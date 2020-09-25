10+ свадебных традиций со всего мира, от которых не боится отказываться молодежь
Большинство свадебных традиций уходят корнями в глубокое прошлое. И в современном мире, где все меняется так быстро, что не успеваешь замечать, верность этим ритуалам все еще сохраняется. Зачастую людям сложно понять и даже вспомнить, что эти обряды изначально символизировали, но их все равно соблюдают, несмотря на то что их значение затерялось где-то в истории.
Мы в AdMe.ru постарались выяснить, как же к свадебным обрядам относятся в современном обществе.
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Оказывается, в культуре каджунов существует традиция танца у корыта. Если в семье младший брат женится раньше, чем старший, то на свадьбе он должен танцевать у свиного корыта, которое ставят у входа в дом, а гости должны бросать туда деньги. Мне это кажется очень странным и вызывающим неловкость, и я определенно не заставлю своего старшего брата плясать подобным образом! © ChampionOfTheSunn / Reddit
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Датский обычай: когда гости звенят бокалами, жених и невеста должны встать на стулья и поцеловаться, или, если гости топают ногами, залезть под стол и поцеловаться там. Поначалу это меня и расстраивало, и раздражало, но со временем привык. © Halefa / Reddit
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Говорят, что для невесты надеть жемчуг — плохая примета. Не помню, что является причиной этого заключения, но я на это не обращаю никакого внимания. Люблю жемчуг, и он однозначно будет присутствовать среди аксессуаров или украшений. © meganthemuggle / Reddit
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По традиции все гости всегда поднимаются со стульев, когда невеста входит в зал. Лично мне это никогда не нравилось. И я решила попросить гостей не делать этого, а оставаться на местах. Накануне, на репетиции церемонии, многие были категорично против моего решения, а некоторые вообще были настроены чуть ли не воинственно. Никто не верил в мою затею, говорили, что я не могу пойти против этого обычая, гости все равно смутятся и встанут. Я ответила: «Что ж, пусть». Это не испортит мне праздник! В назначенное время никто не поднялся с места. И фотограф смог сделать чудесное фото, на котором мы с отцом идем по проходу. © Kelly Bailey / Quora
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На моей свадьбе никто никому не пачкал лицо тортом. Традиционно то, как вы кормите друг друга, символизирует заботу в болезнях или прочих непростых ситуациях. А свадьба — праздник веселый, счастливый, радостный, и неудивительно, что хочется подурачиться. Но для меня это серьезная и торжественная часть церемонии, которая скрепляет наши клятвы. И перед празднованием я пригрозила мужу, что, если мне на нос попадет хоть частичка глазури, я подам документы на развод прямо на следующий день. Мы скормили друг другу торт с таким же уважением и любовью, какие ощущаем каждый день. © Tamara Castleman / Quora
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Я люблю танцевать, и мне нравятся свадьбы, на которых устраивают танцы. Но мне случалось бывать на свадьбах, где танцует лишь определенная небольшая группа людей, а остальные гости сидят за столом и не могут даже поговорить друг с другом из-за громкой музыки. В целом я не против танцев, но на своей свадьбе мы устроили все иначе. Мы захотели скромную летнюю вечеринку, где люди смогли бы познакомиться, вкусно поесть и пообщаться. Вместо того чтобы танцевать, наши гости разговаривали, прогуливались по залу и даже играли в игры на лужайке. Это было так весело! Но на заднем плане все же располагался музыкант с гитарой. © Kelly Bailey / Quora
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В Молдавии принято, чтобы на свадьбе подавали голубцы. А у меня была свадьба в голливудском стиле — ну какие тут голубцы? Заменила на красную рыбу. В разгар веселья ко мне подходит коллега и шепчет: «Боже, как круто! Свадьба без голубцов! Я тебе завидую!» Но потом моя родня долго говорила, что свадьба была хорошая, только бедная: голубцов не было.
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Белое платье. Не люблю белый цвет по двум причинам: во-первых, как мне кажется, он выглядит скучно, а во вторых — мне ужасно не идет. А еще большинство свадебных платьев выглядят как исключительно свадебные. Такое платье никуда больше не наденешь, хоть и потратишь на него огромную сумму. Куда больше мне по душе платье темно-синего или темно-фиолетового цвета: и смотрится интереснее, и есть возможность носить его в будущем. © Lea Sing / Quora
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Традиционно нарядная одежда. Сказать честно, мне абсолютно все равно, как будут одеты гости. На мою свадьбу они могут прийти в том, в чем сами захотят. И, пока на них будет надето хоть что-нибудь, я буду полностью удовлетворена. © Lea Sing / Quora
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Фата — просто не понимаю, зачем? Выглядит ужасно, а вдобавок скрывает волосы невесты. © Lea Sing / Quora
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Мой муж — индус, поэтому я прочитала много информации об индийских свадебных традициях. Существует обычай, согласно которому сестры невесты крадут обувь жениха и требуют выкуп за нее. И это могут быть приличные суммы! Муж тогда сказал мне, что просто-напросто пойдет босиком и не будет никому платить. © b-muff / Reddit
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Мне крайне не нравится традиция, когда жених снимает подвязку с невесты и бросает ее друзьям, а тот, кто ее ловит, старается надеть подвязку на ногу женщине, ранее поймавшей букет. Подвязка — интимная часть гардероба, и снимать ее следует лишь наедине и после торжества. © Jennifer Georgia / Quora
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Сопровождение невесты к алтарю ее отцом. Не люблю этот обычай из-за его первоначального значения. Он пришел из тех времен, когда женщина всю ее жизнь буквально считалась чьей-либо собственностью. Отец таким образом как бы передавал свою дочь во «владение» мужу. Это ужасно! Нет уж, спасибо. © Lea Sing / Quora
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Моя жена отказалась от традиции «вы можете поцеловать невесту», потому что она очень сдержанный человек в этом отношении. А еще у нас не было первого танца: танцев не было вообще, гости предпочли просто общаться. © Harry Kriewaldt / Quora
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Единственным отхождением от традиций на моей свадьбе была клятва. Я внесла свою корректировку в текст и следила, чтобы в формулировке «любить, уважать и почитать мужа» обошлось без слова «почитать». Я достаточно консервативна, но только в том случае, если роль мною выбрана, а не определена моим полом. Мы вместе уже почти 20 лет, и, когда возникают разногласия и споры, муж все еще иногда дразнит меня: «Эй, разве не ты говорила, что будешь любить, уважать и почитать? Ах да, про почтение ты не сказала». Он думает, что так шутит. © Shelia Gulledge / Quora
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В Турции родственники невесты повязывают ей на талию поверх свадебного платья красную ленту. Я не собираюсь соблюдать эту традицию, потому что она означает, что жених — единственный, кто развяжет этот узел и первым получит доступ к моему телу. Я не коробка с подарком, которую муж должен открыть. © Zeynep Cemre / Quora
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Мы с мужем решили наплевать на традицию отмечать свадьбу с кучей гостей. Правда, далось это нелегко: давили и семья, и коллеги. Но мы расписались, надели кольца и поехали поздравлять бабушку мужа, у нее в этот день был день рождения. Через 2 дня мы уехали в соседний город, сняли номер в 5-звездочном спа-отеле, дополнительно взяли массаж для двоих. Вечером был ужин в шикарном ресторане с шикарным прайсом — гулять так гулять! Полное наслаждение друг другом и всей этой атмосферой. Нисколько не жалеем, что не делали эту гулянку с кучей гостей. Уважаю выбор каждого, не осуждаю, но это решение всегда должно оставаться за парой, а не за родственниками. © aprelSKA25 / Pikabu
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На нашей свадьбе не было традиционного для русской свадьбы выкупа невесты с заданиями для жениха. Удачно сложилось, что этот обычай пришелся не по душе и мне, и большинству родни с обеих сторон. Я считаю, это не совсем уважительно по отношению ко мне и как минимум некрасиво. Муж был просто на седьмом небе, когда узнал, что это обойдет его стороной.
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Вместо свадьбы поехали с женой на 10 дней в Ригу. Родные с обеих сторон нас не поняли, сказали, что все неправильно и будущего не будет. Уже 37 лет вместе. © Puvel / Pikabu
А как вы относитесь к свадебным обычаям? За или против?