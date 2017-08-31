10 суперздоровых привычек, которые на самом деле могут нанести вред

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Пытаясь вести здоровый образ жизни, мы часто попадаемся на удочку маркетологов или некомпетентных советчиков и обрастаем многими «полезными» привычками, которые на самом деле не несут никакой пользы. AdMe.ru решил разобраться, какие из здоровых привычек не только не приносят желаемого результата, но еще и могут навредить.

1. Полоскание рта водой

Эта привычка кажется очень естественной, но тем не менее заслужила неодобрение со стороны некоторых стоматологов. Во время чистки на зубах образуется защитный слой фтора, который смывается водой. Чтобы эффект от чистки зубов был не ниже желаемого, нужно ополаскивать рот специально предназначенными для этого средствами, не содержащими спирта.

2. Тренировки на беговой дорожке

Беговая дорожка — один из самых популярных тренажеров, цель которого — помочь человеку избавиться от лишних калорий. Однако длительные занятия на беговой дорожке могут нанести вред суставам. Чтобы не допустить этого, рекомендуется «разбавлять» такой бег силовыми тренировками. Тогда вам удастся не только похудеть, но и подтянуть тело.

3. Сиеста

Послеобеденный сон кажется таким здоровым и приятным. Но некоторые ученые считают, что сиеста может стать причиной развития сердечных болезней. К тому же слишком долгий сон отрицательно сказывается на памяти и остроте ума.

4. Использование антисептиков

Реклама убедила нас, что только использование антисептиков и антибактериального мыла может максимально обезопасить нас от болезней. Однако частое использование таких средств может привести к появлению новых, более устойчивых форм бактерий. По мнению ученых, обычное мыло подходит для повседневного использования ничуть не меньше антибактериального.

5. «Дежурные» медицинские осмотры

Ежегодные посещения врачей, нацеленные на то, чтобы проверить состояние собственного здоровья, на самом деле могут быть бесполезны. Кроме того, они требуют материальных затрат на анализы и исследования. Намного полезней проходить осмотры по типу диспансеризации, где обследования пациентов варьируются в зависимости от возрастной группы пациента и того, каким заболеваниям в этом возрасте он особо подвержен.

6. Увлечение витаминами

Благодаря рекламе мы знаем, как полезны витамины и как остро может реагировать организм на их недостаток. Но мы не знаем, что в отдельных случаях употребление витаминных добавок может быть опасным. Ученые выяснили, например, что люди, принимающие витамины при наличии вредных привычек, на 46 % чаще страдают серьезными заболеваниями, чем те, кто витамины не принимает. Поэтому перед употреблением витаминных добавок нужно проконсультироваться с врачом.

7. Употребление диетических напитков

Производители диетической газировки уверяют, что в ней намного меньше калорий, а значит, она менее вредна для здоровья и фигуры. По мнению ученых, употребление даже одной банки диетической содовой в день может стать причиной развития болезней сердца, увеличения кровяного давления и повышения, а не понижения массы тела.

8. Стремление к худобе

Сразу несколько исследований говорят о том, что худоба не так хороша, как кажется. Например, у людей, которые едят и не толстеют, жировые отложения могут скапливаться вокруг сердца и печени, что чревато серьезными болезнями. У стройного человека намного больше шансов заболеть в сезон гриппа и простуд. Более того, согласно результатам более чем 100 исследований, худые люди имеют не меньший риск смертности, чем люди с бо́льшим весом.

9. Ежедневная уборка

Постоянно следить за чистотой дома — привычка очень полезная. Чего нельзя сказать о частом использовании чистящих и моющих средств. В продуктах для уборки помещений часто содержатся опасные химические ингредиенты, которые могут раздражать глаза, вызывать головную боль и провоцировать респираторные заболевания.

10. Устраивать «отпуск» для ног, ходя в шлепках

Многие привыкли считать, что легкие открытые шлепки помогают ногам отдыхать от повседневной обуви. Однако ученые из Национального института здоровья стопы спешат развеять этот миф. По словам специалистов, шлепанцы не обеспечивают должной поддержки стопы при ходьбе по твердой поверхности. Передвигаться в такой обуви можно только по песку или по траве.