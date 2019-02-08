10 сумасшедших примеров того, что требуют звезды для своих концертов
Многие из нас любят ходить на концерты знаменитостей, но далеко не все догадываются, сколько усилий иногда приходится приложить, чтобы организовать выступление звезды мировой величины. В райдерах певцов речь может идти о простом тыквенном пироге, но порой дело не ограничивается даже живой обезьянкой в номер, талой водой или ассистентом для разглаживания коврика в гримерке.
Мы в AdMe.ru заинтересовались, какие же требования у самых известных мировых звезд. И надо сказать, там есть чему удивиться: если некоторые кажутся всего лишь мелкими капризами, то другие вызывают серьезное недоумение.
Робби Уильямс
Райдер Робби один из самых внушительных. Организаторы должны предоставить 280 полотенец, 3 огнетушителя, 3 личные гримерки, 6 комнат для персонала, 5 офисов для 8 менеджеров. Среди персонала певец хочет видеть личную массажистку, 6 поваров и 6 телохранителей.
Среди гастрономических пожеланий: 16 литров молока, 24 пончика, 48 куриных яиц. В номере обязательно должна быть фотография Далай-ламы, бонсай и 4 пепельницы. Британский певец любит просить себе в номер и что-нибудь экзотичное: так, однажды он потребовал принести ему живую обезьянку.
Бритни Спирс
200 полотенец на смену ежедневно, тонна льда к выступлению, 13 гримерных комнат и обслуживающий персонал исключительно в белом — стандартные требования певицы для организаторов ее выступлений.
Транспорт должен предоставляться даже за чертой города, а для перемещения между гримерками и сценой нужна гольф-машина. Мусорные баки должны соответствовать стандартам — в райдере им уделено много внимания вплоть до описания этикеток на каждом.
Дженнифер Лопес
Дженнифер хочет видеть гримерку оформленной в стиле спа или дзен: стены должны быть белыми, мебель тоже. В вазе должны стоять 24 белые розы, бутылок с талой водой тоже должно быть ровно 24. Кроме того, в номере должен быть сок алоэ, кокоса и свежая корица. А вот черных полотенец для сцены должно быть не 24, а 25.
Бейонсе
Среди требований певицы — гримерная с 2 комнатами, температура в которых не должна превышать +22 °С. Кроме этого, обязательно должна быть новая кофеварка и свечи с ароматом розы. Среди особых пожеланий к меню: куриные ножки с кайенским перцем и ни одного продукта Coca-Cola. А во время визита в Москву Бейонсе как-то попросила 10 тонированных машин Mercedes-Benz.
Канье Уэст
В список требований известного рэп-исполнителя входят черные полотенца для рук от Versace и экипировка для водителя из высококачественного чистого хлопка. Среди самых оригинальных пожеланий — ассистент для разглаживания коврика в гримерке, цилиндрические вазы в комнате и студийные мониторы Genelec 1031a (несмотря на то что их сняли с производства 10 лет назад).
Элтон Джон
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Элтон Джон требует от организаторов отдельную комнату для огромной коллекции очков (у него их 4 000 пар), в которой обязательно важно соблюдать условия хранения (определенная влажность и температура только +16 °С).
В его номере должны быть серебряные столовые приборы, украшенные драгоценными камнями, и экзотические фрукты из Южной Америки.
Пол Маккартни
В числе особых пожеланий легенды британской рок-музыки 6 напольных горшков с растениями с густой листвой (но не деревья), листва непременно должна быть густой и равномерной как у основания, так и на верхушке. Кроме этого, апартаменты должны быть украшены белыми лилиями сорта «Касабланка» с густыми листьями и композициями из бледно-розовых и белых роз с длинными стеблями и фрезии.
В гримерке и гостиничном номере ни в коем случае не должно быть изделий из кожи и меха, а также необходимо исключить мясные блюда из меню.
Стинг
В райдере кумира миллиона поклонников по всему миру 8 черных полотенец, экологически чистые фрукты, ромашковый чай, растения в горшках, отдельный номер для музыкальных инструментов и комната для медитации. На концерте певца все охранники должны быть одеты в одинаковые футболки и пиджаки и не иметь при себе никакого оружия. А также обязательно дежурство врача-отоларинголога, чтобы при необходимости сделать музыканту укол витаминов.
Адель
Обладательница множества музыкальных премий категорически запрещает появление в радиусе 10 метров вокруг себя органического меда. В меню должны входить сэндвичи с цыпленком и салатом и самое лучшее красное вино. А в гримерке — 6 металлических чайных ложечек.
Тейлор Свифт
Запросы Тейлор по большей части касаются ее меню. В числе обязательных требований — большой карамельный латте с 2 пакетиками сахарозаменителя, кусочек тыквенного пирога из Starbucks, 100 граммов сливочного масла, 12 бутылок пива New Castle, авокадо, 0,5 литра замороженного йогурта Ben & Jerry’s с шоколадным вкусом.
А как вы относитесь к таким пожеланиям в звездных райдерах?