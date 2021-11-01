10 свадебных обычаев, которые раньше были обычным делом, а сегодня покажутся абсурдом

Каждая девушка по-своему представляет идеальную свадьбу. Одни мечтают о камерном торжестве на природе, другие — о помпезных залах и большом количестве гостей. Но все сходятся на том, что брак должен состояться по любви. Однако раньше молодые могли впервые увидеть друг друга только после церемонии, главным свадебным кушаньем был ячменный хлеб, а в руках невеста держала отнюдь не цветы.

Мы в AdMe.ru собрали свадебные традиции прошлого, которые могут поразить современных молодоженов.

Браки заключали посреди улицы

В Средневековье заключение брака не требовало присутствия свидетелей и могло вовсе никак не регистрироваться. Чтобы заключить брак, достаточно было всего лишь произнести клятву. При этом не имело значения, происходило ли это дома, на улице, в лавке или во время поездки. Поэтому любая простолюдинка могла стать женой прямо посреди улицы. В дальнейшем из-за сложности доказательства факта бракосочетания между простолюдинами (чем пользовались в корыстных целях как мужчины, так и женщины) постепенно стало обязательным присутствие регистратора.

Белый цвет считали траурным

До XIX века на свадьбу надевали любое самое новое и красивое платье, преимущественно ярких цветов, так как белый был не только непрактичным, но и считался траурным. Поэтому наиболее популярными были зеленый (символ юности) и синий (символ чистоты). Мода на белые платья появилась только около 180 лет назад, после того как газеты опубликовали известие о свадьбе королевы Виктории, которая выбрала для церемонии одеяние из белого атласа.

Букет делали из базилика и чеснока

Долгое время букет невесты был не просто модным аксессуаром, а жизненной необходимостью. При его составлении особое значение уделялось символике используемых растений, которые должны были принести счастье и отпугнуть злых духов. А также их ароматической составляющей, призванной замаскировать запахи как от самой невесты, так и от окружающей обстановки. Поэтому в Средние века букет невесты делали из чеснока, базилика, розмарина и других пряностей.

Молодожены не ели торт

На свадьбах было принято подавать угощения в честь образования новой пары. В России это был каравай, который ломали молодожены, после чего раздавали по кусочку гостям. В Древнем Риме над головой невесты разламывали пшеничный или ячменный хлеб. В средневековой Англии пекли пряные булочки, которые клали друг на друга, и молодые должны были поцеловаться над ними. Сладкие пироги с чем-то вроде глазури стали появляться только с XVI века, когда сахар стал более доступным.

Никто не женился по субботам

Выбор даты свадьбы зависел от различных поверий, к примеру, связанных с днями недели. Английский фольклор гласит, что среда — лучший день для женитьбы, понедельник сулит богатство, вторник — здоровье, а вот суббота — самый неудачный день для бракосочетания.

Приданое увеличивало привлекательность невесты

Приданое было неотъемлемой частью свадебного обряда во многих культурах на протяжении веков, и до сих пор обычай готовить невесте приданое практикуется в отдельно взятых семьях или даже регионах. Раньше приданое являлось условным даром семье жениха, и собиралось оно родителями девушки. Приданое было обязательным и могло существенно увеличить привлекательность невесты в глазах сватов, несмотря на ее внешние данные.

Невесты надевали предметы-обереги



Благодаря фильмам мы все слышали выражение «Что-то старое, что-то новое, что-то синее и что-то взятое взаймы». Появилась эта традиция в Викторианскую эпоху, и она берет свое начало из староанглийских рифмованных строчек, где все перечисленное было призвано защитить невесту от злых сил. Синим элементом была лента-подвязка на ноге невесты, взятым взаймы — вещь женщины, у которой уже был ребенок, что-то старое передавала семья по наследству, тем самым связывая девушку с ее прошлым, а что-то новое дарила семья жениха, что символизировало создание новой семьи.

Жених не видел невесту до церемонии

Примета, что видеть невесту перед свадьбой в свадебном платье — плохой знак, бытует по сей день. Однако появилось суеверие из-за того, что о свадьбе договаривались родители, а жених с невестой могли увидеть друг друга лишь после клятвы, когда сбежать от пожилого жениха или не очень привлекательной невесты было невозможно.

Семья невесты оплачивала церемонию

Раньше считалось, что принимать свадьбу и покрывать все расходы должна была семья невесты. Родственники невесты оплачивали приглашения, украшения, еду и напитки на приеме, а также одежду невесты и ее наряд, надеваемый после свадьбы. Семья жениха оплачивала букет невесты, кольца, услуги священнослужителя, подарок для невесты, а также медовый месяц молодых.

Фата не позволяла невесте сбежать

В древности существовало мнение, что фата делает невесту похожей на пламя свечи, так как обволакивает ее целиком. Главной целью создания подобного образа было отогнать злых духов, которые могли угрожать невесте, испортить особый день и все мероприятие. Помимо этого, из-за того, что многие браки заключались по расчету и молодую девушку могли выдать замуж за старика, считалось, что длинная фата и шлейф не позволят невесте сбежать из-под венца.