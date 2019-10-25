10+ свадебных образов, которые перевернут ваше представление о традиционных невестах

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Самый долгожданный момент любой свадебной церемонии — это, безусловно, появление прекрасной невесты. Разница лишь в том, что у всех свое понятие прекрасного и свои обычаи. Но, как известно, традиции нарушать нельзя, а замуж все равно очень хочется.

AdMe.ru собрал 13 впечатляющих традиционных свадебных нарядов, увидев которые, вы точно испытаете всю гамму эмоций. Нас особенно впечатлила Болгария.

Болгария (Рибново)

Свадьба в болгарской деревне Рибново — это всегда красочное и громкое событие: на нее принято приглашать всех местных жителей. Здесь до сих пор сохранились родовые традиции, следуя которым невесты красят лицо в белый цвет — символ чистоты. Затем на белую основу накладываются многочисленные разноцветные блестки. На лицо невесты с таким «макияжем» ниспадают серебряные нити, которые крепятся к цветочному венку.

Блесток на лице должно быть много, так как, по преданию, снимать их с лица будет именно муж в первую брачную ночь. Считается, что именно так супруги учатся терпению и наполняются нежностью друг к другу.

Казахстан

Традиционный свадебный наряд казахской невесты носит сложное название — той узату койлек. Это костюм, состоящий из платья, камзола и саукеле — специального головного убора. Современные невесты предпочитают белый цвет наряда либо комбинируют платье светлого оттенка с ярким камзолом.

Но самым значимым атрибутом является именно саукеле — конусовидный головной убор, на макушку которого крепится фата или пучок перьев. Саукеле настолько значим, что его начинают готовить задолго до бракосочетания.

Нигерия

Традиционные нигерийские свадебные одежды — это кружевные рубахи и узорчатые кафтаны. Современные же невесты все чаще выбирают и другие наряды. Но что точно остается неизменным, так это яркий макияж, массивные украшения и традиционный головной убор — геле.

Геле — это кусок красивой ткани, обернутый вокруг головы. Для свадьбы геле расшивается бусинами, узорами, пайетками, и надеть его можно только с посторонней помощью: он достаточно объемный и очень хрупкий.

Япония

Для церемонии бракосочетания японская невеста надевает традиционное белое кимоно и объемный головной убор. Как правило, в этом наряде не увидишь других цветов и украшений, так как он символизирует чистоту и цельность. А вот для банкета невеста переодевается в цветное кимоно и здесь уже проявляет всю свою фантазию: узоры, бусины, вышивка.

Пакистан

Женственно и дорого — вот как можно охарактеризовать пакистанскую невесту. Ее наряд состоит из платья, фаты и длинной мантии, которая перекидывается через плечо. Материалы платья — а это всегда дорогой шелк и органза — придают наряду легкость и изысканность, а бесчисленные украшения делают его богатым и невероятно красивым.

Голову невесты покрывает легкая фата с богатой вышивкой, от прически к носу тянется цепочка с кольцом (натх), а по пробору укладывается украшение с камнями и бусинами (тика). Для свадебной церемонии невесты обязательно расписывают хной стопы и ладони. Это не просто украшение — это обряд, в котором участвует вся семья невесты, а роспись создает специальный мастер.

Вьетнам

Для свадебной церемонии, которая проходит в храме, девушка надевает платье из ярко-красной ткани, так как этот цвет символизирует удачу и счастье. Голову украшает хандонг — традиционный головной убор из парчи в узорах и бусинах. Этот головной убор невеста не снимает весь вечер.

Корея

Ханбок — так называется национальный корейский костюм. Он состоит из пышной длинной юбки и свободной рубахи. Традиционный свадебный ханбок бывает яркого цвета или сочетает в себе несколько контрастных оттенков. На его пошив идут самые дорогие ткани: натуральный шелк, атлас, парча, шифон.

Завершает традиционный свадебный наряд кореянок маленькая шапочка, украшенная бусами и камнями — хвагван (чоктури). Она может быть традиционно темной или светлой, подходящей к цвету платью.

Индия

Свадебный наряд в Индии называется лехенга-чоли. Это торжественное сари, богато расшитое узорами, бисером, стеклярусом и, в особых случаях, драгоценными камнями. Несмотря на то, что сейчас в Индии разрешается надевать на свадьбу сари любого цвета, невесты предпочитают красный или зеленый — эти цвета сулят супружеское счастье.

Но, какого бы цвета ни был наряд, он обязательно будет расшит золотой нитью, так как этот цвет символизирует богатство и процветание. И конечно, индианки обожают украшения: чем их больше, тем лучше.

Румыния

Множество украшений и бус — вот что точно можно сказать о традиционном румынском свадебном наряде. Массивные украшения символизируют богатство и роскошь. Пышная короткая юбка и рукава-фонарики также расшиты бусинами и кружевами. Вместо традиционной фаты румынская невеста надевает высокий головной убор, сплетенный из цветов и кружев.

Малайзия

В Малайзии большинство свадебных церемоний проходят по мусульманским традициям, а все одежды шьются из дорогой парчовой ткани. Поверх хиджаба на голову надевается роскошная диадема, к которой крепится расшитая бисером фата.

На платье невесты орнаментом ложится золотой или серебряный узор. Считается, что чем он богаче, тем благополучнее будет жизнь молодых.

Китай

Свадебная церемония в Китае — это буйство красного цвета. Все, что может быть красным, будет таковым: любая атрибутика, украшение зала и порой даже еда! Эта традиция не обошла стороной и свадебные наряды. Торжественный костюм невесты — это огненно-красный объемный халат, расшитый фигурами золотых драконов и цветами.

Но главным украшением невесты является корона-феникс. Это своеобразный проволочный каркас, украшенный перьями, медальонами, ювелирными изделиями, шелковыми помпонами, драгоценными камнями. Такое сооружение имитирует птицу феникс и символизирует переход из одного статуса в другой: «смерть» девушки и «рождение» женщины.

Венгрия

По венгерским традициям свадебный образ невесты должен сочетать в себе 3 цвета: красный, белый и черный. На платье обязательно присутствует зелено-красная вышивка или нашивные элементы — цветы, орнамент. Самая интересная часть наряда — головной убор невесты. Это своеобразная корона, в которую вплетают колоски пшеницы и зеленые веточки — символ плодородия и достатка.

Индонезия

В Индонезии свадьбы отмечаются с размахом, а жених и невеста чувствуют себя поистине царскими особами. Надо ли говорить, что и свадебные наряды выглядят по-королевски.

Невесты декорируют платье бусинами и золотым тиснением, а голову обязательно украшает богато убранная золотая корона сложного дизайна. Ювелирные украшения, цветочные нити и драгоценные камни — все это может гармонично сочетаться в одной короне.

Как вам такие свадебные образы? Хотели бы что-то на себя примерить?