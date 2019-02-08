10 сумасшедших примеров того, что требуют звезды для своих концертов

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Многие из нас любят ходить на концерты знаменитостей, но далеко не все догадываются, сколько усилий иногда приходится приложить, чтобы организовать выступление звезды мировой величины. В райдерах певцов речь может идти о простом тыквенном пироге, но порой дело не ограничивается даже живой обезьянкой в номер, талой водой или ассистентом для разглаживания коврика в гримерке.

Мы в AdMe.ru заинтересовались, какие же требования у самых известных мировых звезд. И надо сказать, там есть чему удивиться: если некоторые кажутся всего лишь мелкими капризами, то другие вызывают серьезное недоумение.

Робби Уильямс

Райдер Робби один из самых внушительных. Организаторы должны предоставить 280 полотенец, 3 огнетушителя, 3 личные гримерки, 6 комнат для персонала, 5 офисов для 8 менеджеров. Среди персонала певец хочет видеть личную массажистку, 6 поваров и 6 телохранителей. Среди гастрономических пожеланий: 16 литров молока, 24 пончика, 48 куриных яиц. В номере обязательно должна быть фотография Далай-ламы, бонсай и 4 пепельницы. Британский певец любит просить себе в номер и что-нибудь экзотичное: так, однажды он потребовал принести ему живую обезьянку.

Бритни Спирс

200 полотенец на смену ежедневно, тонна льда к выступлению, 13 гримерных комнат и обслуживающий персонал исключительно в белом — стандартные требования певицы для организаторов ее выступлений. Транспорт должен предоставляться даже за чертой города, а для перемещения между гримерками и сценой нужна гольф-машина. Мусорные баки должны соответствовать стандартам — в райдере им уделено много внимания вплоть до описания этикеток на каждом.

Дженнифер Лопес

Дженнифер хочет видеть гримерку оформленной в стиле спа или дзен: стены должны быть белыми, мебель тоже. В вазе должны стоять 24 белые розы, бутылок с талой водой тоже должно быть ровно 24. Кроме того, в номере должен быть сок алоэ, кокоса и свежая корица. А вот черных полотенец для сцены должно быть не 24, а 25.

Бейонсе

Среди требований певицы — гримерная с 2 комнатами, температура в которых не должна превышать +22 °С. Кроме этого, обязательно должна быть новая кофеварка и свечи с ароматом розы. Среди особых пожеланий к меню: куриные ножки с кайенским перцем и ни одного продукта Coca-Cola. А во время визита в Москву Бейонсе как-то попросила 10 тонированных машин Mercedes-Benz.

Канье Уэст

В список требований известного рэп-исполнителя входят черные полотенца для рук от Versace и экипировка для водителя из высококачественного чистого хлопка. Среди самых оригинальных пожеланий — ассистент для разглаживания коврика в гримерке, цилиндрические вазы в комнате и студийные мониторы Genelec 1031a (несмотря на то что их сняли с производства 10 лет назад).

Элтон Джон

Элтон Джон требует от организаторов отдельную комнату для огромной коллекции очков (у него их 4 000 пар), в которой обязательно важно соблюдать условия хранения (определенная влажность и температура только +16 °С). В его номере должны быть серебряные столовые приборы, украшенные драгоценными камнями, и экзотические фрукты из Южной Америки.

Пол Маккартни

В числе особых пожеланий легенды британской рок-музыки 6 напольных горшков с растениями с густой листвой (но не деревья), листва непременно должна быть густой и равномерной как у основания, так и на верхушке. Кроме этого, апартаменты должны быть украшены белыми лилиями сорта «Касабланка» с густыми листьями и композициями из бледно-розовых и белых роз с длинными стеблями и фрезии. В гримерке и гостиничном номере ни в коем случае не должно быть изделий из кожи и меха, а также необходимо исключить мясные блюда из меню.

Стинг

В райдере кумира миллиона поклонников по всему миру 8 черных полотенец, экологически чистые фрукты, ромашковый чай, растения в горшках, отдельный номер для музыкальных инструментов и комната для медитации. На концерте певца все охранники должны быть одеты в одинаковые футболки и пиджаки и не иметь при себе никакого оружия. А также обязательно дежурство врача-отоларинголога, чтобы при необходимости сделать музыканту укол витаминов.

Адель

Обладательница множества музыкальных премий категорически запрещает появление в радиусе 10 метров вокруг себя органического меда. В меню должны входить сэндвичи с цыпленком и салатом и самое лучшее красное вино. А в гримерке — 6 металлических чайных ложечек.

Тейлор Свифт

Запросы Тейлор по большей части касаются ее меню. В числе обязательных требований — большой карамельный латте с 2 пакетиками сахарозаменителя, кусочек тыквенного пирога из Starbucks, 100 граммов сливочного масла, 12 бутылок пива New Castle, авокадо, 0,5 литра замороженного йогурта Ben & Jerry’s с шоколадным вкусом.