряд ли кто-то появится

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Еще совсем недавно об интернете мы даже и не слышали, а проводили свободное время у экранов телевизоров. У каждого были свои любимые передачи и ведущие, на которых мы хотели стать похожими, когда вырастем. Но мы выросли, исчезли из эфира и бывшие когда-то популярными шоу, а вместе с ними и их «лица». Сегодня эти люди продолжают работать на телевидении, писать книги, а кто-то просто решил посвятить себя семье.

AdMe.ru вспомнил самые популярные телепередачи нашей юности и предлагает посмотреть, что стало с их ведущими.

Игорь Угольников, шоу «Оба-на!»

На сегодняшний день Игорь Угольников — заслуженный артист Российской Федерации, актер и режиссер. Шоу «Оба-на!», которое он сам придумал и вел, выходило с 1990 года и сразу же полюбилось миллионам телезрителей благодаря острым и актуальным шуткам. Сегодня Игорь Угольников продолжает работу на телевидении, возглавляя дирекцию одного международного канала.

Татьяна Веденеева, она же тетя Таня из «Спокойной ночи, малыши!»

Пожалуй, самая известная ведущая этой детской передачи за всю ее историю. Добрая и отзывчивая тетя Таня полюбилась не только детям, но и их родителям. Сегодня она продолжает помогать детям, но уже в качестве главного редактора журнала «Про детей».

Иван Демидов, шоу «Музобоз»

«Музыкальное обозрение» Ивана Демидова выходило с 1991 года и принесло своему автору известность и любовь публики. Передача полностью оправдывала свое название и рассказывала о самых интересных новостях в мире шоу-бизнеса вперемешку с клипами. Популярности добавлял загадочный имидж ведущего: он всегда был в темных очках, а программу вел немного отстраненно. На данный момент Иван Демидов занимается общественной работой, возглавляет Фонд развития современного искусства, а также является членом Академии российского телевидения.

Елена Ханга, шоу «Про это»



Первая откровенная передача на постсоветском телевидении об интимных отношениях сделала из Елены известную на всю страну журналистку. Иногда в шоу переходили грань дозволенного ради высоких рейтингов, и тогда на дирекцию «Про это» вместе с ведущей обрушивался шквал критики и негодования, что наконец и привело к закрытию передачи.



Сегодня Елена продолжает журналистскую карьеру, работая на радио и телевидении. А еще она написала книгу «Про все», в которой исследовала свои этнические корни.

Борис Крюк, шоу «Любовь с первого взгляда»

До сих пор мы слышим голос Бориса и даже иногда видим его в качестве ведущего популярной интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?». А начинал он свою карьеру в 1993 году в другом, не менее успешном на то время романтическом шоу «Любовь с первого взгляда». Оно впервые в истории российского телевидения делалось по лицензии. Вскоре передача получила запредельные рейтинги, а Борис Крюк — известность.

Дана Борисова, передача «Армейский магазин»

С 1993 по 2005 год Дана Борисова вела передачу, которая радовала не только военных, но и гражданских зрителей. Образ активной, бесстрашной и привлекательной ведущей очень быстро покорил сердца миллионов мужских сердец, а самой Борисовой открыл возможности для дальнейшего карьерного роста на ТВ. Сегодня Дана продолжает карьеру телеведущей, а также иногда работает фотомоделью для глянцевых журналов.

Леонид Парфенов, телепроект «Намедни»

Передача, которую придумал и вел сам Леонид, выходила с небольшим перерывом с 1990 по 2004 год на разных каналах. В ней рассказывалось о событиях разных эпох в истории страны в сопровождении документальных кадров и острых комментариев ведущего. Получилась своеобразная масштабная хроника нашего времени, что и принесло «Намедни» популярность. Уже долгое время Леонид не работает на ТВ, но это не мешает ему вести авторскую передачу «Парфенон» в сети, где он делится своими размышлениями на тему актуальных событий в мире и в стране. Кроме того, Парфенов выпустил несколько томов книги-хроники «Намедни», которая разошлась многомилионным тиражом. Является 5-кратным обладателем премии «ТЭФИ».

Олег Филимонов, юмористическая передача «Джентльмен-шоу»

Доктор филологических наук, бывший кавээнщик, одессит по месту рождения и по духу, он отдал дань уважения этому городу в «Джентльмен-шоу». Одесские анекдоты, характерные ситуации и типажи, легкий и запоминающийся юмор этой передачи принесли Олегу Филимонову звание заслуженного артиста Украины.

Светлана Сорокина, программа «Вести»

Одна из самых популярных ведущих этой программы с 1991 по 1997 год. Зрителям особенно полюбились ее фирменные темпераментные «прощалки», которыми она заканчивала каждый выпуск «Вестей». Светлана награждена орденом «За личное мужество» за освещение событий Октябрьского путча 1993 года и 3 премиями «ТЭФИ». Сейчас она отошла от активной работы на телевидении.

Михаил Марфин, телеигра «Счастливый случай»

Михаил был бессменным ведущим этой передачи, которая выходила с 1989 по 2000 год. Игра была прежде всего семейная, проникнутая уютной атмосферой, за что и полюбилась телезрителям. В настоящий момент Михаил пишет сценарии для других передач и сериалов.

Светлана Хоркина, проект «Дом»

Кажется, что популярное реалити-шоу «Дом-2» было всегда. И уже мало кто помнит, что проект стал продолжением шоу «Дом», задумывавшегося как 5-месячная авантюра, где пары-участники действительно строили большой дом своими руками. Победители, которых выбирали телезрители, получали это здание в качестве приза. Светлана в статусе олимпийской чемпионки по гимнастике сменила на посту ведущего Николая Баскова, занятость которого не позволила работать в проекте. Эта замена привлекла большой интерес аудитории шоу, а Хоркина получила новый опыт. Сейчас Светлана — чиновник, депутат Госдумы, заместитель начальника спортивных обществ. В 2018 году ей было присвоено воинское звание полковника.

Сергей Доренко, программа «Время»

Массивная фигура и низкий голос Доренко привлекали к экранам в 1992–1993 годах зрителей программы «Время» на ОРТ и его собственной авторской программы (с 1999 по 2000 год). В них ведущий в свойственной ему беспощадной манере проводил аналитику текущих и мировых событий, придерживаясь четкой персональной позиции. Этим он завоевал армию поклонников по ту сторону камеры.

Сейчас Сергей Доренко — радиоведущий и комментатор, ведет собственный блог в соцсетях.

Валдис Пельш, телеигра «Угадай мелодию»

Этого гуттаперчевого парня из 90-х не помнит только ленивый. Его активная жестикуляция, яркая одежда и энергия, бьющая через экран, влюбили в себя миллионы зрителей. В передаче получали настоящие деньги за то, что угадывали названия песен по первым нотам. Сейчас Валдис Пельш продолжает вести передачи и частные мероприятия, снимается в кино. Обладатель 2 премий «ТЭФИ» и ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Бонус: Леонид Якубович, передача-легенда «Поле чудес»

Время идет, а Леонида Аркадьевича мы видим до сих пор каждую пятницу на экранах телевизоров точно так же, как и 25 лет назад. Такой же добрый и отзывчивый, он искренне радуется каждому гостю, подарку и правильно угаданному слову. Кстати, чтобы попасть на «Поле чудес», как и раньше, нужно прислать в редакцию настоящее бумажное письмо с кроссвордом.