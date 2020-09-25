10+ свадебных традиций со всего мира, от которых не боится отказываться молодежь

По традиции все гости всегда поднимаются со стульев, когда невеста входит в зал. Лично мне это никогда не нравилось. И я решила попросить гостей не делать этого, а оставаться на местах. Накануне, на репетиции церемонии, многие были категорично против моего решения, а некоторые вообще были настроены чуть ли не воинственно. Никто не верил в мою затею, говорили, что я не могу пойти против этого обычая, гости все равно смутятся и встанут. Я ответила: «Что ж, пусть». Это не испортит мне праздник! В назначенное время никто не поднялся с места. И фотограф смог сделать чудесное фото, на котором мы с отцом идем по проходу. © Kelly Bailey / Quora

На моей свадьбе никто никому не пачкал лицо тортом. Традиционно то, как вы кормите друг друга, символизирует заботу в болезнях или прочих непростых ситуациях. А свадьба — праздник веселый, счастливый, радостный, и неудивительно, что хочется подурачиться. Но для меня это серьезная и торжественная часть церемонии, которая скрепляет наши клятвы. И перед празднованием я пригрозила мужу, что, если мне на нос попадет хоть частичка глазури, я подам документы на развод прямо на следующий день. Мы скормили друг другу торт с таким же уважением и любовью, какие ощущаем каждый день. © Tamara Castleman / Quora

Я люблю танцевать, и мне нравятся свадьбы, на которых устраивают танцы. Но мне случалось бывать на свадьбах, где танцует лишь определенная небольшая группа людей, а остальные гости сидят за столом и не могут даже поговорить друг с другом из-за громкой музыки. В целом я не против танцев, но на своей свадьбе мы устроили все иначе. Мы захотели скромную летнюю вечеринку, где люди смогли бы познакомиться, вкусно поесть и пообщаться. Вместо того чтобы танцевать, наши гости разговаривали, прогуливались по залу и даже играли в игры на лужайке. Это было так весело! Но на заднем плане все же располагался музыкант с гитарой. © Kelly Bailey / Quora