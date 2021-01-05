10+ сувениров из городов России, которые не стоят своих денег. Мы нашли оригинальную замену каждому

Найти хороший сувенир бывает не так-то просто: в раскрученных туристических местах втрое дороже предложат матрешки, шапки-ушанки или каменные фигурки. А как часто хочется найти такую вещицу, которая будет не просто занимать место на полке, но и каждый раз возвращать туда, откуда привезена.

AdMe.ru расспросил сотрудников редакции и перелопатил интернет в поисках неординарных презентов из разных туристических уголков России.

Екатеринбург

Екатеринбург и Урал в целом прочно ассоциируются с добычей камней, в частности малахита. Поэтому на развалах в центре города турист найдет увесистые зеленые шкатулки, бусы и другие каменные сувениры по непомерно высоким ценам. Обольщаться не стоит: сегодня на Урале больше не добывают малахит, так что, скорее всего, вы получите изделие из африканского камня. Вместо этого обратите внимание на сувениры с символикой Уральской индустриальной биеннале современного искусства, на которой представлены работы мастеров со всего мира. Еще один вариант запоминающегося подарка — бетонный магнитик в виде крышки люка и открытка с изображением екатеринбургской телебашни. Последняя долгое время была символом города, но в 2018 году была снесена.

Сочи

Наверное, каждый турист, уезжая из Сочи, увозил с собой несколько жестяных баночек местного чая или пакетиков с приправами. Но этими вкусными гостинцами трудно впечатлить, ведь они продаются в каждом супермаркете от Владивостока до Калининграда. Если хочется порадовать себя и близких съедобным сюрпризом, привезите мешочек-другой фундука, который здесь стоит дешевле, чем в вашем родном регионе. Еще одна полезная альтернатива — местная экологически чистая косметика, которую производят в горах Красной Поляны. Не забудьте захватить открытку с работами местных художников, авторскую елочную игрушку или расписной платок.

Санкт-Петербург

Матрешка — один из самых популярных сувениров с национальным колоритом. Но не торопитесь запастись семейкой матрешек из Санкт-Петербурга: примерно треть из них делается в Китае, вторая треть — подделки. И лишь чуть больше 30 % матрешек выполнены настоящими умельцами. Хотите, чтобы дух Петербурга навсегда остался с вами? Тогда купите один из его особнячков или памятников архитектуры... в миниатюре. Маленькие домики изготовлены из керамики и воспроизводят старших собратьев в деталях. Кстати, доход от их продажи идет в благотворительный фонд. А открыткам с характерными питерскими надписями будет рад даже тот, кто никогда не коллекционировал и не отправлял их.

Казань

Если вы отправляетесь в Казань, не покупайте в магазинах национальные предметы одежды (калфаки, тюбетейки и т. д.), ведь их ношение или демонстрация на фото могут быть неверно истолкованы, о чем мало кто задумывается. Некоторые блюда местной кухни (в том числе любимый многими чак-чак) нужно есть свежими. Выбирая подарки, помните, что наиболее дорогие из них — на пешеходной улице Баумана. Памятные вещицы лучше искать в центрах современного искусства. Там можно найти нетривиальные духи «Альметьевская нефть», «Первая любовь в Богатых Сабах» и даже сладкий парфюм «Чак-чак». Здесь же туристов ждут шоперы с картинами казанских художников. Есть кое-что и для гурманов: сыровяленая колбаса казылык — ее делают из конины, притом хранить такой продукт можно довольно долго. Если любите готовить, захватите с собой тарелочку с местным орнаментом или казан.

Калининград

Не слишком подкованный турист может с легкостью заполучить здесь глиняную кружку с надписью «Königsberg» и думать, что отхватил настоящий немецкий раритет. А еще в этом необычном городе сосредоточено 90 % мировых запасов янтаря. Неудивительно, что он фигурирует в ассортименте здешних коробейников. Они предложат подушки, наполненные янтарем, или янтарное мыло. В составе последнего может быть янтарная кислота, вот только на свойства мыла она никак не влияет. Из древнего города стоит привезти янтарные украшения от современных мастеров по изготовлению бижутерии и ювелирных украшений. Найти их можно, например, в лавочках при местном музее янтаря или в бутиках местных дизайнеров, а вот на развалах могут подсунуть некачественный товар. Не забудьте вкусности с марципаном: именно в этом городе можно попробовать настоящий марципан, сделанный по старинным рецептам.

Тула

Тот, кто едет в Тулу, почти наверняка вернется из города с пряником. И напрасно, ведь их можно купить по всей стране, причем с разными начинками. Вместо этого сделайте выбор в пользу белёвской пастилы. Это лакомство появилось в городе Белёв, расположенном в Тульской области. С виду пастила напоминает хлеб: такая же пышная, воздушная и пористая. Сладкий десерт с кислинкой является низкокалорийным, поэтому подходит даже тем, кто беспокоится о фигуре.

7. Пермь

В отличие от малахита, селенит все еще добывают. Однако все, что с ним можно сделать, — это поставить на полку и периодически смахивать пыль. Для любителей полезных сувениров в Перми есть чем поживиться. Помните Крошку Ши? Ее придумала пермская художница Леся Гусева. В ее родном городе можно приобрести обложку для паспорта, термокружку, чехол для телефона и другие аксессуары с милахой-белочкой. Поклонники сериалов и юмора оценят футболки с фразочками из «Реальных пацанов» или разговорник с типичными пермскими выражениями.

8. Архангельск

Берестяные кружки, колечки, фигурки и другие изделия выглядят симпатично, вот только найти их можно в самых разных городах страны. К тому же их трудно использовать длительное время: деревянные вещи имеют свойство разбухать, а соприкосновения с водой в случае с посудой или кольцами избежать непросто. Архангельская область славится костяными украшениями, в изготовлении которых здешние умельцы достигли больших высот. Еще одна традиционная архангельская фишка — лешуконские варежки. Когда-то их вязали только в селе Лешуконское, а сегодня промысел распространен по всей области. Они имеют характерный замысловатый орнамент и согревают в холодное время года.

9. Владивосток

Тельняшки, флаги и кортики везут из каждого приморского города, поэтому их лучше оставить на прилавках. Но только во Владивостоке можно приобрести шоколад с морской капустой и морской солью — этот подарок точно запомнится. Еще один полезный подарок — косметика на основе морских водорослей и местной глины. А для фанаток азиатских средств здесь найдется множество баночек и бутылочек из Японии и Южной Кореи по низкой цене.

10. Челябинск

Фирменный сувенир из Челябинска — каслинское литье. Вот только статуэтка зверушки или бюст любимого писателя будет в прямом смысле не так-то легко довезти. Достойная альтернатива — осколок челябинского метеорита: найти можно кусочки и покрупнее, и помельче. Будьте внимательны, потому что сертифицированные товары продают только в местном аэропорту, минералогическом и историческом музеях. Кусочками небесного тела даже инкрустируют украшения. Если хочется гастрономический подарок, то возьмите в дорогу пельмешки из говядины и свинины со специями и маслом.

11. Москва

В центре города вы наверняка увидите цветные шапки-ушанки, фуражки, солдатские пилотки и шарфы с символикой спортивных команд. Как правило, все это продается по завышенным ценам: любители футбола знают, где раздобыть мерч любимой команды, а покупать такие вещи на память вряд ли имеет смысл. Что же касается старых головных уборов, то их можно купить в несколько раз дешевле на сайтах объявлений.

Чтобы удивить близких, запаситесь авторскими сувенирами, например металлическими значками со знаменитыми московскими высотками или с героями любимых фильмов. Те, кто не мыслит жизни без шуток, оценят тюбики с едой — борщом или пюре.