10 сумасшедших вещей, которые делали наши предки

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Если вы думаете, что мир с каждым годом становится все более безумным, то вы правы лишь наполовину. На самом деле странных вещей и еще более странных людских поступков в нем хватало всегда, и мы нашли тому самые убедительные доказательства.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию 10 исторических фактов, которые заставят вас по-новому взглянуть на наших предков и их образ жизни.

Дуэль супругов

В Средневековой Германии муж и жена могли уладить свои споры довольно жестоким способом — супружеской дуэлью. Согласно правилам, мужчине надлежало сражаться, сидя по пояс в яме, причем одна его рука должна была быть привязана к телу, а в другой находилась дубинка. Женщинам позволялось передвигаться в пределах ограниченной территории и использовать в качестве оружия мешочек с камнями.

Победа, одержанная после смерти

Даже собственная смерть не помешала национальному герою Испании Эль Сиду выиграть свое последнее сражение с маврами. Перед очередной битвой он был ранен отравленной стрелой и умер. Чтобы армия не догадалась о смерти своего предводителя и не потеряла боевой дух, жена Эль Сида донья Химена облачила тело супруга в доспехи и усадила на коня. Как ни странно, уловка сработала и войско под «командованием» умершего героя одержало великую победу.

Памятник левой ноге

На свете много странных памятников, причем скульпторы и художники прошлого чудили не меньше нынешних. Например, в национальном историческом парке Саратога в США установлен памятник в честь раненой левой ноги генерал-майора Бенедикта Арнольда, участника войны за независимость. Надо отметить, что Арнольд — фигура крайне противоречивая. Хотя он и прославился как герой в сражениях на стороне американцев, это не помешало ему в дальнейшем перейти на сторону Великобритании.

Суды над животными

В Средние века суды устраивались не только над людьми, но и над животными. Чаще всего в качестве подсудимых оказывались домашние животные: кошки — их обвиняли в колдовстве; коровы, куры (в частности, петух, который снес яйцо) и свиньи. Например, на этой гравюре вы видите свинью, которую признали виновной в убийстве ребенка. Суд не смущал тот факт, что животные не могли ничего сказать в свою защиту, но показания свидетелей защиты все же принимались к сведению.

Колокол, который сослали в Сибирь

Что там животные, даже неодушевленные предметы в прежние времена не могли избежать участи быть осужденными. Так произошло и с набатным колоколом из Углича: его «преступление» состояло в том, что он в 1591 году известил жителей города о смерти царевича Дмитрия, чем вызвал народное волнение. «Провинившийся» колокол приговорили к отсечению языка и ударам плетью, а затем сослали в сибирский город Тобольск, где он пробыл в «ссылке» 300 лет, после чего его вернули. Сегодня колокол можно увидеть в Угличском государственном историко-архитектурном и художественном музее.

Смерть ради красоты

Мода на мраморную белизну кожи в сочетании с ярким румянцем, которая существовала в XVII–XVIII вв. была поистине разрушительной. Свинцовые белила только ухудшали состояние кожи, заставляя модниц наносить косметику все более толстым слоем. Но страшнее всего было то, что увлечение токсичным макияжем порой приводило к смерти. Красавицу графиню, что вы видите на этом портрете, звали Мария Ковентри и она навсегда осталась в истории как «жертва косметики», скончавшись 30 сентября 1760 года в возрасте всего лишь 27 лет от отравления свинцом. Но даже такие происшествия не могли остановить дам в их погоне за модой и привлекательностью.

Чернение зубов

Эта странная для большинства современных людей традиция была распространена у народов Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Африки, Японии (там она известна как «охагуро»), на Руси и в Западной Европе XVI–XVII вв. Удивительно, но кое-где чернение зубов встречается и в наши дни. Существует несколько версий появления этого обычая: желание скрыть плохое состояние зубов, защитить зубы от порчи при помощи специального лака или же, наоборот, создать иллюзию зубов, пораженных кариесом, так как это заболевание в те времена свидетельствовало о высоком достатке — ведь только богатые люди могли позволить себе часто есть сахар.

Прокалывание себя различными видами оружия

Голландский художник и дизайнер Мирин Дажо (настоящее имя — Арнольд Геррит Хенске) прославился благодаря тому, что мог без вреда для себя прокалывать свое тело шпагами и другими видами оружия. Выступая со своими номерами перед публикой, он к тому же ел стекло и лезвия, что также не наносило ему вреда. В отличие от самих зрителей — те нередко падали в обморок при скрежете, который издавала шпага, если задевала кость (кровотечения при этом не было). До сих пор нет объяснения, как Дажо удавались эти опасные трюки, но доподлинно известно, что он, к сожалению, не был полностью неуязвимым — артист умер от проглоченной иглы.

Безголовые портреты

С наступлением Викторианской эпохи людям наскучили обычные портреты, а благодаря развитию фотографии появился новый и относительно быстрый способ запечатлеть себя во всей красе. И, как в наши дни, в те времена возникали своего рода «флешмобы» — например, фотографии без головы. Отсутствие фотошопа компенсировалось смекалкой фотографов и такими методами, как совмещение негативов и ретушь.

Мумия нового времени

Английский философ XIX века Джереми (Иеремия) Бентам был незаурядной личностью. Он первым ввел в употребление понятие ответственности государства перед гражданами, был сторонником женского равноправия, выступал за права животных и отстаивал принцип наибольшего счастья для наибольшего числа людей. Но как это часто случается с незаурядными личностями, за Бентамом водились небольшие странности. В своем завещании философ просил посадить его скелет в той же позе, в которой он сидел при жизни в Университетском колледже Лондона, где он преподавал. Необычная просьба была в точности исполнена, хотя голова Бентама все-таки была заменена восковой копией ради презентабельности.